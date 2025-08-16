15.08.2025, 10:40 16101
Өңірлерде егін жинау науқаны басталды
Сурет: Depositphotos
Тамыздың үшінші онкүндігінде басталуы күтіліп отырған жаппай егін жинау науқаны қарсаңында Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жедел штаб отырысын өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Бүгінде жаңа өнім жинау жұмыстары он екі өңірде - Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Түркістан, Абай және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Шымкент қаласында жүргізілуде. Жалпы жинау алаңы 23,6 млн гектарды құрайды, оның ішінде 16 млн гектары - дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар. Соңғы мәліметтер бойынша, 1,1 млн гектар (дәнді дақылдар егісінің 6,6%-ы) орылып, 1,6 млн тонна астық бастырылды, 17,4 мың тонна майлы дақыл, 363,5 мың тонна картоп, 1,3 млн тонна көкөніс және 1,6 млн тонна бақша өнімдері жиналды.
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері топыраққа 1,7 млн тонна тыңайтқыш енгізді, бұл жылдық жоспардың (1,9 млн тонна) 88%-ын құрайды. Барлығы 1,8 млн тоннаға келісімшарт жасалған, ал қалған көлемді күзде - күзгі жырту мен парларға енгізу жоспарланып отыр.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтановтың айтуынша, егін жинайтын техникалардың дайындық деңгейі 93%-ды құрайды, ал жаппай жинау кезеңінде ол 100%-ға жеткізіледі. Жұмысқа 139 мың трактор, 31 мың комбайн, 17 мың шапқыш және 130 мың бірлік басқа да техника жұмылдырылмақ.
Егін жинау жұмыстарына 402 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінген, оның 9,3 мың тоннасы (жоспардың 42%-ы) шаруаларға жеткізілді. Жанармай бағасы нарықтан 18-20%-ға төмен.
Жаңа өнімді қабылдау үшін элеваторлардан орын босату мәселесі жеке қаралды. Қазіргі уақытта олардың жүктемесі 16%-ды құрайды - бұл жалпы сыйымдылығы 30,7 млн тоннаның (17,4 млн тоннасы - ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінде, 13,3 млн тоннасы - лицензияланған астық қабылдау кәсіпорындарында) 2,2 млн тоннасы. Бұған дейін "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" тамыз айының соңына дейін кемінде 500 мың тонна астық өткізу тапсырылған болатын. Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ильдар Исмағұловтың мәліметінше, қазіргі таңда 328 мың тоннасы сатылды. Таиланд, Парсы шығанағы елдері, Ауғанстан, Әзербайжан және Алжирмен астық жеткізу жөнінде келіссөздер жүргізілуде. Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин қалдық астықты өткізуді жеделдетуді тапсырды.
Сондай-ақ көктемгі дала және жиын-терім жұмыстарына 5%-дық жеңілдетілген несиелендіру барысы қаралды. Қаржыландыру "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, екінші деңгейлі банктер, микроқаржы ұйымдары, өңірлік инвестициялық орталықтар, несиелік серіктестіктер және ӘКК арқылы жүзеге асырылады. Барлығы 7 543 өтінім түсіп, 499,4 млрд теңге сұралды, оның ішінде 7 485 шаруашылыққа 490,1 млрд теңге қаржы беріліп, 7,8 млн гектар егістік қамтылды.
Суармалы сумен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты. Алматы және Жетісу облыстарында вегетациялық кезең қауіпсіз өтіп жатыр, Жамбыл облысында Шу және Талас өзендері бойынша су беру кестеге сай жүргізілуде. Ауылдық округтерде бақша өнімдерін жинау аяқталып, суаруға деген қажеттілік азайды.
Отырыс соңында вице-премьер оңтүстік және негізгі астық өндіруші өңірлердің өкілдерін тыңдады. Жаппай егін жинау басталғаннан кейін штаб отырыстары апта сайын өткізіліп, туындайтын мәселелер жедел шешілетін болады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
15.08.2025, 20:25 13306
NCOC-қа берілген нұсқаманың күшін жою, компанияны жауапкершіліктен босатпайды - Экология министрлігі
Сурет: kvb.kz
Еліміздің Экология және табиғи ресурстар министрлігі Қашаған кен орнының операторы - North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) компаниясына қатысты Атырау облысының экология департаментінің нұсқамасын жою туралы сот шешіміне қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Inform.kz.
Астана қаласының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы NCOC компаниясының талап-арызын қанағаттандырып, құжатты әзірлеу кезінде жіберілген рәсімнің бұзылуына байланысты жойды. Алайда министрліктің мәліметінше, сот шешімі компанияны экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.
Сот департамент қорытындыларының мәні бойынша негізділігін қараған жоқ және бағаламады. Керісінше, сот департаментке өз құқықтық ұстанымын ескере отырып, әкімшілік рәсімді аяқтау міндетін жүктеді",- делінген Экология және табиғи ресурстар министрлігінің түсіндірме ақпаратында.
Қазір департамент рәсімдеу кезінде анықталған кемшіліктерді жойып жатыр. Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің нормасына сәйкес, сот шешімі барлық сатыда шағымдануға жатады.
Осыған орай министрлік экологиялық заңнаманың қағидаты бойынша алдын алу, тұрақты даму және "ластаушы төлейді" принципі аясындағы әрекет жалғасатынын хабарлап отыр.
