Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
"Балдәурен" орталығында балалар санитарлық талаптарға сай емес, тар жерде тұрып келген
тақырып бойынша жаңалықтар
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүріліп жатыр
Полиция электросамокаттарға бақылауды күшейтті
Профилактика жылы және "Заң мен тәртіп" қағидаты - бұл біз үшін жол қозғалысы қауіпсіздігіне жүйелі әрі күнделікті бақылау дегенді білдіреді. Электросамокат қолданушыларымен жұмыс жалғасуда: біз құқық бұзушылықтардың алдын аламыз, ережелерді түсіндіреміз және қажет болған жағдайда заңда көзделген шараларды қолданамыз", - деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.
Алматының бірнеше ауданында жарық уақытша сөнуі мүмкін
Алатау жарық компаниясы" АҚ хабарлауынша, жұмыстар күн сайын сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі. Мамандар трансформаторлық қосалқы стансаларды (ТП-10/0,4 кВ) және әуе электр беру желілерін (ВЛ-10/0,4 кВ) күрделі жөндеуден өткізеді.
Тайландтың "Thai Air Asia X" әуе компаниясы Қазақстанға рейс ашады
Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады
Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді
Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр
7 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған
Өкінішке қарай, жеті айда жол апаттарында 176 бала қаза болды. Бұл - орны толмас шығын. Біздің қолымыздағы ең қымбат бағалы дүние - балалардың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгенше аянбауымыз керек. Зардап шеккен балалардың жартысынан көбісі жолаушы ретінде қайтыс болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, соның ішінде велосипедші, самокатшы немесе мопед жүргізгендер", - деді ол.
Жол апатында көбіне жаяу жүргінші-балалардың өздері кінәлі болып жатады, Ал ең өкініштісі, жолды кез-келген жерден немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кету жиі тіркеледі. Кейбір балалар тіпті жолдан өтерде жан-жағына қарау керек екенін ұмытып кетеді, себебі бұрылыстан көлік шығып қалуы мүмкін. Ал қараңғы мезгілде, әсіресе ымырт түскенде жүргізушілер жаяу жүргіншілерді байқамай қалуы мүмкін. Өйткені олар киімдеріне жарық шағылыстыратын элементтерді қолданбайды. Сондықтан балаларға өте сақ болуды және көлік жүргізушісі жол берегеніне көз жеткізуін үнемі түсіндіріп отыруымыз керек", - деді Қайсар Сұлтанбаев.
