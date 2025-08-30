Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады
Сурет: depositphotos
Алматы қаласы әкімдігінде "Қалдықтарды кәдеге жарату негізінде электр энергиясын өндіру" жобасы бойынша инвестициялық келісімге қол қойылды. Құжатқа Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев пен қытайлық инвестор - "Junxin Environmental Protection (Almaty)" ЖШС қол қойды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды жоба стратегиялық тұрғыдан аса маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, еліміздің ең ірі мегаполисі үшін бұл тек жаңа инвестициялық жоба ғана емес, заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес қалдықтарды басқарудың жаңа жүйесін қалыптастыру жолындағы маңызды қадам болып табылады.
Әкімнің айтуынша, Алматыда жыл сайын шамамен 1 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдық түзіледі. Сондықтан дәл осы қалада мұндай ауқымды бастамаларды іске асырудың маңызы зор. "Жаңа инновациялық зауыт қоқысты полигондарға көму көлемін айтарлықтай қысқартып, экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл жоба жасыл экономиканы дамытуға елеулі үлес қосып, қазіргі және келер ұрпақтың игілігіне қызмет етеді деп сенеміз", - деді Дархан Сатыбалды.
Болашақ зауыт Қазақстанда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуға арналған алғашқы кәсіпорын болады. Ол зиянды шығарындыларды барлығын толықтай ұстап, Еуропалық одақтың экологиялық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Кәсіпорынның қуаттылығы тәулігіне 1600-2000 тонна қалдықты өңдеуге есептелген. Соның нәтижесінде 60 МВт электр энергиясы өндіріледі. Жобаның жалпы инвестиция көлемі 280 миллион АҚШ долларын құрайды. Зауыт заманауи автоматтандырылған басқару жүйелерімен және көпсатылы тазарту кешенімен жабдықталады. Бұл қоршаған ортаға түсетін ықпалды барынша азайтып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Жоба аясында қатты тұрмыстық қалдықтармен қатар, медициналық және қалалық қалдықтарды, сондай-ақ кәріздік тазарту құрылыстарынан шыққан тұнбаларды кешенді қайта өңдеу қарастырылған. Оның базасында электр және жылу энергиясын өндіру, жаңартылатын энергия көздерінде деректерді өңдеу, кадр даярлау және халықтың экологиялық сауаттылығын арттыру орталығын құру бағыттарын дамытады. Құрылыс кезеңінде шамамен 700 уақытша жұмыс орны ашылады. Ал нысан пайдалануға берілгеннен кейін 120-дан астам тұрақты жұмыс орны құрылады.
Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату - Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде айқындалған негізгі бағыттардың бірі. Алматыда осы жобаны жүзеге асыру пилоттық бастамаға айналып, еліміздің өзге өңірлерінде де осындай өндірістерді дамытуға үлгі болмақ.