Заңда көзделген, құқық бұзушыны жауапкершілікке тартуға және қоршаған ортаны қорғау нормаларын сақтауға бағытталған барлық шара қолданылады",- деп хабарлайды ведомство.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 18:23 13601
25 мың адам тамыз ҰБТ-сын тапсырды
25 мың адам тамыз айындағы ҰБТ-ны тапсырды. Шекті балды 58% талапкер жинады. Бес пән бойынша орташа балл - 56 балл. Ең жоғары балл - 134, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметінен.
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқуға түсушілер үшін қолайлы жағдай жасаудың арқасында тамыз ҰБТ-сына 112 талапкер қатысқанын айта кеткен жөн.
ҰБТ өткізу барысында 103 ереже бұзушылық анықталған. Оның ішінде 37 талапкер смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды алып өту әрекеті салдарынан тест тапсыру мүмкіндігінен айырылды. Тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан 66 адам шығарылды. Бөгде тұлғалар анықталған жоқ.
Айта кетсек, 2025 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін тестілеудің бейнежазбаларына талдау жүргізіледі. Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда түсушінің ҰБТ нәтижелері жойылады.
ЖОО-да ақылы негізде өз мамандығы бойынша оқуды жалғастыруды жоспарлап отырған колледж түлектері оқуға әңгімелесу қорытындысы бойынша қабылданады. Бұл ретте оқуға қабылдауды ЖОО-ның қабылдау комиссиялары жүзеге асырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 15:17 13856
Ерік Байжүнісов ҰҚДО басқармасының басшысы болып тағайындалды
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының жаңа Басқарма төрағасы тағайындалды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бүгін, 2025 жылғы 13 тамызда, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының басқарма төрағасы болып Ерік Әбенұлы Байжүнісов тағайындалды.
Ерік Әбенұлы 1965 жылғы 26 сәуірде Алматы облысында дүниеге келген. Жоғары медициналық білімі бар (Алматы мемлекеттік медицина институты, 1988 ж.), философия докторы (PhDr) дәрежесіне және іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесіне ие. Ағылшын тілін еркін меңгерген.
Жалпы еңбек өтілі - шамамен 35 жыл, оның 11 жылдан астамы мемлекеттік қызметте.
Ерік Әбенұлы дәрігер-хирургтен бастап Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министріне дейінгі жолдан өтті. Облыстық денсаулық сақтау басқармаларында, Денсаулық сақтау министрлігінде және әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде басшылық қызметтер атқарды. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығын, сондай-ақ Салидат Қайырбекова атындағы денсаулық сақтауды дамытудың ұлттық ғылыми орталығын басқарған.
Қызмет жолында "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі" төсбелгісімен, "Құрмет" медалімен, "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" төсбелгісімен, сондай-ақ II дәрежелі "Еуразиялық экономикалық одақты құруға қосқан үлесі үшін" медалімен марапатталған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 14:46 15861
Олжас Бектенов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Шолпан-Ата қаласында (Қырғызстан) Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровтың Еуразиялық үкіметаралық кеңес делегациялары басшыларымен ұжымдық кездесуіне және кеңейтілген ЕҮАК отырысына қатысты, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында ЕАЭО елдерінің экономикалық әлеуетін нығайту, халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту, өзара сауданы дамыту, Одақ нарығындағы кедергілерді жоюға және басқа да мәселелерге назар аударылды.
ЕҮАК кеңейтілген құрамдағы отырысына Беларусь Республикасының Премьер-министрі Александр Турчин, Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы - Қырғыз Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев, Ресей Федерациясы Үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин, Армения Республикасының вице-премьері Мгер Григорян, бақылаушы елдерден - Иран Республикасының бірінші вице-президенті Мұхаммед-Реза Ареф, Өзбекстан Республикасының Премьер-министрі Абдулла Арипов, Куба Республикасының Премьер-министрі Мануэль Марреро Круз (бейнеконференция арқылы), сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысты.
Сауда-экономикалық, көлік-логистикалық, мұнай-газ және цифрлық салалар, сондай-ақ кедендік және биржа қызметі, медицина мен фармацевтика, еңбек нарығы және басқа да салалардағы өзара іс-қимыл қаралды.
Қазақстан Премьер-министрі өз сөзінде ынтымақтастықты дамытудың басым бағыттарын атап өтті. Өзара сауданы дамытуға және сыртқы экономикалық байланыстарды арттыру жөніндегі бірлескен шараларға назар аударылды.
Жеткізушілердің мемлекеттік сатып алуларға тең қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелеріне баса назар аударылды.
Көлік және логистика саласында өңірдің барлық мемлекеттің мүдделерін ескере отырып, баламалы бағыттар құрудың өзектілігі айқындалды. Бүгінгі таңда келешегі зор көлік бағыттарының бірі - өткізу қабілеті 10 млн тоннаға дейін жүкті құрайтын "Тургунди-Герат" теміржолы жобасы.
Сауда ағындарының тұрақты өсуін және әртараптандырылуын қамтамасыз ету үшін ЕАЭО-ның үшінші елдер мен ұйымдар арасындағы ынтымақтастығын кеңейту маңызды. Қазақстан әр түрлі форматтағы серіктестермен өзара іс-қимылды тереңдетуді жақтайды.
Жиын барысында қатысушылар газ, мұнай, мұнай өнімдерінің ортақ нарықтарын, сондай-ақ тауарлардың биржа нарығын қалыптастыруға қатысты баяндамаларды тыңдады. Биржалық сауда-саттықты дамыту бағдарламасы бекітіліп, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың ортақ нарығын дамыту тұжырымдамасы мақұлданды. Бұл құжаттарды іске асыру ЕАЭО шеңберінде әріптес елдердің сапалы әрі қауіпсіз өнімін қамтамасыз етуге бағытталған.
