22.08.2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаровтың төрағалығымен Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің жетінші отырысы өтті, деп хабарлайды akorda.kz.
Мемлекет басшысы бауырлас қырғыз еліне шақырғаны үшін Садыр Жапаровқа алғыс айтып, бұл ресми сапарының мақсаты - қазақ-қырғыз байланысын нығайтып, өзара тиімді ынтымақтастықты күшейте түсу екенін жеткізді.
Біз жоғары саяси диалогтың арқасында екі елдің ықпалдастығын жаңа сапалы деңгейге көтереміз. Мен бұған кәміл сенемін. Қасиетті Алатаудың қос қыраны сияқты қазақ пен қырғыз - ежелден еншісі бір, тағдыры ортақ ағайынды халықтар. Қиын сәтте бір-біріне демеу, қуанышты күнде тілеулес бола білген елдер. Тарихтың талай тезінен аман өткен достығымыз - ата-бабадан қалған аманат, ұрпақтан ұрпаққа берілген рухани қазына. Қазір қос халықтың арасындағы қарым-қатынас өзара сенім мен сыйластыққа негізделген берік әріптестікке ұласты. Екі елдің байланысы одақтастық рухында дамып келеді. Қырғызстан - Қазақстанның аймақтағы басты стратегиялық серіктесінің бірі. Екіжақты сауда-саттық көлемі шамамен 2 миллиард долларға жетті. Бұл көрсеткішті еселеуге барлық мүмкіндік бар. Инвестициялық ынтымақтастық жылдан жылға нығая түсуде. Соның арқасында түрлі бірлескен жобалар табысты жүзеге асырылды. Су-энергетика саласында өзара үйлесімді жұмыс атқарылып жатыр. Мәдени-гуманитарлық саладағы байланысымыз да күшейіп келеді", - деді Қазақстан президенті.
Мемлекет басшысының айтуынша, еліміз Қырғызстанмен ықпалдастықты тереңдете түсуге айрықша көңіл бөледі.
Былтыр Одақтастық қатынастарды кеңейту туралы тарихи шартқа қол қойдық. Бүгін біз Ынтымақтастықтың кешенді жоспарын қабылдаймыз. Осы маңызды қадамдар қазақ-қырғыз байланысын дамытуға тың серпін береді деп сенемін. Екі елдің үкіметтері бұл жоспарда көрсетілген мақсат-міндеттерді басшылыққа алуға тиіс", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Қырғызстан президенті Қазақстанмен достық, тату көршілік және бекем бауырластық рухындағы қарым-қатынасты жан-жақты нығайтуға бейіл екенін жеткізді.
Қазақстан - біздің ең жақын көршіміз, Қырғызстанның сыртқы саясатында ерекше орын алатын бауырлас ел, негізгі сауда серіктестеріміздің бірі. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіздің қолдауыңыздың арқасында мемлекеттеріміздің арасындағы стратегиялық ынтымақтастық пен одақтастық қатынастар нық дамып келе жатқанын айрықша атап өткім келеді. Біздің халықтарымыз ертеден достық пен келісімде өмір сүрді, бір-бірін қолдап отырды. Қалыптасқан татулығымыздың негізінде біз барлық мәселені бірлесе шеше аламыз деп сенемін. Өйткені қырғыз бен қазақ - егіз секілді ұқсас елдер. Ұлы Абай "Еш қазақ қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды" деген", - деді Садыр Жапаров.
22.08.2025
Жылыту маусымына дайындық: Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарындағы энергетика нысандарын жаңғырту барысы тексерілді
Сурет: primeminister.kz
Президент тапсырмаларын орындау шеңберінде Үкімет өңірлердің алдағы жылыту маусымына дайындығын кешенді түрде тексеруді жалғастырып келеді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министр Олжас Бектеновтің тапсырмасы бойынша Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында үкіметтік жұмыс топтары энергетика және ТКШ нысандарын тексеруде.
Премьер-министрдің кеңесшісі Нұрлан Ұранхаев Ақмола облысының Степногорск қаласында ЖЭО жұмысымен, сондай-ақ тозуы 71%-дан асатын жылу желілерін жөндеу және реконструкциялау барысымен танысты. Жоспарланған жұмыстар жүргізілгеннен кейін тозу деңгейі 68%-ға дейін төмендейді деп күтілуде.
