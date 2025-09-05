Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
Қайтарылған активтер қаражатының 5,5 млрд теңгесі БҚО-дағы ауылдарды сумен жабдықтауға бағытталды
Сурет: Depositphotos
Мемлекет басшысының әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде Арнаулы мемлекеттік қордан Батыс Қазақстан облысында сумен жабдықтау жүйелерін салу және реконструкциялау бойынша 11 жобаны жүзеге асыруға 5,5 млрд теңге бөлінді.
4,3 млрд теңге көлеміндегі қаржыландырудың негізгі сомасы 9 нысанға бөлінетін болады.
1,8 млрд теңге 1,7 мыңнан астам тұрғыны бар Қаратөбе ауданының Төлен, Сәуле және Қарақамыс елді мекендеріне жаңа тармақ салу арқылы сумен жабдықтаудың магистралды жүйелерін салуға,
2,5 млрд теңге Теректі, Қаратөбе аудандарының 8 ауылында, сондай-ақ Бәйтерек ауданында сумен жабдықтау желілерін салуға бағытталды.
Сондай-ақ бұрын Бәйтерек ауданы Кирсанов ауылының тұрғындарын сумен қамтамасыз етуге және Жәнібек ауданындағы Урдин топтық су құбырын қайта жаңартуға 1,2 млрд теңге бағытталады. Бүгінгі таңда жұмыс 60% орындалды.
Аталған жұмыс Мемлекет басшысының халықты сапалы ауыз сумен 100% қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыруға бағытталған. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің деректері бойынша Батыс Қазақстан облысындағы ағымдағы қолжетімділік деңгейі қалаларда 100%-ды, ал ауылдық елді мекендерде 97%-ды құрайды.
Бүгінгі таңда Арнаулы мемлекеттік қордан 400-ден астам әлеуметтік маңызы бар жобаны салуға 375 млрд теңге бағытталды. Мектептер, ауруханалар, спорт кешендері, сумен жабдықтау нысандары және басқа да нысандар салынуда. Қазірдің өзінде 44 нысан аяқталып, ел игілігіне берілді.
04.09.2025, 20:54 9026
Олжас Бектенов AMANAT партиясы фракциясының кеңейтілген жиынына қатысты
Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына кезекті Жолдауы қарсаңында Премьер-министр мен Үкімет мүшелерінің қатысуымен AMANAT партиясы фракциясының кеңейтілген отырысы өтті. Олжас Бектенов депуттарды Президенттің 2019-2024 жылдарға аралығындағы Қазақстан халқына Жолдауы мен "Әділетті Қазақстан: бәріміз және әрқайсымыз үшін. Қазір және әрдайым" сайлауалды бағдарламасының іске асырылу барысы туралы хабардар етті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мәжіліс спикері, AMANAT партиясының төрағасы Ерлан Қошанов фракцияның кеңейтілген отырысын аша отырып, Президенттің әрбір Жолдауы - ел дамуының стратегиялық пайымы мен азаматтардың ең өзекті сұрақтарына жүйелі жауап екенін атап өтті.
Мемлекет басшысының Жолдаулары мен Президенттің сайлауалды бағдарламасы - ең негізгі маңызды құжаттар. Олардың сапалы орындалуы қоғамның билікке деген сеніміне негіз болады. Адамдар нақты өзгерістерді "осы жерде және дәл қазір" көргісі келеді. Біздің заң шығарушылардың да, Үкіметтің де ортақ міндеті - тапсырмаларды сапалы және мерзімінде орындау. Сондықтан біздің әрбір саяси маусымның басында Үкіметпен "сағат тілін салыстырып алу" тәжірибесін енгізгеніміз кездейсоқ емес", - деді Ерлан Қошанов.
Сөз сөйлеу барысында Премьер-министр Олжас Бектенов Үкіметтің Президенттің стратегиялық бастамаларын орындау мақсатында дәйекті жұмыстар жүргізіп жатқанын атап өтті. Жалпыұлттық жоспар шеңберінде елдің тұрақты дамуына және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған ауқымды жобалар іске асырылуда.
Мемлекет басшысының саяси бағдарының арқасында ел экономикасы орнықты өсім көрсетіп келеді. Жеті айдың қорытындысына сәйкес өңдеу өнеркәсібінде оң үрдіс сақталды. Тау-кен өнеркәсібінде сирек және жерде сирек кездесетін металдарды игеру бойынша өсудің жаңа бағыттарын көріп отырмыз", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Үкімет әлеуметтік-экономикалық даму болжамын және алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасын мақұлдап, Парламентке енгізді. Базалық сценарий бойынша үш жыл ішінде экономиканың нақты орташа жылдық өсімі 5,3%-ды құрайды.