Қатысушылар климаттық күн тәртібін іске асыру, көлік дәліздерін цифрландыру, еңбек нарығындағы біліктілік талаптарының жақындасуы және басқа да мәселелерге қатысты пікір алмасты. Кездесу қорытындысы бойынша 10 құжатқа қол қойылды.
ЕҮАК-тың келесі отырысы биылғы 29-30 қыркүйекте Минск қаласында (Беларусь) өтеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 12:16 15131
Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен ұстаздардың тамыз конференциясы басталды
Сурет: Akorda
Елордадағы Тәуелсіздік сарайында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен ұстаздардың республикалық тамыз конференциясы басталды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Ең алдымен, баршаңызға дәстүрлі Тамыз конференциясының ашылуы құтты болсын! Бұл - өскелең ұрпаққа сапалы білім мен тағылымды тәрбие беру мәселесіне арналған өте маңызды басқосу.
Ұстаз - ұлттың шамшырағы. Сіздер күнделікті қажырлы еңбектеріңіз арқылы ел дамуына өлшеусіз үлес қосып келесіздер. Жас ұрпақтың бойына білім нәрін сеуіп, озық ойлы ұлт тәрбиелеп жүрсіздер. Халқымыздың зияткерлік қуатын арттыруға белсене атсалысып жатсыздар.
Бүгін мен еліміздегі ұстаздар қауымына шынайы ризашылығымды білдіремін! Шын мәнінде, мұғалімдер мемлекеттік маңызы бар жұмысты атқарып жатыр. Ыбырай Алтынсарин "Жақсы оқытушыны бәрінен де қымбат көремін" деген. Елдің ертеңі мұғалімдерге тікелей байланысты. Сондықтан ұстаздың қоғамдағы орны бәрінен биік болуға тиіс.
Біз бір ел, бір халық болып, Әділетті, Таза әрі Қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру үшін нақты реформаларды қолға алдық. Бұл - ауқымды әрі күрделі жұмыс. Бүгінге дейін біраз шаруа атқарылды. Елдегі саяси жүйе толық жаңғырды. Ұлттық экономиканың жаңа бағдары айқындалды. Қоғамымыз дамып, азаматтардың сана-сезімі өзгеруде.
Мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты басты орынға шықты. Билікте де "отбасылық жүйе" жоқ. Азаматтарды қызметке тағайындау кезінде ең алдымен олардың білімі мен кәсіби білігі ескеріледі.
Қазір елімізде рухы азат, ойы еркін ұрпақ өсіп келеді. Заңды сыйлау, тәртіпке бағыну қоғамның мызғымас қағидасына айнала бастады. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан жаңа сипатты ел болу жолына бет бұрды.
Бірақ өзгерістерді жасау - бір бөлек болса, оны біржола орнықтыру - бір басқа мәселе. Ол үшін, ең алдымен, қоғам санасы түбегейлі жаңғыруы қажет. Осы ретте сіздерге, яғни, ұстаздар қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. Себебі, нағыз "Адал азамат" мектеп қабырғасында қалыптасады.
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов "Мектептің жаны - мұғалім" деген. Біз өркениетті ел боламыз десек, ұстаздарға барынша жағдай жасауымыз керек.
Мен білім беру саласына айрықша мән беремін. 2019 жылы Президент ретінде қабылдаған алғашқы шешімдердің бірі ұстаздарға қатысты болғанын білесіздер.
Қазір - білім мен ғылымның заманы. Жаһандану дәуірінде озық білімді игерген, жаңа технологияны меңгерген елдің ұпайы түгел болады. Бүгін саналы ұрпақ тәрбиелей алсақ, ертең заман көшінің басында жүреміз. Сондықтан осы саланы қолдау мемлекеттік саясаттың негізгі басымдығы болып қала береді.
Соңғы жылдары бұл бағытта ауқымды жұмыс атқарылды. 2019 жылдан бері білім саласының бюджеті үш есе артты. Осы уақытта 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1200 мектеп ашылды. "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында жалпы саны 217 мектеп құрылысы жоспарланды. Қазір 128 мектеп салынды. Бұдан бөлек, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаржысына алпыстан астам мектеп ашылды. Тағы 30-ға жуығы салынып жатыр.
Педагог мәртебесі туралы" арнайы заң қабылданды. "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" атағы белгіленді. Бүгінде 74 мұғалім осы құрметті атаққа ие болды. Былтыр екі ұстаз "Қазақстанның Еңбек Ері" атанды. Бұл - барша педагогтер қауымына көрсетілген зор құрметтің белгісі.
Мұғалімдердің әлеуметтік жағдайын жақсарту әрдайым басты назарда. Соңғы төрт жылдың ішінде олардың жалақысы 2 есе өсті. Қазіргі таңда 500 мыңнан астам ұстазға үстеме ақы төленеді. "Білім берудегі өзгерістердің мың көшбасшысы" жобасы қолға алынды. Осы жобаға қатысқан 332 маман мектеп директоры болып тағайындалды. Мұғалімдер өз міндетіне кірмейтін артық жұмыстан босатылды. Ұстаздың назары бала оқыту ісінде болуға тиіс.
Мұғалімдердің жаңа толқынын даярлау - айрықша маңызды жұмыс. Биыл білім беру саласына 13 мыңнан астам грант бөлінді. Педагог мамандығы бойынша оқып жатқан студенттердің шәкіртақысы бес жылда екі есе көбейді. Жаңа оқу жылынан бастап шәкіртақы 84 мың теңге болады. Осындай нақты шаралардың нәтижесінде жастардың мұғалім болуға ынтасы артып келеді.
