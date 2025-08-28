27.08.2025, 09:30 9201
Ілияс Храпунов Нью-Йорктегі федералдық сотта кінәлі деп танылды
Сурет: Фото: Depositphotos
Достарға айту
2025 жылғы 6 тамызда АҚШ-тың Нью-Йорк Оңтүстік округі бойынша Округтік соты дәлелдемелерді зерттеу арқылы өткен тыңдау қорытындысында талапкерлер - Алматы қаласы мен "БТА Банк" АҚ пайдасына шешім шығарып, Ілияс Храпуновты сотты құрметтемеу айыбымен кінәлі деп таныды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі.
Бұған дейін қабылданған $221,285.31 төлеу жөніндегі міндеттемеге қоса, Федералдық судья Джон Г. Келтл Храпуновтың өз активтері туралы тұрақты түрде есеп беруді міндеттеген соттың нақты әрі айқын бұйрығын бұзғанын анықтады. Мұндай есептерді ұсыну міндеті оған бұрын сотты құрметтемеу айыбы бойынша кінәлі деп танылғаннан кейін жүктелген болатын.
Жаңа сот шешіміне сәйкес, Ілияс Храпунов өз активтері және оған қарсы шығарылған сот шешімдерін орындау үшін ақша алуға жасалған әрекеттер туралы толық мәліметті тұрақты түрде ұсынуға міндетті. Бұл талап орындалмаған жағдайда оған қосымша қаржылық санкциялар қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ, Ілияс Храпунов Алматы қаласы мен БТА Банкке сотты құрметтемеуі салдарынан келген шығындарды өтеп беруге тиіс.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
27.08.2025, 14:38 8871
Қазақстан Президенті мен Иордания Королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Сурет: akorda.kz
Достарға айту
Қасым-Жомарт Тоқаев пен II Абдалла бен әл-Хусейн келіссөзді екі елдің ресми делегация мүшелерінің қатысуымен жалғастырды, деп хабарлайды akorda.kz.
Мемлекет басшысы Қазақстанның Иорданиямен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға ерекше мән беретінін жеткізді.
Екіжақты қарым-қатынасты дамытуға деген шынайы ниетіңізді жоғары бағалаймыз. Сіздің салиқалы әрі сарабдал көшбасшылығыңызды, сондай-ақ аймақтағы және әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ерекше рөліңізді атап өткім келеді. Сіздің күш-жігеріңіздің арқасында Иордания Таяу Шығыстағы тұрақтылық мекеніне айналды. Диалог пен ықпалдастықты басты бағдар ретінде ұстануыңыздың нәтижесінде Корольдіктің халықаралық аренадағы абырой-беделі артты. Биыл ақпан айында Қазақстан Президенті ретінде Иордания Хашимит Корольдігіне жасаған бірінші ресми сапарымды ерекше ықыласпен еске аламын. Бүгінгі сапар екіжақты қатынастарға тың серпін беріп, ынтымақтастығымыздың жаңа кезеңіне жол ашатынына сенімдімін", - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қазақстан мен Иорданияны саяси және экономикалық тұрғыдағы ортақ мүдде ғана емес, дін, толеранттылық дәстүрі және өзара құрмет секілді ғасырлар бойғы құндылықтар біріктіреді. Екі ел әлемге сан алуан мәдениет пен конфессиядағы халықтардың тату-тәтті өмір сүріп, адамзат дамуына үлес қоса алатынын көрсетті.
Король ІІ Абдалла қос мемлекеттің достығын жоғары бағалайтынын атап өтті.
Бүгінгі сапар түрлі саладағы ынтымақтастықты нығайтуға және екіжақты байланыстарды тереңдетуге тараптардың мүдделі екенін растайды. Бұған дейінгі келіссөздер қорытындысы бойынша бірқатар маңызды келісім мен меморандумға қол қойылды. Бүгінгі уағдаластықтар, сондай-ақ оны табысты іске асыру елдеріміздің арасындағы серіктестікті кеңейтуге берік негіз қалайтынына сенімдімін", - деді Иордания Королі.
Қасым-Жомарт Тоқаев Аммандағы кездесу барысында тараптар тауар айналымын 500 миллион долларға дейін ұлғайтуға уағдаласқанын еске салды. Қазақстан Иордания нарығына жалпы құны 250 миллион доллар болатын 60 өнім түрін экспорттауға дайын.