Салық реформасының нәтижесінде экономиканың өсуін ынталандыратын шығындар 10,9%-дан 16,1%-ға дейін өсетінін атап өткен жөн. Соның нәтижесінде біз бизнестің дамуына инфрақұрылымдық және қаржылық тұрғыдан қолдау көрсете аламыз. Сонымен қатар Мемлекет басшысы тапсырғандай, біз бюджеттің әлеуметтік бағытын сақтап, қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің толық орындалуын қамтамасыз етеміз", - деп атап өтті Премьер-министр.
Инвестициялық саясатқа ерекше назар аударылуда. Өткен жылдың өзінде шетелдік капиталдың қатысуымен жалпы құны $1,3 млрд болатын 45 жоба іске қосылды. Жалпыұлттық пулға шамамен $144 млрд-ты құрайтын 1100-ден астам жоба кіреді.
Олжас Бектенов өнеркәсіп өндірісінің артқанын, жыл басынан бері өндіріс индексі өткен жылғы көрсеткіштен 6,9%-ға асып түскенін атап өтті. Премьер-министр биыл 20 мыңнан астам жұмыс орнын құрылып, өңдеу өнеркәсібінде жалпы құны 1,5 трлн теңге болатын 190 жаңа жобаны іске қосу жоспарланып отырғанын атап өтті. Жоғары деңгейде өңделген өнім шығаратын кластерлер құру бойынша 17 ірі жобаны жүзеге асыру жалғасуда. Бұл бастамалар отандық шикізатты барынша пайдалануды және қосалқы өндірістерді дамытуды көздейді.
Агроөнеркәсіп кешенінде өнімділікті арттыру және экспорттық әлеуетті нығайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. Көктемгі егіс жұмыстарын қаржыландыру көлемін екі есеге арттыру нәтижесінде шаруалар егіс науқанын сәтті өткізді. Бүгінгі таңда 15 өңірде егін орағы жүріп жатыр, қазірдің өзінде 6 млн тоннадан астам астық бастырылды, бұл - жалпы егін көлемінің 30%-ы. Олжас Бектенов экспорт географиясының айтарлықтай кеңейгенін атап өтті, ал жеткізілетін өнімдердің едәуір үлесі жоғары қосылған құнға ие.
Әлеуметтік салада Үкімет азаматтарды қолдау жөніндегі шаралар кешенін іске асыруда. Көмектің атаулылығын арттыру үшін ресурстарды шын мәнінде көмекке мұқтаж жандарға бағыттауға мүмкіндік беретін бірыңғай цифрлық платформа құрылды.
Елімізде білім беру мекемелерінің құрылысы мен жаңғырту жұмыстары белсенді жүргізілуде. "Келешек мектептері" жобасы аясында 310 мың орынға арналған 160 мектеп бой көтерді. Президент жариялаған Жұмысшы мамандықтары жылына сәйкес кәсіпорындардың сұраныстары бойынша оқитын студенттер саны үш есеге, ТжКБ жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру екі есеге көбейді. Бұл ретте бес жыл ішінде жатақханалардағы орын тапшылығы 61 мыңнан 17 мыңға дейін қысқарды.
Денсаулық сақтау саласында осы жылдың бірінші жартыжылдығында жалпы өлім-жітім көрсеткіші 3%-ға, нәресте өлімі 22,7%-ға төмендеді. Халықтың өмір сүру ұзақтығы алғаш рет 75 жыл 4 айға жетті.
"Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында өңірлерде 655 медициналық нысанның 540-ы салынды. Бұл орталықтар шамамен 1 млн ауыл тұрғынын медициналық қызметтермен қамтиды", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Премьер-министр Үкімет жұмысының басым бағыттарының бірі - өңірлердің дамуындағы диспропорцияларды жою екенін атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, биыл халықты 100% пайыз ауыз сумен қамтамасыз ету жобалары аяқталатын болады. Оларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 147 млрд теңге және Арнаулы мемлекеттік қордан 160 млрд теңгеден астам қаражат бөлінді. Жұмыстар 17 қала мен 463 ауылды қамтиды.
Үкімет алдына қойған басым міндеттерінің бірі- энергетиканы дамыту. "Тарифті инвестицияға айырбастау" бағдарламасы жаңғыртудың маңызды құралына айналды. Екі жыл ішінде 12 мың шақырымнан астам инженерлік желілерді жөндеуге 600 млрд теңгеден астам инвестиция тартылды. Бұл желілердің тозуын орта есеппен 6,2%-ға пайызға төмендетуге мүмкіндік берді.