Ал Премьер-министрдің кеңесшісі Ералы Тоғжанов Батыс Қазақстан облысында "Жайықжылуэнерго" АҚ-ның алдағы маусымға дайындығын тексерді. Сондай-ақ Орал қаласындағы сорғы стансасы мен су қоймасының құрылысы және өңірдегі электр желілерінің реконструкциясы қалай жүріп жатқаны тексерілді. Бүгінгі таңда облыста 1410 әлеуметтік нысан және 2041 көппәтерлі тұрғын үй жылыту маусымына дайын.
Алдағы жылыту маусымына дайындық Үкіметтің ерекше бақылауында тұр.
22.08.2025
Бектенов автожолдардың сапасын арттыру жөніндегі президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді
Сурет: Depositphotos
Үкіметте Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен автокөлік жолдарының сапасын арттыру мәселелері бойынша жиын өтті. Көлік желісін жаңғырту бойынша Президент қойған міндеттерді ескере отырып, саланың ағымдағы жағдайы мен даму жоспарлары қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жиын барысында көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаров, "ҚазЖолҒЗИ" АҚ президенті Арман Әлібаева баяндама жасады.
Көлік министрлігінің мәліметінше, еліміздегі автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 185 мың шақырымды құрайды, оның ішінде республикалық маңызы бар жолдар 25 мың шақырым, жергілікті деңгейде 70 мың шақырым жол және елді мекендердің 90 мың шақырым көшелері бар.
Мақсат Қалиақпаров автожолдардың сапасын арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. 2025 жылы 13 мың шақырым жол қамтылмақ. Оның ішінде республикалық 2 мың шақырымнан астам жол реконструкцияланып, облыс орталықтары арасындағы 6,6 мың шақырым жол жөнделмек, ал жергілікті жерлерде 4,1 мың шақырым жол жаңартуға жатады. 2025 жылдың қорытындысы бойынша республикалық маңызы бар жолдардың нормативтік жай-күйін 94%-ға, жергілікті жолдардың нормативтік жай-күйін 91%-ға дейін жеткізу жоспарлануда.
Заңнамалық деңгейде бірқатар түзету қабылданды. Соның негізінде сапа орталығының ескертулерін жоймай нысандарды пайдалануға қабылдауға тыйым салынды, ал 2023 жылдан бастап барлық орташа жөндеу жобалары жобалық шешімдердің және олардың құнының дұрыс қолданылуына қатысты ведомстволық сараптамадан өтуге міндетті.
Жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде 2025 жылдың 7 айындағы қорытынды бойынша сапасыз жол-құрылыс материалдары мен ақаулар санының 2%-ға төмендегені, жергілікті жолдарды қиыршық тастан асфальтбетон төсеміне ауыстыру 14%-ға өскені байқалды. Сонымен қатар жобалық шешімдерді оңтайландыру 1 млрд теңгеден астам қаржы үнемдеуге мүмкіндік берді, ал жергілікті жолдарды диагностикамен қамту 50%-ға жетті.
Жол-құрылыс үдерісіне қатысушылар жауапкершілігін арттыру мақсатында жұмыстың барлық кезеңінде сараптаманы автоматтандырудың цифрлық жүйелері мен тетіктері енгізілді, 384 асфальтбетон зауытына кешенді тексеру жүргізілді, сондай-ақ "ҚазЖолҒЗИ" АҚ институтымен "кілтті тапсырғанға дейінгі" келісімшарттар жасалып және жобалау құжаттамасына сараптама жүргізу енгізілді.
ҚазЖолҒЗИ" АҚ президенті Арман Әлібаева жол саласына цифрлық технологияларды енгізу туралы хабардар етті. Соңғы 5 жылда институт автожолдарды салу және жөндеу технологияларын жетілдіруге бағытталған 20-дан астам ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізген. Бүгінде елімізде бірнеше цифрлық жобалар жүзеге асырылуда. Жобалау сапасын арттыру мақсатында жол-құрылыс материалдарының бірыңғай базасы мен нақты климаттық жағдайларға және қозғалыс қарқындылығына материалдарды дәл таңдау есебінен берік және сенімді жол төсемдерін пайдалануға бағытталған Superpave технологиясы енгізілді.