Былтыр 1800-ге жуық "Алтын белгі" иегері педагог мамандығына оқуға түскен. Ал биыл 2 мыңнан астам үздік түлек ұстаз мамандығын таңдап отыр. Бұл - барлық "Алтын белгі" иегерлерінің 23 пайызға жуығы деген сөз. Мұның бәрі қоғамда ұстаздардың абырой-беделінің арта түскенін аңғартады. Мұғалімнің білігін, мәртебесін көтеру және білім сапасын арттыру үшін басқа да көптеген шаралар атқарылды. Нәтижесі жаман емес.
Биыл оқушыларымыз әлемдегі ең беделді жеті олимпиададан 27 медаль алды. Бұдан бөлек, халықаралық олимпиадалардан 1 мыңға жуық медаль иеленді. Бұл, әрине, ұл-қыздарымыздың сапалы білімі мен терең ізденісі және ұстаздардың қажырлы еңбегінің жемісі.
Мен жақында осындай бір топ оқушыны Ақордаға арнайы шақырып, марапаттадым. Олар қазақтың зияткер ұлт екенін бүкіл әлемге танытып жүр.
Жалпы, нақты жетістіктер аз емес. Бірақ арқаны кеңге салуға болмайды. Себебі, алда атқарылатын шаруа одан да көп. Осы орайда, бүгін оқу-ағарту саласына қатысты бірқатар ойымды ортаға салғым келеді.
БІРІНШІ. Білім сапасын жақсарта түсу қажет. Қазір ғылым мен білім, технология өте жылдам өзгеріп жатыр. Кеше алған білімің ертең өзекті болмай қалуы мүмкін. Сондықтан мұғалімнің білікті болуы өте маңызды мәселе. Жоғары оқу орнында алған біліммен шектеліп қалуға болмайтыны түсінікті. Озық ойлы шәкірт тәрбиелеу үшін ұстаздар ұдайы ізденіп, білімін жетілдіріп отыруы керек. Балалардың оқуға зейінін ашатын әдіс-тәсілдерді жетік меңгерген абзал.
Дамыған мемлекеттерде білім беру саласы ұлттық экономиканың тірегі, қозғаушы күші екені белгілі. Сондай елдердің тәжірибесін зерттеген жөн. Бірақ басқалардың бала оқыту үлгісін құр көшіріп әкеле салуға да болмайды. Озық тәжірибені үйреніп, оны еліміздің болмысына бейімдеу керек.
Жалпы, білім беру стандарттарына, оқыту әдістемесіне, оқулыққа енгізілетін кез келген өзгерісті өте мұқият саралау қажет. Себебі, білім саласында ешқандай қателікке жол беруге болмайды. Бір ғана қателіктің салдары өте ауыр болуы мүмкін
Тағы бір маңызды міндет - қала және ауыл мектебіндегі білім беру деңгейін теңестіру.
Соңғы төрт жылда 4 мыңнан астам ауыл мектебінің материалдық-техникалық қоры жаңғыртылды. Оның басым көпшілігі - ауыл мектептері. Ауылдағы білім ошақтарына күрделі жөндеу жүргізіліп, жаңадан кітапханалар, асханалар мен спорт залдары салынып жатыр. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасын табады.
Баланың бәрі бірдей. Ауыл баласы мен қала баласының білім алу мүмкіндігі де бірдей болуы керек. "Келешек мектептері" жобасының негізгі мақсаты да - осы.
ЕКІНШІ. Білім тәрбиемен ұштасқанда ғана берекелі, сапалы болады. Білім мен тәрбие - кез келген қоғамның қос тұғыры. Бұл екеуін бір-бірінен бөліп қарауға болмайды.
Мектеп - білім мен тәлім-тәрбиенің киелі ордасы. Ұлы Абай "Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ" деген. Өскелең ұрпақты білімпаздыққа баулу қаншалықты маңызды болса, оларға дұрыс жол көрсету, бағдар беру де соншалықты маңызды. Біз жастардың адал әрі еңбекқор болып өсуіне ерекше мән беруіміз қажет. Ұл-қыздарымыз жақсы мен жаманның, ақ пен қараның арасын ажырата білуі керек.
Биылдан бастап елімізде "Адал азамат" біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырыла бастайды. Бұл бағдарламаны барлық мектеп, соның ішінде жекеменшік мектептер де қолданады. Сондай-ақ мен осы жобаны педагог мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарына да енгізуді ұсынамын.
Ұлттық білім саласындағы тәрбие жұмысында біртұтас жүйе болуы керек. Жас ұрпақтың бойына жалпыұлттық құндылықтарды сіңіру қажет. Әрбір жас отаншыл, жасампаз, жаңашыл, білімпаз, еңбекқор, ұқыпты, үнемшіл болып өсуі керек. Сондай азаматтар ғана мәдениетті, қауіпсіз әрі "Заң мен тәртіп" үстемдік құратын қоғамның іргесін қаламақ.
Халқымыз "Тәрбие тал бесіктен басталады" деп бекер айтпаған. Ұрпақ тәрбиесінде ата-ана, мұғалім және мемлекеттік органдар бірге жұмыс істеуге тиіс. Себебі, жауапкершілік бәріне ортақ. Хакім Абай да "Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады" деп айтқан.