Көлік саласында биыл 13 мың шақырым жол құрылыс-жөндеу жұмыстарымен қамтылды, теміржол саласында "Достық - Мойынты" учаскесінің екінші жолдарының құрылысы аяқталды, бұл жоба өткізу қабілетін 5 есе арттыруға мүмкіндік береді.
Цифрландыру саласында тәжірибелік пайдалануға Ұлттық жасанды интеллект платформасы енгізілді. Президенттің тапсырмасы бойынша Орталық Азиядағы алғашқы суперкомпьютерлік кластер іске қосылды, ол өңірдегі ең қуатты есептеуіш жүйе болып саналады. Экономиканың барлық салаларын цифрландыру бойынша ауқымды жұмыс жүргізілуде. IT қызметтерінің экспорты 2021 жылы $30 млн-нан 2024 жылы $700 млн-ға дейін өсті.
Бұдан бөлек, Үкімет "Таза Қазақстан" Президенттік бастамасын жүзеге асыру бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Қозғалыс 10 млн-нан астам азаматты біріктірді: 383 мың тоннадан астам қалдықтар жиналды, 825 мың гектар аумақ тазартылды, 2,4 млн ағаш отырғызылды.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы жариялаған "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасын іс жүзінде жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Нашақорлықтың салдарымен ғана емес, сондай-ақ оның себептерімен күресуге бағытталған үш жылдық кезеңге арналған нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күрес жөніндегі жаңа кешенді жоспар әзірленуде.
Олжас Бектенов Президенттің Жолдаулары мен сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар дәйекті жүргізіліп жатқанын және ел дамуының негізгі бағыттарын қамтитынын атап өтті.
Жалпыұлттық жоспардың барлық іс-шаралары жоспарлы түрде жүзеге асырылуда және Үкіметтің бақылауында. Біз Парламентпен тығыз ынтымақтастықта қойылған міндеттерді орындау бойынша жұмысты жалғастырамыз. Біздің ортақ мақсатымыз - одан әрі тұрақты дамуды қамтамасыз ету", - деп атап өтті Премьер-министр.
Сондай-ақ отырыс барысында Премьер-министр мен Үкімет мүшелері фракция депутаттарының ел экономикасын дамыту шаралары, бизнесті қолдау, ауыл шаруашылығы мен өндірісті дамыту, халық табысын арттыру, әлеуметтік саясатты жетілдіру, өңірлердің инфрақұрылымдық дамуына қатысты нақты мәселелерді шешу және басқа да мәселелер жөніндегі сұрақтарына жауап берді.
AMANAT партиясының төрағасы Ерлан Қошанов Мәжіліс пен Үкіметтің мұндай кездесулері "Күшті Президент - ықпалды Парламент - есеп беретін Үкімет" қағидатын іс жүзінде жүзеге асыруды қамтамасыз ете отырып, нақты нәтиже беретінін атап өтті.
Үкімет пен Парламенттің үйлесімді жұмысы - тиімді мемлекеттік саясаттың негізі. Себебі біздің мақсатымыз - елдің өркендеуі, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту. Бұл үшін Президенттің сайлауалды бағдарламасында және Жолдауларында көрсетілген тапсырмалар уақтылы орындалуы тиіс. Тек бірлесіп әрекет ете отырып, біз нақты нәтижелерге қол жеткіземіз", - деп сөзін түйіндеді партия төрағасы.
04.09.2025, 18:16 9186
Серік Жұманғарин VIII Astana Finance Days форумының ашылуына қатысты
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкімет атынан Astana International Forum қолдауымен өтіп жатқан VIII Astana Finance Days форумының ашылуына қатысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз сөзінде ол Astana Finance Days бүгінде 70-тен астам елдің инвесторларын, бизнес қауымдастығы мен мемлекеттік құрылымдарын тоғыстырған аймақтық деңгейдегі басты ынтымақтастық алаңына айналғанын және Қазақстанның ашықтығын айқындап, ынтымақтастық пен инновацияға деген берік ұстанымын дәлелдейтінін атап өтті.
Форумның өзектілігін елдің экономикалық көрсеткіштері де айқын дәлелдейді. 2025 жылғы қаңтар-шілде аралығында ЖІӨ өсімі 6,3%-ды құрап, оның ішінде нақты сектор 8,3%-ға, қызмет көрсету саласы 5,2%-ға артты. 2025 жылдың I тоқсанында тікелей шетелдік инвестициялар көлемі $6,6 млрдқа жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 6,2%-ға өсті. Ал негізгі капиталға салынған инвестициялар 9,9 трлн теңгені құрап, 16,1%-ға ұлғайды. Бұл деректер халықаралық серіктестердің қолдауын көрсетіп, Қазақстанның сенімді инвестициялық алаң ретіндегі мәртебесін растайды.