Президент "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық компаниясы мен Иордания уран өндіруші компаниясының (JUMCO) атом өнеркәсібін дамыту саласындағы ынтымақтастығына қолдау білдірді.
Президент Иордания делегациясына еліміздің халықаралық көлік-логистика желісін кеңейту бастамалары туралы мәлімет беріп, Орталық Азия мен Таяу Шығыс арасында интермодальді жүк тасымалын бірлесе өркендету мүмкіндіктерін қарастыруды ұсынды. Бұдан бөлек, ауыл шаруашылығы, туризм, цифрландыру салаларындағы ықпалдастықтың әлеуеті зор.
Өз кезегінде Иордания тарапы медицина, фармацевтика, халал индустриясы және қорғаныс өнеркәсібі бағытындағы тәжірибесімен бөлісуге ниетті. Сонымен қатар Royal Jordanian әуе компаниясы келесі жылы Амман мен Алматы арасында тікелей әуе рейсін ашуды жоспарлап отырғанын жеткізді. Бұл қадам екі елдің азаматтары мен іскерлік ортасының байланыстарын жандандырады.
Бұдан бөлек, тараптар мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтуге, соның ішінде бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізіп, университеттер арасында серіктестік орнатуға қызығушылық танытты.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
27.08.2025, 12:44 9021
Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Цифрлық штабта Мемлекет басшысының цифрландыру саласындағы алға қойған міндеттерін жүзеге асыру бағытында бірқатар шешім қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Цифрлық штаб шешімімен:
- биылғы 15 қыркүйектен бастап Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish қызметтері мен ақпараттық жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін нөлдік тарифтеуді қолдануды іске қосу;
- осы жылдың 20 қыркүйегіне дейін Smart Bridge платформасында коммерциялық IT-шешімдерді қызметтермен кедергісіз интеграциялау мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- Qaztech платформасында ІТ шешімдерінің шекті құны бойынша қойылатын талаптарды қоспағанда, ірі жобаларды жүзеге асыру үшін тиісті құқықтық актілерге өзгерістер енгізу;
- жыл соңына дейін жасанды интеллект арқылы мемлекеттік қызметтерді цифрландыруды қамтамасыз ету тапсырылды.
Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish қызметтері мен ақпараттық жүйелері үшін нөлдік тарифтеуді пайдалану азаматтардың мобилді шотындағы баланс нөл немесе теріс болған жағдайда мемлекеттік ресурстарға кепілдік беретін қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Мұндай қадам Халыққа қызмет көрсету орталықтарына түсетін жүктемені айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді және digital by default форматына көшудің маңызды кезеңіне айналады.
Smart Bridge қоса алғанда, жеке ІТ шешімдерін мемлекеттік қызметтермен интеграциялау инновацияларды енгізу және дербес деректерді қорғау жөніндегі барлық талапты сақтай отырып, бизнес пен мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бүгінгі таңда Smart Bridge платформасы арқылы 14 мыңнан астам өтінім берілді.
Ауқымды жобаларды жүзеге асыру үшін Qaztech платформасында IT-шешімдердің құны және автоматтандырылған функцияларының саны бойынша шектеулер алынып тасталады. Бұрын бір өнімді әзірлеу 15 мың айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек болатын, мерзімі 6 аймен шектелді, автоматтандырылған функциялардың саны небары 3-еу ғана еді. Енді жаңа тәсіл кедергілерді жояды, уқымды және кешенді шешімдерді жедел әзірлеуге мүмкіндік береді, отандық цифрлық технологиялардың қолдану аясын кеңейту үшін жағдай жасайды.
Бүгінгі таңда 1 408 мемлекеттік қызметтің 368-і толық автоматтандырылған, тағы 984-ін одан әрі цифрландыра түсуге болады, ал 56 қызмет проактивті форматқа көшірілген. Жасанды интеллектіні қолдана отырып, мемлекеттік қызметтерді цифрландыру жөніндегі шешім проактивті форматты қолдану арқылы оларды көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.08.2025, 13:22 7941
Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшісі Хань Чуньлинді қабылдады
Сурет: akorda.kz.
Достарға айту
Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытай Халық Республикасына жасайтын алдағы сапарына дайындық мәселелері талқыланды. Сондай-ақ Тяньцзинде өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне және "ШЫҰ плюс" отырысына қатысу бағдарламасы пысықталды, деп хабарлайды akorda.kz.
Президент еліміздің Қытаймен жан-жақты стратегиялық серіктестікті тереңдетуге баса мән беретінін атап өтті.