Отбасы - мектеп - мемлекет" үштігі үйлесімді болса, жақсы нәтижеге жетуге болады. Ал бұл үштіктің өзегінде еңбекқорлық идеясы болуға тиіс. Жас ұрпаққа еңбексіз ешқандай игілік болмайтынын үнемі түсіндіріп айту керек. Қоғамда масылдыққа жол бермеу қажет. Себебі, бұл жол тек тығырыққа тірейді.
Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясы - осы бағыттағы нақты шараның бірі. Мен бұған дейін де айттым. Таза Қазақстан дегеніміз - қоршаған ортаны таза ұстау ғана емес. Әрине, ол да маңызды. Сонымен бірге, бұл - ой-сана тазалығы деген сөз. Жан-дүниесі таза адам қайырымды, мейірімді болады. Қолы таза адам жемқорлыққа бармайды, адал болады. Асыл қасиеттерді бойына сіңірген нағыз адал азаматтар Әділетті Қазақстанның тірегі болатыны сөзсіз.
ҮШІНШІ. Өскелең ұрпақты әлеуметтік кеселдерден сақтау маңызды. Балалар өмірлік дағдының көбін мектепте меңгереді. Олар мұнда тәртіпке бағынып, жүріп-тұру ережелері мен әдеп нормаларын сақтауды үйренеді. Сондықтан мектеп өзара құрмет пен жанашырлыққа толы үйлесімді қоғамның үлгісі болуға тиіс.
Балаларды жауапкершілікке баулып, оларға кез келген әрекеттің салдары болатынын түсіндіру маңызды. "Заң мен тәртіп" қағидаты тәрбие жұмысының ажырамас бөлшегіне айналуға тиіс. Ең басты міндет - осы тұжырымдаманың мән-маңызын түсінікті тілде, озық педагогикалық әдістер арқылы өскелең ұрпақтың санасына сіңіру.
Бұл іске директордың тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, сынып жетекшілері мен мектеп психологтерінен бөлек, барша ұстаздар қауымы атсалысуға тиіс. Өйткені, бұл - мемлекеттік маңызы бар міндет.
Балаларды әлеуметтік кеселдерден қорғау үшін олардың сыни ойлау қабілетін ұштау қажет. Жас ұрпақтың көп уақытын Интернет пен әлеуметтік желілерде өткізетіні жасырын емес. Олар жалған идеялар мен мінез-құлықты бұзатын теріс тәрбиенің ықпалына оңай түсуі ықтимал. Сол себепті әр педагог балаларды өз эмоциясын ұстауға, кез келген нәрсеге немесе жағдайға байыппен қарап, дұрыс шешім қабылдауға үйретуі керек.
Нашақорлық пен лудомания, тұрмыстық зорлық-зомбылық, буллинг және бұзақылық сынды зиянды әдеттермен күресуде мұғалімдер айрықша рөл атқарады. Жас ұрпақ арасындағы наркотизмге қарсы іс-қимылға бүкіл қоғам болып жұмылу керек. Мен бұл туралы жақында Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында айттым. Бірақ, ең бастысы, әртүрлі стимуляторлармен әуестену, тіпті ол зиянсыз болса да, түбі жарға жығатынын балалар мен жастарға түсіндіру қажет.
Зиянды заттарды тұтыну немесе виртуалды ойындар арқылы шындықтан ажырап, қиялға ерік беру адамды айналасына жексұрын қылып, қоғамнан шеттетеді. Шын мәнінде, мұндай жандар өз болашағына балта шабады. Олар жақсы жұмыс тауып, берекелі отбасын құру мүмкіндігінен айырылады. Өзінің дарынын көрсетіп, биік мақсаттарға жете алмайды.
Мектеп әр бала үшін қауіпсіз жер болуға тиіс. Зорлық-зомбылыққа, әлімжеттікке, яғни, буллингке, қатігездік пен озбырлыққа мүлде жол берілмеуі керек.
Соңғы екі жылда өскелең ұрпақтың құқығын қорғау үшін нақты шаралар қабылданды. Атап айтқанда, кәмелет жасына толмағандарға қатысты жасалған кез келген зорлық-зомбылық үшін берілетін жаза қатайды, Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің құзыреті кеңейді.
Сондай-ақ тағы бір өзекті мәселе. Балалардың өз-өзіне қол жұмсау жағдайларының, яғни, суицидтің алдын алу бойынша жүйелі жұмыс істеліп жатыр. Еліміздегі барлық мектепте "111" психологиялық қолдау қызметінің QR-коды орнатылды.
Жаңа оқу жылынан бастап мектептер мен колледждерде әлімжеттікке, буллингке қарсы "ДосболLIKE" атты бағдарлама іске қосылады. Негізгі мақсат - балалар мен жеткіншектер арасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу. Бұл бағыттағы маңызды жұмыс тоқтамайды, жасөспірімдердің құқығы мен мүддесін қорғау мәселесі әрдайым мемлекет назарында болады.
Не ексең, соны орасың" деген. Қазір біз бір қоғам болып жас ұрпақтың бойына қандай құндылықтарды сіңірсек, ертең ондаған жылдан кейін ұлтымыздың сапасы да сондай болмақ. Әділетті, Озық, Таза, Қауіпсіз және Қуатты Қазақстанның іргесі мектепте қаланады.
ТӨРТІНШІ. Білім беру үдерісіне цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні жедел енгізу қажет. Әлем жаңа технологиялық дәуірге қадам басты. Оның басты нышанын инновацияның қарқынды дамуы мен жасанды интеллектінің өмірімізге дендеп енуінен байқауға болады. Сондықтан бүгінде "озық ойлы ұлт" пен "технологиялық ұлт" ұғымдары егіз.