Мемлекет басшысы алға қойған басты міндеттердің бірі - инвестиция тарту. Мақсат - 2029 жылға қарай экономиканың көлемін екі еселеу. Бұл үшін кемінде $150 млрд көлемінде тікелей инвестиция тартып, негізгі капиталға салынатын инвестициялардың ЖІӨ-дегі үлесін 23%-ға жеткізу қажет. Осы мақсатта қазірдің өзінде жаңа тетіктер енгізілді, соның ішінде инвестициялар туралы келісімдер мен басым жобаларға арналған "жасыл дәліз" механизмі бар", - деді Серік Жұманғарин.
Астана халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) бұл міндеттерді жүзеге асыруда ерекше орын алады. Құрылған күнінен бастап АХҚО ағылшын жалпы құқығының қағидаттарына, тәуелсіз реттеу мен халықаралық стандарттарға негізделген бірегей институционалдық орта ұсынып келеді. Бүгінде ортталық алаңында 85 елден 4 мыңнан астам компания тіркелген. Олар активтерді басқару мен финтехтен бастап, жасыл қаржы және исламдық банкингке дейінгі түрлі салаларды қамтиды. Осы компаниялардың Қазақстан экономикасына салған жалпы инвестиция көлемі $17 млрдтан асты.
Сөз соңында Серік Жұманғарин серіктестерге бірлескен жобаларға белсенді қатысқаны үшін алғыс айтып, VIII Astana Finance Days форумының ынтымақтастықтың жаңа көкжиектерін ашып, ортақ игілікке қызмет ететін болашақты қалыптастыруда маңызды қадам боларына сенім білдірді.
04.09.2025, 17:34 10941
ТЖМ Қазселденқорғау басшысы тағайындалды
Сурет: gov.kz
ҚР Төтенше жағдайлар вице-министрі Ерболат Садырбаев "Қазселденқорғау" ММ ұжымына жаңа басшыны таныстырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінен.
Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына сәйкес Сабыржанұлы Аслан "Қазселденқорғау" ММ басшысы болып тағайындалды.
Сабыржанұлы Аслан 1983 жылы Алматы қаласында туған. Білімі жоғары.
Әр жылдары мемлекеттік органдарда және жеке құрылымдарда жұмыс істеді. Бұған дейін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі "Селденқорғау Құрылыс" ШЖҚ РМК директоры лауазымында қызмет атқарды.
04.09.2025, 16:04 12176
Алматыда Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы тағайындалды
Сурет: gov.kz
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен Алматы қаласы Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы болып Олжас Төлебаев тағайындалды, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Олжас Болатұлы 1988 жылы 29 қазанда Алматы облысы Алакөл ауданының Үшарал қаласында дүниеге келген.
2009 жылы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясын, 2020 жылы Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институтын бітірген.
Еңбек жолын 2006 жылы Алматыда "Ауыл Құрылысы" ЖШС-інде шебер болып бастап, онда инженер, бас директордың орынбасары қызметін атқарды.
2012 жылдан бастап мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау органдарында әртүрлі қызмет атқарған.
2016-2019 жылдары Алатау және Бостандық аудандарында қайта жоспарлау, реконструкциялау, сонымен қатар сәулет-құрылыс бақылауын бақылау бөлімшелерін басқарды.
2020 жылдан бастап Алматы қаласы Қала құрылысын бақылау басқармасы басшысының орынбасары болды.
04.09.2025, 15:12 12006
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: жаңғырту, әртараптандыру және инвестициялар - өнеркәсіп әлеуетін дамытудың басымдықтары
Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің "Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм" атты Қазақстан халқына Жолдауында ел дамуының негізгі векторын айқындап берді. Ол - қуатты өнеркәсіп әлеуетіне негізделген мықты да әртараптандырылған экономика құру, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы шикізат моделінен қосылған құны жоғары тауарларды өндіруге көшу міндетін қойды, бұл жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғыртуға және жаңа жоғары технологиялық өндірістерді құруға жүйелі түрде инвестиция тартуды талап етеді. Осыған байланысты Үкімет индустриялық егемендікті нығайтуға және отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыруда.
Мемлекет басшысының Жолдауында және өзге де тапсырмаларында қойылған міндеттерді жүзеге асыру барысы туралы толығырақ Primeminister.kz сайтындағы шолудан оқыңыз.
Өнеркәсіптің тұрақты өсуі - экономикалық жаңғыртудың негізі
Мемлекет басшысы алға қойған ең басты міндет - қуатты әрі әртараптандырылған экономика құру. 2025 жылдың 7 айының қорытындысы ұлттық дамудың локомотиві саналатын өнеркәсіп секторында оң серпін барын көрсетті. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 6,9%-ға нық өсім көрсетті. Мұндағы өсім драйверлері - көлемді 8,5%-ға ұлғайған тау-кен өнеркәсібі және әртараптандыру үшін ерекше маңызды сала, 6,1%-ға өскен өңдеу секторы.
Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында Үкімет отандық өндірісті әртараптандыру және бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. Өнеркәсіпті дамыту өндіріс көлемін ұлғайтуға, еңбек жағдайларын жақсартуға, жоғары қайта бөлудің жаңа өндірістерін іске қосуға және инвестициялар тарту есебінен, оның ішінде ірі халықаралық компаниялардан тұрақты жұмыс орындарын құруға бағытталған", - деп атап өтті өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков.
Жолдауда Мемлекет басшысы автомобиль жасаудағы оң нәтижелерді атап өтіп, толыққанды автомобиль жасау кластерін құру үшін локализация деңгейін дәйекті түрде арттыра отырып, қол жеткен қарқынды сақтау міндетін қойды.
Бүгінгі таңда экономиканың бұл саласы технологиялық жаңғыртудың өзегіне айналып отыр. Ол бірінші кезекте автокөлік құралдары (+18,6%), ауыл шаруашылығы техникасы (+6,4%) және басқа да жабдықтар өндірісін ұлғайту есебінен 14% өсім көрсетті. Сәтті әртараптандырудың мысалы ретінде Саран қаласында іске қосылған автомобиль шиналары өндірісін айтуға болады. Бұл аталған елді мекенді моноқалалар санатынан шығаруға мүмкіндік берді. Мұндай тәжірибені басқа аймақтарда жаңа басты бағдар ретінде қолдану міндеті жүктелген.
Бұл қаладағы негізгі жобалардың ішінде теледидарлар мен кір жуғыш машиналар шығаратын зауытты да атап өтуге болады. Оның қуаты жылына 150 мыңға дейін теледидар мен 200 мың кір жуғыш машина шығаруға жетеді. Сондай-ақ, Алматы қаласында жеңіл автомобильдер шығаратын мультибрендтік зауыт және Қостанай қаласында Киа автомобильдерін шығаратын зауыт ашу жоспарлануда.
Машина жасаумен қатар, жыл басынан бері металлургия саласы да оң динамика көрсетіп отыр, оның өсуі 1,3%-ды құрады.
Президент өз Жолдауында Qarmet металлургиялық комбинатын мысалға келтірді, онда отандық инвестордың келуімен өндірісті едәуір көлемде ұлғайту мақсатында жаңғырту жұмыстары басталған. Мұндағы өсімге ферроқорытпалар (+1,6%), шойын (+6,5%) және болат (+3,4%) өндірісін ұлғайту есебінен қол жетіп отыр, бұл шикізатты тереңдете қайта өңдеу жөніндегі стратегиялық міндетке сәйкес келеді.
Басты назар базалық металдарды одан әрі өңдеуге, аралас салаларды дамытуға және жоғары қайта бөлу өнімдерін шығаруға аударылып отыр. Биыл мыс өңдеуді 2 есеге, алюминийді 1,5 есеге, қорғасынды 2,3 есеге және мырышты 11%-ға ұлғайту жоспарлануда. Отандық өндірушілерді базалық металдармен қамтамасыз ету жөніндегі шаралар орта және жоғары қайта бөлу өнімдерін шығаратын кәсіпорындардың жүктемесін арттыруға көмектеседі. Катанка, өткізгіш кабельдер өнімі, аккумуляторлар, терезе профильдері, жиһаз фурнитурасы және басқа да тауарлар өндірісі артып келеді. Биметал жылыту радиаторларын, өнеркәсіптік аккумуляторларды, жезден жасалған бұйымдарды шығаратын жобалар іске қосылды", - деп атап өтті вице-министр.
Болат құю өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз ету үшін өндіріс көлемі едәуір ұлғайтылып, жаңа қуаттар іске қосылды. Мәселен, соңғы бес жылда болат шығару қуаты 5-тен 7,5 млн тоннаға дейін өсті. Құрылыс арматурасын, швеллер, қоставр, бұрыштемірлер шығару бойынша бес зауыт іске қосылды. Биыл Қарағанды облысында тік жікті құбырлар мен алюминий радиаторларын, Түркістан облысында алюминий профильдерін, Ақмола облысында алюминий бұйымдарын, Жамбыл облысында катодты мыс шығаратын өндіріс іске қосылуда.