Мемлекет басшысы ШЫҰ саммиті табысты өтіп, Ұйым тарихының жаңа кезеңіне жол ашатынына сенім білдірді. Бұл өңірлік сан қырлы байланыстарды одан әрі дамытуға ықпал етеді.
Елші қазақ-қытай қарым-қатынасын барлық салада нығайтуға тың серпін беретін Бейжің мен Тяньцзиндегі іс-шараларды нәтижелі өткізуге бар күш-жігерін жұмсайтынын жеткізді.
Сонымен қатар кездесуде екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ықпалдастықты дамыту перспективасы қарастырылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.08.2025, 12:45 8191
Жылыту маусымына дайындық: әлеуметтік нысандардың әзірлігі 90%-дан асты
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында алдағы жылыту маусымына дайындық барысы туралы мәселе қаралды. Онда өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев әлеуметтік сала нысандарын, тұрғын үй қорын және инженерлік инфрақұрылымды дайындау бойынша баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Министр бүгінде барлық өңірде алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Қазіргі уақытта білім беру нысандарының дайындығы 92%-ды құрап отыр. Жоспардан қалып отырған 3 өңір бар: олар - Алматы, Қостанай және Қарағанды облыстары. Денсаулық сақтау нысандары бойынша да осындай жағдай қалыптасып отыр. Дайындық 91%-ды құрайды, яғни бүгінгі таңда 5,7 мыңнан астам нысанның шамамен 5,2 мыңы маусымға дайын. Алайда, төмен көрсеткіштер Қарағанды, Алматы және Қостанай облыстарында байқалуда.
Тұрғын үйлер бойынша жылыту маусымына дайындық жұмыстары 43,2 мың үйде аяқталды, бұл жоспардың 83%-ын құрайды. Шымкент қаласында, Жамбыл және Қостанай облыстарында тұрғын үйлердің дайындық деңгейі төмен.
Өңірлерде инженерлік инфрақұрылым бойынша да жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сумен жабдықтау желілерінің 973 шақырымының 610 шақырымы жөнделген. Су бұру желілері 172 шақырымының шамамен 100 шақырымы жөнделді. Төмен көрсеткіштер Алматы қаласында, Ұлытау, Қостанай, Маңғыстау облыстарында орын алып отыр", - деді Ерсайын Нағаспаев.
Сонымен қатар жылыту маусымының тұрақты өтуі мақсатында автономды қазандықтардың дайындығына мониторинг жүргізілуде. Әкімдіктердің мәліметі бойынша, бүгінде 11,2 мың автономды қазандық жылыту маусымына дайын, бұл еліміз бойынша 85%-ды құрайды.
Министр автономды қазандықтар үшін көмір қоры 51%-ға дайындалғанын, мазут қоры 91%-ға, дизель отыны 39%-ға дайын екенін жеткізді.
Алдағы жылыту маусымына уақтылы дайындықты қамтамасыз ету мақсатында әкімдіктер:
- 1 қыркүйекке дейін білім беру нысандарының толық дайындығын және 15 қазанға дейін денсаулық сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры нысандарының дайындығын қамтамасыз ету;
- сонымен қатар қыркүйектің соңына дейін сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінде жөндеу жұмыстарын аяқтау;
- және орталық, солтүстік, шығыс өңірлер мен елордада 15 қыркүйекке дейін, ал қалған өңірлерде 15 қазанға дейін жылыту маусымына толық дайындықты қамтамасыз ету қажет.
Аталған бағыттағы жұмыстар Министрліктің қатаң бақылауында болады", - деп түйіндеді сөзін министр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 22:01 28801
Үкіметте жаңа өнім келісімшарты мен тұрақтандыру қорларын бақылауды күшейту мәселесі талқыланды
Достарға айту
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру және инфляцияны тежеу жөніндегі апта сайынғы кеңесте 2025-2026 жылдарға арналған тұрақтандыру қорларын толықтыру үшін жаңа өнім бойынша келісімшарт жасау барысы мен соңғы аптадағы баға динамикасы талқыланды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Екінші апта қатарынан әлеуметтік тауарлар бағасының орташа индексі 0% деңгейінде сақталуда. Өткен аптада бірқатар тауар бағасының төмендеуі байқалды: күріш (-0,2%), қырыққабат (-2,2%), сәбіз (-4,1%), картоп (-5,7%), пияз (-9%).