Біздің міндетіміз - жаһандық үрдістерге бейімделу. Ол үшін білім беру жүйесіндегі цифрлық трансформацияның қарқынын үдету өте маңызды. Цифрландыру мен жасанды интеллектіні игеру білім саласындағы теңсіздікті еңсеріп, оқу сапасын айтарлықтай арттыруға үлес қосады.
Бүгінде еліміздегі мектептердің 95 пайыздан астамы жылдам интернетпен қамтылған. Аталған көрсеткішті 100 пайызға жеткізу керек. Жерсерік жүйелерінің мүмкіндіктерін осы мақсатқа пайдалануға болады. Мұны жай ғана инфрақұрылымға теңдей қол жеткізу мәселесі емес, әлеуметтік әділдіктің маңызды идеологиялық қағидаты ретінде қарастырған жөн.
Сонымен қатар озық инновациялық тәсілдер ерекше қажеттілігі бар балалардың толыққанды білім алуына жол ашып, инклюзивті орта қалыптастыруға мүмкіндік беруде. Елімізде мектепке немесе колледжге қабылдау, сондай-ақ басқа мектепке ауысу бойынша барлық негізгі қызметтер цифрлық жүйеге көшірілген. Электронды Үкіметтің мобильді қосымшасында білім саласына қатысты барлық ақпарат жиналған Bilim қызметі жұмыс істеп тұр.
Бірақ алда әлі де ауқымды жұмыс бар. Босаңсуға болмайды. Үкімет пен әкімдер бұл жұмысқа баса мән беруі керек.
Мысалы, білім беру мекемелерін тиісті интерактивті құрал-жабдықпен қамтамасыз ету керек. Оқытуға арналған цифрлық платформалар мен электронды оқулықтар барлық оқушыға қолжетімді болуға тиіс. Бұл ретте оқыту материалдары түгел мұқият сарапталуы керек.
Келесі маңызды міндет. Балаларға жастайынан жасанды интеллект технологиясын оқытқан жөн. Бұл - болашақта жастарымыздың бәсекеге қабілетті озық маман болуына қажетті бірден-бір дағды.
Бұл педагогтерге де қатысты. Мұғалім өз пәнін жетік меңгеріп қана қоймай, педагогикалық тәжірибеде жаңа технологияларды да қолдана білуі керек.
Жалпы, білім беру саласын мүлдем жаңа сапалы деңгейге шығару үшін цифрландыру мен жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін толық пайдаланған жөн. Сіздер тұтас елімізді технологиялық тұрғыдан жаңғырту ісінде алдыңғы шептен табылып, біздің қоғамды нағыз прогрессивті әрі дамыған ұлтқа айналдыруға ерен үлес қосасыздар деп сенемін.
БЕСІНШІ. Мұғалімнің құқығын қорғау мәселесі әрдайым басты назарда болуға тиіс. Мен сөз басында ұстаздардың өз міндетінен тыс жұмыстардан босатылғанын айттым. Бірақ кейде жергілікті билік өкілдері заң талаптарын өрескел бұзып жатады. Прокуратура органдары мұндай заң бұзушылықтарға тосқауыл қоюы керек.
Сондай-ақ балаларға қатысты кез келген жазатайым жағдай үшін де мұғалімді жазалау орынсыз деп санаймын. Мектептен тыс жерде, ата-аналардың жауапсыздығынан оқыс оқиға болса, оған ұстаз жауапты емес. Алматы облысында түлектер арасында болған қайғылы жағдай үшін директор мен мұғалімдер жауапқа тартылып, жұмыстан шығарылды. Министрлік олардың мүддесін қорғап қалды. Дұрыс. Біз мұндай келеңсіздікке жол бермеуіміз керек.
Педагог мәртебесі туралы" заңға ұстаз құқығын қорғау жөнінде өзгерістер енгізу қажет деп санаймын. Мемлекеттің міндеті - мұғалімнің қоғамдағы беделін және мәртебесін мейлінше арттыру.
Тағы бір мәселе. Маңғыстауда балалар сапасыз тамақтан уланып қалғанын білесіздер. Осы сұмдық жағдайдан кейін мектептегі тамақтың сапасын қадағалау жұмысын Денсаулық сақтау министрлігі толығымен өз міндетіне алды. Бұл өте дұрыс шешім болды. Жалпы, білім саласы - мемлекет үшін стратегиялық мәні бар сала. Сондықтан құзырлы мемлекеттік органдар білім саласындағы мәселелерден сырт қалмауы керек.
Түптеп келгенде, балалардың амандығы, олардың денсаулығы және сапалы білім алуы - еліміздің келешегіне тікелей қатысы бар мәселе.
Біз баршаға және әркімге тең мүмкіндіктер беретін елге айналу жолында ауқымды, келешекті көздеген мақсат қойдық. Бұл өршіл мұратқа қол жеткізуге әбден болады.
Қазірдің өзінде Қазақстан қарқынды дамып келе жатқан прогрессивті мемлекет саналады. Өз жастарымыз ғана емес, түрлі елдердің, соның ішінде көрші мемлекеттердің көптеген азаматтары да болашағын Қазақстанмен байланыстырғысы келеді. Біз халықаралық аренадағы осы абырой-беделімізді бірте-бірте нығайтып, таланттар, жаңашыл идеялар мен инновациялық технологиялар шоғырланатын елге айналуымыз керек.