Химия өнеркәсібі. Мемлекет басшысы мұнай-газ химиясы саласын дамытудың маңыздылығына тоқталып, полипропилен мен полиэтилен шығаратын ірі өндірістердің жүзеге асырылып жатқанын, бутадиен, карбамид және терефтал қышқылын өндіру бойынша перспективалы жобалардың әзірленгенін атап өтті. Бүгінгі таңда мұндағы өндіріс 6%-ға өсті. Өсім негізінен жоғары технологиялық өнімдер: полипропилен (+46,2%), хром оксиді (+4,8%) және аммофос (+67,7%) өндірісінің ұлғаюы есебінен болып отыр.
Ал құрылыс материалдарының өндірісі 4,7%-ға өсті, бұл еліміздегі инфрақұрылымдық жобалар мен тұрғын үй құрылысының жүзеге асуымен тікелей байланысты әрі халықтың өмір сүру сапасының артып келе жатқанын көрсетеді.
Жеңіл өнеркәсіп тоқыма өндірісінің 4,9%-ға артуына байланысты 1,9%-ға өсті. Сонымен қатар, киім (-0,7%) және былғары өнімдері (-6%) өндірісіндегі байқалып отырған шамалы құлдырау қосымша назар аударуды және мемлекеттік қолдау шараларын талап ететін тұстардың бар екенін білдіреді.
Сондай-ақ тамақ өнімдерін өндіру (+9,2%), мұнай өңдеу (+8,5%), дайын металл бұйымдарын өндіру (+14%), резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру (+4%) және жиһаз өнеркәсібі (+1,6%) оң динамиканы көрсетті.
Жалпы, биыл 23 мың тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін 1,5 трлн теңгеге жуық соманың 190 жобансын жүзеге асыру жоспарлануда. Бүгінгі таңда 75 жоба іске қосылды.
Инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар жасау және ОТӨ-ді қолдау
Тиімді шаралардың бірі - қолжетімді шикізатты ұсыну мақсатында ұзақмерзімді шарттар мен оффтейк-келісімшарттар жасасу арқылы жұмыс істеп тұрған және жаңа кәсіпорындардың жүктемесін қамтамасыз ету. Биыл тау-кен металлургия кешенінің ірі компанияларымен 147 млрд теңгеден астам сомаға 513 ұзақмерзімді шарттар мен оффтейк-келісімшарттар жасалды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есе көп.
Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде отандық тауар өндірушілерді қолдауға көп көңіл бөлінеді. Ол үшін сатып алудың ашықтығы мен мониторингін қамтамасыз ететін сатып алу жүйесі іске қосылады. Жалпы 2029 жылға дейін тауарларға қажеттілік әлеуеті 2 трлн теңгеден асады.
Кәсіпорындарды инфрақұрылымға кең қолжетімділікпен қамтамасыз ету үшін арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың қызметі жетілдірілуде. Елде 16 арнайы экономикалық және 55 индустриялық аймақ жұмыс істейді. Оларды дамыту - жаңа өндірістерді жүзеге асырудың негізгі құралдарының бірі. Аймақтар қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі және жобаларды іске асыру үшін бизнеске беріледі.
Өңдеу өнеркәсібіндегі жаңа бастамаларды қолдау үшін шағын өнеркәсіптік аймақтарды құру құралы іске қосылды, онда жеңілдікті бағамен дайын өнеркәсіптік алаңдар жалға берілетін болады. Мұндай аймақтар сегіз өңірде салынуда, 90-ға жуық жобаны іске қосу және 3 мыңнан астам жұмыс орнын ашу жоспарлануда", - деді Олжас Сапарбеков.
Минералды-шикізат базасын геологиялық қамтамасыз ету және кеңейту
Жер қойнауын тиімді және ұтымды пайдалану - ұзақмерзімді экономикалық тұрақтылықтың кепілі. Үкімет геологиялық барлаудың ашықтығын, инвестициялық тартымдылығын және тиімділігін арттыру бойынша жұмыс жүргізуде.
Бұл бағыттағы серпінді қадам 2025 жылы жер қойнауын пайдаланудың бірыңғай платформасын пайдалануға беру болды. Бұл ақпараттық жүйе аукциондарды қоса алғанда, барлау және өндіру құқығын алу үдерістерін автоматтандырады және бұрын-соңды болмаған ашықтық деңгейін қамтамасыз етеді. Платформада 66 мыңнан астам геологиялық есеп орналастырылған, интерактивті карта әзірленіп, 22 мемлекеттік қызмет цифрландырылған.
Мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасына жалпы ауданы 2 652,5 шаршы шақырым 1 061 блоктан тұратын барлау үшін 73 жаңа учаске және аукционға шығару үшін 62 кен орны енгізілген. Есепті кезеңде алғаш рет қатты пайдалы қазбалардың бес жаңа кен орны (Көк-Жон, Алтын-Шоқы, Самомбет, Студенттік, Тақыр-Кальджир) мемлекеттік есепке қойылды. Осының нәтижесінде ресурстардың айтарлықтай өсімі алынды: Алтын - 97,8 тонна, күміс - 11,9 тонна, мыс - 36,4 мың тонна және басқа да өнімдер. Салыстыру үшін, 2024 жылы мұнай қоры - 199 млн тонна, газ - 22 млрд м3 және жер асты сулары - 79,8 мың м3 өскен 23 ҚПҚ кен орны, 6 көмірсутек және 6 жерасты сулары мемлекеттік есепке алынды, бұл осы бағыттағы жүйелі және үздіксіз жұмыс атқарылғанын көрсетеді.
Техногендік минералдық түзілімдерге (ТМТ) тексеру жүргізілді, оның барысында көлемі 53,6 млрд тонна болатын 1 630 нысан ескерілді. Нақтырақ айтсақ, жер қойнауының мемлекеттік қорында жалпы салмағы 55 млрд тонна болатын 1 747 ТМТ нысаны бар, оның 450-і елді мекендерге жақын орналасқан, бұл оларды қайта өңдеудің маңыздылығын көрсетеді. Геологиялық барлаудың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін 2025 жылы бюджеттен 41 нысанды зерттеуге 7,6 млрд теңге бөлінді.
Жер қойнауын пайдалану саласындағы ашықтық пен тиімділікті арттыру
Қазақстанда заңнаманы жетілдіру және келісімшарттық міндеттемелердің орындалуын бақылауды күшейту бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Атап айтқанда, цифрландыру және аукциондар өткізу мәселелері бойынша заң жобасы әзірленді, оны Парламентке 3 тоқсанда енгізу жоспарлануда. Негізгі министрліктер қолдаған жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге 50% қол қою бонустарын жіберу туралы түзетулер әзірленді.
Бүгінгі таңда елде 2615 лицензия мен 319 келісімшарт бар (оның ішінде 122-сі барлауға, 134-і өндіруге және 63-і бірлескен барлау мен өндіруге). TGY платформасының арқасында 2443 жер қойнауын пайдаланушы есепті электронды түрде тапсырды. Мониторинг қорытындысы бойынша 196 келісімшарт пен лицензия бойынша бұзушылықтар туралы хабарламалар жіберілді, 910 млн теңгеге тұрақсыздық айыбы қойылды. 37 келісімшарттың қолданылуы тоқтатылды (оның 30-ы барлауға, 5-і өндіруге, 2-і бірлескен барлау мен өндіруге) және жосықсыз пайдаланушылардан 61 лицензия қайтарып алынды.
ІІМ және ҰҚК-мен бірлесіп еліміздің төрт өңірінде пайдалы қазбаларды заңсыз өндірудің жолы кесілді. 3 тоқсанда тағы 350 хабарлама жіберу және 65 көшпелі тексеру жүргізу жоспарлануда.
Осы жылдың 7 айында жер қойнауын пайдалану құқығын алуға (1070 барлауға, 35 өндіруге) 2005 өтініш келіп түсті, оның 997-сі қаралды. Нәтижесінде барлауға 506 лицензия, өндіруге 18 лицензия және жер қойнауын геологиялық зерттеуге 114 лицензия берілді.
Сондай-ақ геологиялық ақпаратты экспорттауға 83 лицензия және геологиялық сынамаларды уақытша әкетуге 37 рұқсат берілді. Қолданыстағы келісімшарттар бойынша 361 өтініш қаралды (құқықтардың ауысуы мен шарттардың өзгеруін қоса алғанда), ЭК-нің 30 отырысы және жұмыс тобының 18 отырысы өткізілді, оның қорытындысы бойынша келісімшарттардағы 28 толықтыруға қол қойылды. 41 лот бойынша 3 аукцион өткізілді, олар қол қою бонусының сомасы бюджетке түскен 27,8 млрд теңгені құрады. Жер қойнауы мемлекеттік қорын басқару бағдарламасына тұрақты негізде өзгерістер енгізілуде (жыл басынан бері 4 бұйрық қабылданды). 35 кен орны бойынша ең жақын электрондық аукцион 19 қыркүйекте өтеді.
Осылайша, Үкіметтің қызметі Мемлекет басшысы қойған міндеттерді кешенді шешуге бағытталған. Өнеркәсіптің орнықты өсуі экономикалық даму үшін негіз қалыптастырады, минералдық-шикізат базасын кеңейту жөніндегі жүйелі жұмыс ұзақмерзімді тұрақтылықты қамтамасыз етеді, ал жер қойнауын пайдалану саласында тәртіп орнату жөніндегі шаралар әділеттілік пен заң үстемдігі қағидаттарын нығайтады.