Сиыр еті нарығындағы жағдай бөлек қаралды. Апталық бағаның 0,8%-ға өсуімен жыл басынан бері жиынтық өзгеріс 20,2%-ды құрады. Бұл әлемдік ет бағасының өсу қарқынынан және көрші елдердегі бағадан төмен.
Қазақстандық сиыр еті бәсекеге қабілетті: елдегі орташа баға бір кг үшін 3105 теңгені құрайды, бұл ЕАЭО елдері мен Өзбекстанға қарағанда төмен. Бұл ретте көрші елдер тарапынан сұраныс тұрақты жоғары екенін атап өту керек", - деді сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанова.
Келесі маусымда картоп бағасын өсуін алдын алу үшін Сауда министрлігі Ауыл шаруашылығы министрлігімен, әкімдіктермен және картоп өсірушілер одағымен бірлесіп тұрақты жеткізілімдер мен бағалар туралы меморандум дайындауда.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүрековтің мәліметінше, 22 тамыздағы ақпарат бойынша қырыққабат - 317,9 мың тонна, картоп - 512,9 мың тонна, пияз - 226,8 мың тонна, сәбіз - 98,8 мың тонна жиналды.
Сонымен қатар барлық өңірлер күзгі-қысқы және көктемгі кезеңдерде қолжетімді бағаларды қамтамасыз ету үшін тұрақтандыру қорларына күзгі көкөністерді келісімшарттауды аяқтаған жоқ. Вице-премьер СИМ-ге өнімнің жеткілікті көлемде болуы мен сапасын үнемі бақылау үшін тұрақтандыру қорларын тексеру алгоритмін әзірлеуді тапсырды.
Сондай-ақ кеңесте тұрақтандыру қорларын бақылау үдерісін цифрландыру бойынша бастама көтерілді. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің түсуін және шығуын тіркеу үшін бейнемониторинг жүйелерімен әрі көкөніс қоймасының сканерлеуші құрылғыларымен жарақтандыру ұсынылады. Бұл өнім қозғалысының ашықтығын және оны онлайн режимде бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Серік Жұманғарин бұл бастаманы қолдап, өңірлерге оны енгізу тетіктерін пысықтауды тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 18:00 29361
Президент Денсаулық сақтау министріне міндетті медициналық сақтандыру жүйесін тиімді етуді тапсырды
Сурет: Akorda
Достарға айту
Мемлекет басшысына денсаулық сақтау жүйесінің қазіргі жай-күйі мен алдағы кезеңге арналған перспективті міндеттері жөнінде баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ақмарал Әлназарованың айтуынша, өткен жылы елімізде өмір сүру ұзақтығы 75,4 жасқа жеткен. Бұл - әлемдік орташа деңгейден жоғары көрсеткіш. Биылғы бірінші жартыжылдықта жалпы өлім-жітім 3 пайызға төмендеді. Былтыр алғаш рет ана мен бала өлімі ең аз көлемде тіркелді.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғашқы медициналық-санитарлық көмектің тиімділігін арттыру, "Қолжетімді емхана" тұжырымдамасын жүзеге асыру, халықтың скринингтен өтуін жеңілдету бойынша мәлімет берілді.
Дәрі-дәрмекпен толық қамтамасыз ету және оның айналымын бақылауды күшейту шаралары жүргізіліп жатыр.
2024 жылмен салыстырғанда дәрігерлер тапшылығы республикада - 19 пайызға, ауылдарда - 16 пайызға және орта буын медицина қызметкерлерінің жетіспеушілігі 7 пайызға азайды.
Президентке медицина қызметкерлерін қорғау шаралары жөнінде ақпарат берілді. Бұл орайда заңнаманы қатаңдатуға, дәрігерлерге шабуыл жасалған жағдайда жедел көмек көрсетуге ден қойылады.
Министрліктің мәліметінше, келесі жылдан бастап әлеуметтік осал топтағы 1 миллион адам медициналық сақтандырумен қамтылады.