Бүгін бәріміз тұтас ел болып жасап жатқан әрбір қадам, әрбір шешім Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтып, келешегін айқындайды. Билік те, Сіздер де, құрметті ұстаздар, бір мақсат жолында еңбек етіп келеміз, бұл - өскелең ұрпақтың амандығы және жарқын болашағы. Сондықтан біз алдағы уақытта да мұғалім мәртебесін көтеру үшін қажетті жағдайдың бәрін жасаймыз.
Әлем тарихында білім-ғылымды басты орынға қойып, дамудың даңғыл жолына түскен, орасан зор табысқа жеткен елдер аз емес. Білім мен ғылым Қазақстан дамуының қозғаушы күші болуға тиіс. Алдағы жылдары осы міндетті орындауға бар күш-жігерімізді салып жұмыс істеуіміз керек. Бұл - Мемлекет басшысы ретінде мен үшін мызғымас басымдық.
Мен Қазақстан ұстаздарының қажырлы еңбегін жоғары бағалаймын, сіздер жас буынға беріп жатқан білімнің күшіне сенемін. Шын мәнінде, ұстаздық - жай мамандық емес, бұл - ұлы миссия. Адам қандай жетістікке жетіп, биікке шықса да, ұстазының алдында өмір бойы шәкірт болып қалады.
Қазақстанның жарқын болашағы Сіздердің табанды еңбектеріңізге тікелей байланысты. Себебі, сіздер тұтас ұлтты оқытып, тәрбиелеп жатсыздар. Осы жауапкершілікті терең сезініп, қастерлі міндетті абыроймен атқара бересіздер деп сенемін. Сіздердің еңбектеріңіз ең жоғары құрметке лайық.
Мен бүгінгі Тамыз конференциясына орай бір топ ұстазды мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойдым. Бес мұғалімге "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" құрметті атағы беріледі. Баршаңызға құтты болсын! Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін! Көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр шәкірттеріңіз көбейе берсін! Жаңа оқу жылы табысты болсын!
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 09:33 16286
Роман Склярдың төрағалығымен өткен жиында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметіне ЖИ енгізу мәселелері талқыланды
Бүгін Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың төрағалығымен Қазақстанның ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарының қызметіне жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын енгізу мәселелері бойынша жиын өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Оған орталық мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар, салалық бірлестіктер және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың басшылары қатысты. Күн тәртібінде ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарда жасанды интеллектіні енгізудің ағымдағы мәртебесі, цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект негізінде өңдеуші өнеркәсіпті дамыту, өнеркәсіпте жасанды интеллектіні қолдану тәжірибесі және оны одан әрі дамыту жоспарлары қаралды.
Жасанды интеллектіні енгізу - бұл жай ғана технологияларды жаңғырту емес, бүкіл экономика үшін стратегиялық қадам. Қазақстан өз өнеркәсібінің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілетті жеке сараптамасы мен шешімдерін қалыптастыруы тиіс", - деп атап өтті Роман Скляр.
Отандық технологиялық шешімдерді енгізуге, сондай-ақ озық әлемдік тәжірибемен алмасуды қамтамасыз етуге ерекше назар аударылды. Жоспарланған шараларды жүзеге асыру өндірістік үдерістердің тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға ғана емес, сонымен қатар технологиялық жаңғыртуға, өнімділіктің өсуіне және Қазақстанның индустриялық даму көшбасшылары қатарындағы позициясын нығайтуға тұрақты негіз қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
14.08.2025, 18:43 16491
Мағжан Жұмабаев атындағы ғылыми-мәдени орталықтың ашылуы - рухани жаңғырудың жаңа бағдары
Петропавл қаласында ұлт ақыны, ойшыл, ағартушы Мағжан Жұмабаевтың есімін иеленген еліміздегі алғашқы ғылыми-мәдени хаб - "Мағжан орталығы" ашылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жаңа орталық тек тарихи мұраны жаңғырту орны ғана емес, ғылыми зерттеулер, мәдени-ағартушылық бағдарламалар, халықаралық диалогтар мен шығармашылық жобалар жүзеге асатын заманауи зияткерлік кеңістік болмақ. Оның ашылуы Солтүстік Қазақстан облысындағы мәдени және рухани серпілістің айқын белгісіне айналып, 11-17 тамыз аралығында өңірде өткен халықаралық іс-шаралар легінің маңызды бөлігі болды.
Салтанатты рәсімге ҚР Премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаев, ҚР ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері, Түркі мәдениеті мен мұрасын сақтау халықаралық ұйымының басшылығы, өңір әкімі Ғаузез Нұрмұхамбетов, зиялы қауым мен қала тұрғындары қатысты.
Тарихи тұлғаларды ұлықтау - біздің парызымыз ғана емес, ол - тәуелсіздіктің рухани тірегі, ұлттық сана-сезімнің берік іргетасы. Мағжан Жұмабаев сияқты бірегей тұлғаға арналған орталықтың ашылуы - бүкіл ел үшін маңызды оқиға. Мағжан: "Мен жастарға сенемін" деді. Бүгінде оның "Батыр Баян", "Қорқыт" поэмалары, "Педагогика" оқулығы және басқа да туындылары жас ұрпақты отансүйгіштікке, елге адалдыққа, жауапкершілікке тәрбиелеуді жалғастырып келеді. Бұл орталық Мағжан рухын жастарға жеткізіп, оларды батыл ойлауға, абыроймен әрекет етуге және туған жерге адал болуға шабыттандырады", - деді ҚР Премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаев.
