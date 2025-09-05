Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Тайландтың "Thai Air Asia X" әуе компаниясы Қазақстанға рейс ашады
Алматыда Қазақстандағы алғашқы энергетикалық қалдықтарды кәдеге жарату зауыты салынады
Алматылықтарды алаңдатқан Есентайдағы судың түсіне қатысты министрлік не дейді
Алматыда кезекті заңсыз салынған қосалқы нысан сүріліп жатыр
7 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған
Өкінішке қарай, жеті айда жол апаттарында 176 бала қаза болды. Бұл - орны толмас шығын. Біздің қолымыздағы ең қымбат бағалы дүние - балалардың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгенше аянбауымыз керек. Зардап шеккен балалардың жартысынан көбісі жолаушы ретінде қайтыс болған. Қалғандары - жаяу жүргіншілер, соның ішінде велосипедші, самокатшы немесе мопед жүргізгендер", - деді ол.
Жол апатында көбіне жаяу жүргінші-балалардың өздері кінәлі болып жатады, Ал ең өкініштісі, жолды кез-келген жерден немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кету жиі тіркеледі. Кейбір балалар тіпті жолдан өтерде жан-жағына қарау керек екенін ұмытып кетеді, себебі бұрылыстан көлік шығып қалуы мүмкін. Ал қараңғы мезгілде, әсіресе ымырт түскенде жүргізушілер жаяу жүргіншілерді байқамай қалуы мүмкін. Өйткені олар киімдеріне жарық шағылыстыратын элементтерді қолданбайды. Сондықтан балаларға өте сақ болуды және көлік жүргізушісі жол берегеніне көз жеткізуін үнемі түсіндіріп отыруымыз керек", - деді Қайсар Сұлтанбаев.
Елімізде заңсыз полигондар саны азайды
Жоюдың жоғары пайызы Алматы, Қызылорда, Павлодар және Қостанай облыстарында байқалады. Қалдықтарды басқару саласындағы экологиялық талаптарды бұзғаны үшін, оның ішінде заңсыз полигондарды жою бойынша жеткіліксіз жұмыс үшін 87 лауазымды тұлға, оның ішінде 10-нан астам аудан және қала әкімінің орынбасарлары жалпы сомасы 12,4 млн теңгеге әкімшілік жауапкершілікке тартылды", - деді спикер.
Жыл басынан бері қазақстандықтарға 2,4 трлн теңгеге жуық зейнетақы төленді
Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен балаларға барды
Біздің балаларымыздың денсаулығы мен өмірі басты басымдық болып табылады. Мемлекет оларды қалпына келтіру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Мен кішкентай пациенттерді құтқаруға жедел қатысқан дәрігерлерге алғысымды білдіремін. Балаларға тезірек сауығып кетуін, ал туыстарына - осы қиын уақытта күш пен шыдамдылық тілеймін", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Абай облысының Үржар ауданында қайғылы жағдай болды