Мемлекет басшысы "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында елді мекендердегі алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету нысандарының құрылысын жыл соңына дейін аяқтау, міндетті медициналық сақтандыру жүйесін тиімді ету, аса маңызды дәрі-дәрмектердің отандық өндірісін дамыту бойынша бірқатар міндет жүктеді. Сондай-ақ азаматтардың денсаулығын нығайту және медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру жұмыстарын жалғастыру жөнінде тапсырма берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 17:29 29081
Талғат Момышев ҚР су ресурстары және ирригация вице-министрі болып тағайындалды
Сурет: primeminister.kz
Достарға айту
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Талғат Амангелдіұлы Момышев су ресурстары және ирригация вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің Баспасөз қызметі хабарлайды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
1968 жылы Ақмола облысында дүниеге келген. Әр жылдары коммерциялық құрылымдарда жұмыс істеді, сауда саласында кәсіпкерлік қызметпен айналысты.
1997-1998 жылдары Жамбыл Стандарттау, метрология және сертификаттау орталығының бөлім бастығы, директордың орынбасары болып жұмыс істеді.
1998-2000 жылдары - Жамбыл облысы әкімінің аппаратында жалпы бөлімнің аға референті және инвестициялар және сыртқы экономикалық байланыстар комитетінің төрағасы.
2000-2010 жылдары аралығында Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінде жұмыс істеді. "Метрология" РМК Алматы филиалының басшысы, "Ұлттық аккредиттеу орталығы" РМК директорының бірінші орынбасары, Астана қаласы бойынша "Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы" АҚ өндірістік басқармасының бастығы және Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.
2010-2014 жылдары - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары, ҚР Мұнай және газ министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы.
2014- 2016 жылдары - ҚР Энергетика министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі Экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы.
2016-2018 жылдары - ҚР Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру-аумақтық жұмыс бөлімінің мемлекеттік инспекторы.
2018-2019 жылдары - Жамбыл облысы әкімінің орынбасары.
2019 жылдан 2021 жылға дейін ҚР Энергетика министрлігі жауапты хатшы және аппарат басшысы болып қызмет етті.
2021-2023 жылдары - ҚР экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі.
2023-2024 жылдары - ҚР Сауда және интеграция министрлігі "Ұлттық аккредиттеу орталығы" РМК бас директоры.
2024 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін Еуразиялық экономикалық комиссияның Техникалық реттеу және аккредиттеу департаменті директоры болып жұмыс істеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
25.08.2025, 15:34 22291
Жұмыссыз азаматтар жұмысқа орналасу мүмкіндігі туралы SMS арқылы хабарланады
Достарға айту
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тіркелген жұмыссыздардың арасынан өмірлік қиын жағдайға тап болған 24790 қазақстандыққа жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы ақпаратпен SMS хабарламалар жібереді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.
ҚР Ұлттық статистикалық бюросымен бірлескен жұмыс шеңберінде республикалық маңызы бар қалалар мен облыс орталықтарының тұрғындарын қоспағанда, азаматтар бір мезгілде 1414 қызметінен ауыл шаруашылығы халық санағын өткізу үшін санақ қызметкері (сұхбаттасушы) ретінде жұмысқа орналасу мүмкіндігі туралы SMS-хабарламалар алады.
Ауыл шаруашылығы санағы 20 қыркүйек пен 20 қазан аралығында санақ қызметкерлерін тарта отырып, жеке әңгімелесу әдісімен жүргізіледі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
27.08.2025, 09:30Ілияс Храпунов Нью-Йорктегі федералдық сотта кінәлі деп танылды 27.08.2025, 12:44Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді8881Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді 27.08.2025, 14:388731Қазақстан Президенті мен Иордания Королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді 27.08.2025, 17:3074267 айда 176 бала көлік апатынан көз жұмған 27.08.2025, 14:005626Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды 21.08.2025, 20:0452151Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды 22.08.2025, 15:10Бектенов автожолдардың сапасын арттыру жөніндегі президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді49881Бектенов автожолдардың сапасын арттыру жөніндегі президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді 22.08.2025, 20:01Жылыту маусымына дайындық: Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарындағы энергетика нысандарын жаңғырту барысы тексерілді49851Жылыту маусымына дайындық: Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарындағы энергетика нысандарын жаңғырту барысы тексерілді 22.08.2025, 12:45Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты49541Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты 21.08.2025, 09:3546486Жамбыл облысында өңірлік мемлекеттік табиғи парк құрылды 31.07.2025, 18:18100331Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр 29.07.2025, 13:3394806"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді 31.07.2025, 11:5991786Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі 08.08.2025, 15:2484766Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді 06.08.2025, 18:38Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады84546Алматы әкіміне жарықтандырудың шебер жоспары таныстырылды: қалада жайлы, жарық әрі қауіпсіз орта құрылады