Александр Шевченко Аустралия ашық чемпионатының екінші айналымына шықты
тақырып бойынша жаңалықтар
Туризм және спорт министрлігі: балалар спортын қаржыландыру екі есеге жуық артады
Қазақстандық спортшылар XXV қысқы Олимпиада ойындарында 10 спорт түрінен бақ сынайтын болады
Елімізде қысқы олимпиадалық спорттың 13 түрі дамуда. Олардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету және олимпиадалық резервті дайындау мақсатында спорттық инфрақұрылымды кеңейту жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде елімізде қысқы спорт түрлеріне арналған 1 262 спорт нысаны бар. Құрылған инфрақұрылым қысқы спорт түрлерінің қолжетімділігін қамтамасыз етеді және олардың кеңінен дамуына ықпал етеді. Қысқы спорт түрлерімен жүйелі түрде айналысатын азаматтардың саны 149 мыңға жуық адамды құраса, спорт мектептерімен қамтылған балалар мен жасөспірімдер саны 17 мыңға жетті. Бұл ретте ұлттық команданы қалыптастыру халықаралық жарыстардағы нәтижелер бойынша жүзеге асырылады", - деді Ербол Мырзабосынов.
Жарыстар 2026 жылдың 6-15 наурыз аралығында Италияның Милан және Кортина-д'Ампеццо қалаларында өтеді. 665 спортшы қатысады деп күтілуде, олар 79 медаль жиынтығын сарапқа салады. Ұлттық команда 2 спорт түрінен - пара шаңғы жарысы мен пара биатлоннан қатысуды жоспарлап отыр. Бұл спорт түрлері бойынша 38 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Бүгінге дейін ұлттық команданың 7 спортшысы 10 лицензия жеңіп алды. Олардың қатарында Ербол Хамитов - парабиатлоннан әлем кубогының жалпы есепте жеңімпазы атанған тұңғыш қазақстандық және Хрусталь глобустың иегері, Александр Герлиц - 2022 жылы Пекинде өткен Паралимпиада ойындарының қола жүлдегері. Ойындарға сапалы дайындықты қамтамасыз ету мақсатында 6 оқу-жаттығу жиыны өткізілді. Жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу үшін пара шаңғы спорты және парабиатлон бойынша шетелдік жаттықтырушы-кеңесші Роман Александрович Петушковпен келісім-шарт жасалды", - деді Ербол Мырзабосынов.
Тарихта қалды: Геннадий Головкин Халықаралық бокс Даңқ залына енді
Премьер-министр Олжас Бектенов үстел теннисінен ҚР Президентінің кубогына арналған халықаралық турнирді ашты
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөледі. Үстел теннисі бұқаралық спорт қозғалысын қалыптастыруға және саламатты өмір салтын насихаттауға елеулі үлес қосады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Чемпиондар лигасы: "Қайрат" өз алаңында мадридтік "Реалдан" ірі есеппен жеңілді
Кадеттер арасындағы ӘЧ-2025: Әлиша, Әдинұр және Данис - әлем чемпиондары
- Әлиша Бисалиева (1704, Қазақстан) – 9½ ұпай;
- Чжу Цзяхэ (1630, Қытай) – 9;
- Болд-Эрдене Целмег (1661, Моңғолия) – 8½.
- Әдинұр Әділбек (1935, Қазақстан) – 9½ ұпай;
- Фёдор Сидельников (1720, FIDE) – 8½;
- Ван Юйсюань (1728, Қытай) – 8½.
- WCM Шарвааника Сараванан (1971, Үндістан) – 9 ұпай;
- WCM Чинзориг Нандинджигуур (1887, Моңғолия) – 9;
- Киянна Парихар (1728, Үндістан) – 8½.
- Юань Шуньчжэ (1805, Қытай) – 9 ұпай;
- CM Ле Фан Хоанг Куан (2031, Вьетнам) – 9;
- AFM Мани Сарбарто (2072, Үндістан) – 8½.
- Лейси Ванг (1883, АҚШ) – 8½ ұпай;
- WFM Лори Кью (1994, АҚШ) – 8½;
- Милана Соколова (1870, FIDE) – 8½.
- CM Данис Қуандықұлы (2211, Қазақстан) – 9 ұпай;
- CM Али Пойраз Уздемир (2196, Түркия) – 9;
- CM Итан Гуо (2330, АҚШ) – 8½.
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатының жалпыкомандалық есебінде жеңіске жетті
Спорт жарыстарына қатысу үшін белгіленген ең төменгі жас шегі туралы