Мағжан орталығының" ішкі кеңістігі ақын тұлғасының сан қырын және шығармашылық мұрасының ауқымын айқын көрсетеді. Мұнда Мағжан Жұмабаевтың жұмыс кабинеті тұрмыстық заттарымен бірге қайта жасалды. Конференц-зал, заманауи кітапхана, мұрағат құжаттарын зерттеу кабинеті, "Мағжан" журналының редакциясы жұмыс істейді. Интеллигенцияға арналған шығармашылық алаң және "Мағжантану" әдеби клубы ашылып, онда кездесулер, пікірталастар, тақырыптық кештер өтетін болады.
Осындай орталықтың ашылғанына шын жүректен ризамыз. Бұл - біз үшін ғана емес, болашақ ұрпақ үшін де аса маңызды. Ұлы тұлғаларға деген құрмет пен олардың мұрасын насихаттау - елдің дұрыс бағытта келе жатқанының белгісі", - деді ақынның туысы Дулат Бекенев.
Мағжан орталығы" XIX ғасырдың сәулет ескерткіші мәртебесіне ие ғимаратта орналасқан. Ғимаратқа кешенді реставрация жүргізіліп, XIX ғасырдағы сирек кездесетін альфрейлі өрнектер қалпына келтірілді. Дизайнын ҚР суретшілер одағының мүшесі Болат Әсербеков әзірледі, ал жұмыстар Түркі мәдениеті мен мұрасын сақтау қорының қолдауымен атқарылды.
Орталық жанында жергілікті кәсіпкерлер мен түркиялық меценаттың бастамасымен "Мағжан" арт-композициясы бар заманауи сквер салынған.
Біз, солтүстікқазақстандықтар үшін, Мағжан - тек ұлттық қазына ғана емес, біздің өңірдің мақтанышы. Оның есімі Қазақстанда ғана емес, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстанда, әсіресе Түркияда ерекше құрметке ие. "Мағжан орталығы" тек жергілікті тұрғындардың емес, еліміздің түкпір-түкпірінен және шетелден келетін қонақтардың да сүйікті орнына айналады деп сенемін", - деді облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов.
Орталықтың ашылуы ұлы ақынға деген құрмет, сонымен қатар елдің мәдени бірегейлігін нығайту, туризмді дамыту мен Қазақстанды халықаралық аренада рухани-мәдени мұра орталығы ретінде ілгерілету жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асырудағы маңызды қадам болып отыр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
14.08.2025, 17:39 7891
Олжас Бектенов Мемлекет басшысының Қырғызстанмен шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту жөнінде берген тапсырмасының орындалу барысымен танысты
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов Жамбыл облысына жұмыс сапары аясында Мемлекет басшысының көлік-логистика саласын одан әрі дамыту мақсатында шекаралық өткізу пункттерін жаңғырту жөнінде берген тапсырмасының орындалу барысын тексерді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Олжас Бектенов Қырғыз Республикасымен мемлекеттік шекарадағы "Қордай" және "Қарасу" автокөлік өткізу бекеттерінде болып, өткізу пункттерінің инфрақұрылымымен, проблемаларымен және одан әрі дамыту жоспарларымен танысты.
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев пен ҚР ҰҚК Шекара қызметі директорының орынбасарының уақытша міндетін атқарушы Ұлан Абиков өткізу бекеттеріндегі жағдай туралы баяндады. Одан бөлек, Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша жүргізілген жұмыс бабындағы тексерулердің қорытындысы туралы есептер тыңдалды.
ЕАЭО елдерімен шекарада 39 автокөлік өткізу пункті орналасқан. Олардың екеуінде жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Жаңғырту он пунктте, оның ішінде Қазақстан-Ресей шекарасында басталды. Реконструкциялау жұмыстарымен басқа да өткізу пункттері қамтылады.
Қордай" АӨБ-те бұған дейін жүргізілген реконструкция нәтижесінде қозғалыс жолақтарының саны 4-тен 8-ге, төлқұжаттық қадағалау кабиналарының саны 20-дан 40-қа дейін артты. Өткізу қабілеті жолаушылар ағыны бойынша 4 есеге, автокөлік бойынша 2,7 есеге өсті.
Қарасу" пункті бойынша жаңғырту жұмыстары басталды, бұл өткізу қабілетін тәулігіне 700-ден 2 мыңнан астам көлік құралына дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жүк ағыны мен көлік қозғалысын жақсарту үшін де жағдайлар жасалмақ. Жоба шекараның өткізу инфрақұрылымын қазіргі заманғы талаптарға сай ұлғайтуға бағытталған.
Премьер-министр шекара нысандары трансшекаралық ынтымақтастықты дамытуда маңызды рөл атқаратынын және халықаралық автомобиль және жолаушылар қатынасын қамтамасыз ететінін атап өтті. Оларға реконструкция жүргізу Мемлекет басшысының бақылауында тұр.
Олжас Бектенов жөндеу жұмыстарының сапалы әрі уақтылы орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ рәсімдеу жұмыстарын жеделдету бойынша цифрлық технологияларды енгізуді жандандыруды тапсырды. Сондай-ақ азаматтар мен сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жайлылықты арттыру мақсатында жағдай жасау жөнінде бірқатар тапсырма берілді.
Сапар барысында "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықаралық дәлізінің құрамында тауарларды сақтау, өңдеу, шоғырландыру және өткізудің негізгі орталығына айналатын индустриялық-сауда-логистикалық кешен салу жобасын жүзеге асыру туралы баяндалды. Олжас Бектенов құрылыс жұмыстарының мерзімі созылып кетуіне байланысты сын айтып, қысқа мерзімде тиісті шаралар қабылдауды және жұмыс сапасы мен қарқынын қадағалауды күшейтуді тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