Жалпы саны 2 мыңнан астам пайдаланушысы бар Jolshy жол саласы мамандарының базасы талдамалық ақпарат алуға, кадрлық өзгерістерді бақылауға және жол-құрылыс жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету үшін мамандардың біліктілік деңгейін қадағалауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта "ҚазЖолҒЗИ" апаттардың себептерін жүйелі бағалауға және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға бағытталған ЖКО талдау порталын әзірлеуде.
Премьер-министр Олжас Бектенов еліміздегі жолдар желісін одан әрі дамыту қажеттігін атап өтті. 2030 жылға дейін 4 мың шақырымға жуық автожол қайта жаңғыртылады. Биыл бірқатар негізгі жобаны аяқтау жоспарлануда, бұл ретте жобалық құжаттаманың дайындығы жоғары жаңа жобаларды: Ақтөбе - Ұлғайсын, Қарағанды - Жезқазған, Атырау - Доссор жолдары мен Сарыағаш, Петропавл, Рудный және Қызылорда қалаларын айналып өту жолдарын, сондай-ақ 2,5 мың шақырым автожолды орташа жөндеу маңызды.
Көлік, Қаржы министрліктеріне және ҚазАвтоЖолға мердігерлерді қаржыландыру мен айқындауды қамтамасыз ету, ал Өнеркәсіп және құрылыс, Көлік министрліктеріне "кілтті тапсырғанға дейінгі" ірі жобаларды жедел жүзеге асыру үшін мемлекеттік сараптама мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының қатар өту тетігін әзірлеу және бекіту тапсырылды.
Олжас Бектенов шұғыл шешуді қажет ететін мәселелерге назар аударды. Жетісу, Алматы облыстарын қоса алғанда, Ұлттық сапа орталығы тарапынан ескертулерге қарамастан нысандарды қабылдау тәжірибесі жалғасып жатқан өңірлер аталды.
Мердігерлердің кепілдіктерін қадағалау және сапасыз материалдарды пайдалану мәселелері атап өтілді. Мысал ретінде, Павлодар тас жолының бетон төсемі көтеріліп жатқаны аталды, Солтүстік Қазақстан облысында тексерілген сынамалардың 43%-ы сапа стандарттарына сәйкес келмеген. Елді мекендердегі тұрғындар тарапынан жол сапасына қатысты ең көп сын Атырау және Түркістан облыстарында тіркелген. Премьер-министр кепілдік мерзімін ұлғайтуды және мердігерлердің кепілдік міндеттемелерін сапасыз орындағаны үшін мердігерлік ұйымдар жауапкершілігін күшейтуді тапсырды.
Жергілікті жолдар желісін дамытуға қаражат жұмсаудың тиімділігі мен қаржыландыру мәселесіне назар аударылды. Премьер-министр едәуір көлемде бюджет қаражаты бөлінгеніне қарамастан, кейбір өңірлерде оны игеру баяу жүріп жатқанын атап өтті. Мәселен, Абай облысында - 42%, Ақтөбеде - 52%, Ақмолада - 56% игерілген.
Жоғарыда көрсетілген заң бұзушылықтарды ескере отырып, Көлік министрлігіне және Ұлттық сапа орталығына 1 қазанға дейін барлық автожол жобаларының жүзеге асырылуын тексеруді тапсырамын. Оның қорытындысында анықталған кінәлілерді жазалау бойынша есеп пен ұсыныстар енгізілсін. Көлік және Қаржы министрліктеріне Ұлттық сапа орталығының қызметін күшейту бойынша шешімдер дайындауды тапсырамын", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
21.08.2025
Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды
Сурет: telegram/Aqorda
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз қызметі.
Мемлекет басшысын Манас халықаралық әуежайында Қырғызстан президенті Садыр Жапаров қарсы алды.
Ертең президенттер келіссөз жүргізіп, Қазақстан мен Қырғызстанның Жоғары мемлекетаралық кеңесінің жетінші отырысына қатысады.
21.08.2025
Ұлытау облысының прокурорлары пайдаланылмаған жерлерді мемлекет меншігіне қайтарды
Прокуратура органдарының қадағалау қызметінің басым бағыттарының бірі мемлекет мүдделерін қорғау болып табылады, деп хабарлайды Ұлытау облысының прокуратурасы.