04.09.2025, 14:30 11646
Алатау Қазақстан мен Орталық Азияның инвестициялық, инновациялық орталығына айналады - Қанат Бозымбаев
Сурет: gov.kz
Үкімет Алатау қаласының инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында Астана халықаралық қаржы орталығы моделін қолдануды қарастырып жатыр. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мәлім етті, деп хабарлайды Inform.kz.
Бүгінде Алатау қаласына ерекше мәртебе беру жұмысы жүріп жатыр, бұл қаланы елдің экономикалық өсу орталығы ретінде қалыптастыруға ықпал етеді. 90 мың гектардан астам аумақ толыққанды экожүйені, іскерлік, жасыл, индустриялық және ғылыми ортаны құруға мүмкіндік береді. Инвестициялық тартымдылықты арттыру мақсатында Үкімет бұл жобаға Астана халықаралық қаржы орталығы моделін қолдану мүмкіндігін қарастырды. Органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізуге арналған халықаралық экспорттық алаңға айналатын агропроцессингтік логистикалық хаб құрылады", - деді Қанат Бозымбаев елордада өтіп жатқан Astana Finance Day - 2025 халықаралық форумында.
Сондай-ақ вице-премьер Алатау қаласында халықаралық білім, медицина және туризм орталығын құру жоспарда барын айтты.
Орталықтар іскерлік бастамалардың, жоғары білікті кадрдың және креативті командалардың басты тартылыс нүктесіне айналып, бүкіл қала экономикасына қуатты мультипликативтік әсер береді. Бизнес қажеттілікке бейімделген заманауи инфрақұрылымның, бизнесті жүргізудің ашық әрі тұрақты жағдай және мемлекеттік қолдаудың арқасында Алатау қаласы Қазақстан мен Орталық Азияның басты инвестициялық және инновациялық орталықтарының біріне айналады", - дейді ол.
04.09.2025, 11:36 14831
Жоғарғы сот судьясы қызметінен босатылды
Сурет: t.me/senate_kz
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында ҚР Жоғарғы сотының судьясы қызметінен босатылды.
Палата отырысында Жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малахов Президенттің ұсынымын оқып берді.
Сенаттың қарауына Берік Нәжімиденовті Жоғарғы соттың судьясы қызметінен босату туралы Мемлекет басшысының ұсынысы енгізілді. Ол тәжірибелі заңгер және қаржылық қадағалау саласының маманы. Президенттің Жарлығымен Берік Төлеутайұлы Әкімшілік істер жөніндегі кассациялық сот төрағасы болып тағайындалды. Бұл тұрғыда оның басқа қызметке тағайындалуына байланысты Жоғарғы сот судьясы қызметінен босату жөніндегі ұсынымды қолдауды сұраймыз", - деді Дмитрий Малахов.
Сенаторлар бұл ұсынысқа қолдау білдіріп дауыс берді.
04.09.2025, 09:47 11811
Су тасқыны кезеңіне дайындық: өңірлерде қандай шаралар атқарылып жатыр
Сурет: gov.kz
Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстары су басу қаупін азайту мен елді мекендерді қорғау бойынша инженерлік және профилактикалық іс-шаралар кешенін іске асыра отырып, су тасқыны қауіпті кезеңге белсенді дайындалуда, деп хабарлайды Inform.kz.
Жамбыл облысында Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көлбеу ағындар мен тасқын суларға бейім ықтимал қауіпті учаскелерді тексерді. Су бұру инфрақұрылымының жай-күйі бағаланып, ықтимал су басу аймақтары анықталды. Нәтижесінде беткейлерді нығайту, дренаждық жүйелерді жаңғырту және халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу ұсынылды.
Батыс Қазақстан облысында өткен жылдардағы тәжірибе ескеріліп, 2025 жылға арналған инженерлік жұмыстар жоспары іске асырылуда. Орал, Шаған және Деркөл өзендерінің бойында 10 шақырым қорғаныш бөгендері салынды. Орал қаласында өзен жағасын нығайту аяқталып, Қаратөбе ауданында Қалдығайты мен Жақсыбай өзендерінің арналары тазартылды. Тасқала ауылында еріген судың негізгі көлемін қабылдайтын арық каналдары реттелді.
Жыл соңына дейін облыста су тасқынына қарсы қорғау бойынша тағы 17 жобаны аяқтау жоспарланып отыр. Жалпы жоспар 35 іс-шараны қамтиды, оның 13-і толық жүзеге асырылған, қалғандары жалғасуда. Ерекше назар елді мекендердегі арық жүйелерін салу мен қайта жаңғыртуға, сондай-ақ жолдардағы су өткізу құбырларының өткізу қабілетін арттыруға аударылып отыр", - делінген ТЖМ дерегінде.