Ұлытау ауданының прокуратурасы пайдаланылмаған жер учаскелерін анықтау және қайтару бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде.
Ауданның жер пайдаланушылары Жер кодексінің талаптарын бұза отырып, ұзақ уақыт бойы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбағаны анықталды.
Қадағалау актілері бойынша жол берілген бұзушылықтарға байланысты кадастрлық құны 147 млн теңгеден асатын жалпы ауданы 90 000 га жер учаскелері мемлекет меншігіне қайтарылды.
Жергілікті атқарушы орган Мемлекет басшысының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі Жолдауы шеңберінде ауылдық жерде тұратын шын ниеті бар тұрғындарға қайтарылған жерлерді пайдалануға беруге бағдарланған.
21.08.2025
Жамбыл облысында өңірлік мемлекеттік табиғи парк құрылды
Сурет: gov.kz
Жамбыл облысында жаңа өңірлік мемлекеттік табиғи парк - "Мерке" құрылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысы қабылданды. Парк ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесін алып, 86 632 гектарды қамтитын Батыс Тянь-Шаньның тау етегі мен таулы аймақтарындағы бірегей экожүйелерді қорғауға бағытталған, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз қызметі.
Мерке мемлекеттік өңірлік табиғи паркінде" Қазақстанның Қызыл кітабына енген барыс, арқар, үнді жайрасы мен түркістан сілеусіні сияқты сирек кездесетін жануарлар мекендейді.
Парк мемлекеттік органдардың, ғылыми мекемелердің, жергілікті қауымдастықтардың және БҰҰ Даму бағдарламасы халықаралық серіктестердің көпжылдық бірлескен еңбегінің нәтижесінде бой көтерді.
Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы Данияр Тұрғамбаевтің айтуынша Мерке мемлекеттік өңірлік табиғи паркі - табиғи ресурстарды ұтымды басқару мен экожүйелерді сақтау жолындағы маңызды қадам.
Парк экотуризмді дамытуға, экологиялық білім беруге және халықты тұрақты табиғат пайдалану ісіне кеңінен тартуға мүмкіндік береді. Алдағы уақытта инфрақұрылымды дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу және ғылыми-танымдық бағдарламаларды жүзеге асыру жоспарлануда.
21.08.2025
Үкіметтік жұмыс топтары өңірлердің жылыту маусымына дайындығын тексеруде
Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысының "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" Жолдауындағы тапсырмаларды жүзеге асыру аясында Үкімет өңірлердің алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстарын кешенді түрде тексеріп жатыр. Басты назар энергетикалық инфрақұрылымы әбден тозған және апат қаупі жоғары облыстарға салынып отыр, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша үкіметтік жұмыс топтары өңірлерге аттанды.
20 тамызда өңірлік инспекторлар әрі кеңесшілер Ермек Маржықпаев пен Ералы Тоғжанов Абай және Маңғыстау облыстарындағы дайындық барысын тексерді.
Семейде Ермек Маржықпаев қалалық жылу көздерінде, оның ішінде "Ғаббасова", "Орталық", АҚ-3 қазандықтарында, сондай-ақ ЖЭО-1, АҚ-1 және 103-103А қазандықтарында жүргізіліп жатқан ағымдағы жұмыстармен танысты. Қазіргі таңда қаланың жылу көздері жылыту маусымына орташа есеппен 86% дайын. Осы ретте 12 нысанда жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр.
Жалпы облыс бойынша 23 энергия көзі мен 26 шақырым жылу желілерінде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде нысандар 82,8%-ға дайын. 2025 жылға жоспарланған іс-шаралар нәтижесінде жылу желілерінің тозуы 59,4%-дан 56,6%-ға дейін төмендейді.
Маңғыстау облысына жұмыс сапарында Ералы Тоғжанов "МАЭК" энергия кешенін жаңғыртуға қатысты жүйелі мәселелерге назар аударды. Кәсіпорында жоспарлы жөндеу жұмыстары кестеге сәйкес: №2 ЖЭС энергия блогы толықтай жөнделіп бітті, ЖЭО-2-де қазан агрегаты мен турбинаға, сондай-ақ ЖЭО-1-дегі қазандық қондырғыларына жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Айта кету керек, бұған дейін Үкімет резервінен "МАЭК" реконструкциясына қаражат бөлінген.
Бұдан бөлек, Ақтаудағы жылу желілерін жаңарту жобалары да ерекше назарда. Қалада кезең-кезеңімен 44 шақырым магистралдық және 10 шақырымнан астам шағын аудандардағы ішкі құбырлар ауыстырылып жатыр. Қазіргі таңда желілердің орташа тозу деңгейі 79%, ал жобаны іске асырғаннан кейін бұл көрсеткіш 75%-ға дейін төмендейді. Тұрғын үй қоры мен әлеуметтік нысандар жылыту маусымына 80% дайын.
Жылыту маусымына дайындық Үкіметтің ерекше бақылауында тұр.
20.08.2025
"Жасыл даму" АҚ кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен 8,5 млрд теңгеден астам қаржыны экологиялық жобаларға бағыттады
Сурет: gov.kz
Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау шаралары күшейтіліп келеді. "Жасыл даму" АҚ ормандарды қорғау және жануарлар дүниесін қорғау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын дамыту жобаларын 8,5 млрд теңгеден астам сомаға қаржыландырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі.
6,19 млрд теңгеден астам қаржы орман өрттерін ерте анықтау жүйесін сатып алуға бағытталды. Қаражат "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ арқылы бөлінді. Заманауи бағдарламалық-аппараттық кешен еліміздің бірнеше өңірінде енгізілді:
- Ақмола облысында - "Куйбышев орман шаруашылығы" КММ, "Бұқпа орман шаруашылығы" КММ, "Ақкөл орман шаруашылығы" КММ, "Краснобор орман шаруашылығы" КММ және "Кеңес орман шаруашылығы" КММ;
- Астана қаласында - "Жасыл аймақ" ШЖҚ РМК;
- Қостанай облысында - "Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы" РММ.
Жүйе ормандардың жағдайын тұрақты бақылауға және өрт ошақтарын жедел анықтауға арналған. Ұйым өкілдері бұл технологияны енгізу өрт қауіпті маусымда орман және дала өрттерінен келетін залалды айтарлықтай азайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Сонымен қатар, кәдеге жарату алымы қаражаты есебінен "Жасыл даму" АҚ табиғатты қорғау құрылымдарының материалдық-техникалық базасын дамытуға 2,41 млрд теңге бөлді. Қаражат техникалық регламентте белгіленген экологиялық талаптарға сай отандық техниканы сатып алуға жұмсалды. Тізімге толық жетекті жол талғамайтын көліктер, өткізгіштігі жоғары жүк автомобильдері (оның ішінде рефрижератор-тушевоздар), сондай-ақ тіркемелі жабдықтары бар дөңгелекті тракторлар кірді. Барлық техника жануарлар дүниесін қорғау, көбейту және пайдалану жұмыстарымен айналысатын арнайы ұйымдарға берілді.
Жасыл даму" АҚ табиғатты қорғау жобаларын қаржыландыру бойынша жүйелі жұмысты жалғастыратынын атап өтті. Алдағы уақытта заманауи технологияларды енгізу, инфрақұрылымды жаңғырту және қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға бағытталған бағдарламаларды кеңейту жоспарлануда.
20.08.2025
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
Сурет: akorda.kz.
Ақордада Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен ұлттық экономика және бюджетті жоспарлау мәселелері жөніндегі жиын өтті, деп хабарлайды akorda.kz.
Іс-шараға Премьер-министр Олжас Бектенов, Президент Әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебай, Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов, Жоғары аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов, Премьер-министрдің орынбасары - Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин және басқа да лауазымды тұлғалар қатысты.
Ұлттық экономиканың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасы, сондай-ақ 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттің параметрлері туралы баяндамалар жасалды.
Талқылау барысында Мемлекет басшысы республикалық және жергілікті деңгейде қаржыны тиімді жоспарлау мен бөлудің маңызы зор екенін атап өтті.
Президент бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз етуге, барлық әлеуметтік міндеттемелер мен өңірлердің ұзақмерзімді жоспарларын қаржыландыруға, сонымен қатар қаражатты мақсатқа сай бөлуге және игеруге баса назар аудару қажет деп санайды.
