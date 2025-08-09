Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Қазақстан инвесторлар қауымдастығының төрағасы Болат Ақшолақовты қабылдады
Мемлекет басшысы Ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады
Мемлекет басшысы Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Қанат Нұровты қабылдады
2025-2026 оқу жылына 77 мыңнан астам білім беру гранты бөлінді
- Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары - 18 846 грант
- Педагогикалық ғылымдар - 13 226 грант
- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар - 11 615 грант
- Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика - 9 188 грант
- Ауыл шаруашылығы және биоресурстар - 2 379 грант
- Қызмет көрсету саласы - 2 200 грант
- Өнер және гуманитарлық ғылымдар - 1 915 грант
- Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат - 1 485 грант
- Бизнес, басқару және құқық - 1 423 грант
- Ветеринария - 1 275 грант.
Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс саласының қызметкерлеріне Мемлекет басшысының атынан марапаттар табыс етті
Мемлекет басшысы адами капиталды дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Президент жариялаған Жұмысшы мамандықтары жылы еңбек адамының беделін арттыруды көздейді. Мемлекет басшысы адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті, сыйлы болуы керек екенін атап көрсетті. Бұл - сіздердің еңбектеріңізді мемлекеттік деңгейде бағалау мен нақты қолдаудың шынайы көрінісі. Үкімет тарапынан алдағы уақытта да отандық құрылыс саласының инвестициялық тартымдылығын арттыруға, қажетті инфрақұрылымды дамытуға және бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасауға басымдық беріледі. Біз жаңа технологияларды енгізу және кәсіби стандарттарды жетілдіруге жағдай жасауды жалғастырамыз", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Мереке қарсаңында Мемлекет басшысына "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" атағы қайтадан мемлекеттік наградаға айналғаны үшін зор алғысымды білдіргім келеді. Бұл бізге, құрылысшыларға деген ерекше құрмет", - деп атап өтті "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" құрметті атағымен марапатталған Қайсар Омаров.
Бүгінгі марапат - ұзақ жылғы еңбектің нәтижесі және құрылыс саласының барлық өкілдері үшін зор құрмет. Біз Мемлекет басшысының құрылыс саласына көрсеткен қолдауына ризашылығымызды білдіріп, шын жүректен алғыс айтамыз. Елімізге бейбітшілік пен тыныштық тілеймін. Құрылысшы күні құтты болсын", - деп толықтырды "СAPITAL GROUP ST" ЖШС инженері Бауыржан Махан.
Парасат" орденімен
- Владимир Лютов - "Қазқұрылысжүйе" ЖШС бас директорының кеңесшісі
- Қасымқұмар Ыбыраймов - "Мемсараптама" РМК Жобаларды сараптау басқармасы өндірістік бөлімінің көлік секторының сарапшысы, Астана қаласы
- Мұратбек Рыспаев - "Қазқұрылысжүйе" ЖШС бас директорының кеңесшісі
Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" құрметті атағымен
- Қайсар Омаров - құрылыс саласының ардагері, Астана қаласы
Құрмет" орденімен
- Мұратбек Байтелиев - "Нүрі-Л-Жетісай" ЖШС директоры, Түркістан облысы
- Ерқанат Дүйсекенов - "Вита" ЖШС құрылтайшысы, Павлодар облысы
- Анар Масанова - "Мемсараптама" РМК сарапшысы, Астана қаласы
- Әсет Мұқаев - "НС Жүйе" ЖШС бас директоры, Қарағанды облысы
- Сержан Нәметша - құрылыс саласының ардагері, Қызылорда облысы
- Серікпай Рустанбеков - "Мемсараптама" РМК сарапшысы, Маңғыстау облысы
- Марат Ыбраев - "Алуа Құрылыс" ЖШС учаске бастығы, Ақмола облысы
- Мұрат Беріков - "Интеллект Азия" ЖШС прорабы, Жамбыл облысы
- Бауыржан Мұхамеджанов - "АЛКОН+" фирмасы" ЖШС директорының орынбасары, Астана қаласы
- Авез Таңсықбаев - "Сырым Блеке" ЖШС автокран машинисі, Жамбыл облысы
Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Ермек Абаев - "ENKI" ЖШС экскаватор машинисі, Ақмола облысы
- Людмила Голубева - "Сарапшылық ұйымдар палатасы" Ұлттық бірлестігінің сарапшысы, Астана қаласы
- Нұркен Жұмағұлов - "Отар Құрылыс" ЖШС директоры, Түркістан облысы
- Бақытгүл Зәкенова - "Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМК VІ разряд сылақшысы
- Көшкен Кенжебаев - "АБК-Бетон зауыты" ЖШС жөндеуші-слесары, Астана қаласы
- Бәтима Қожахметова - "Алуа Құрылыс" ЖШС сметашы-инженері, Көкшетау қаласы
- Бауыржан Махан - "СAPITAL GROUP ST" ЖШС инженері, Маңғыстау облысы
- Аманғали Омаров - "Қазбаев М.У." ЖК прорабы, Астана қаласы
- Елена Садчикова - "Мемсараптама" РМК-ның Батыс өңірі бойынша филиалы - Атырау облысы бойынша департаментінің сарапшысы
- Жасқар Сәтмағамбетов - "ДСК GLB" ЖШС өндіріс бастығы, Астана қаласы
- Анатолий Таипов - "ГСУ "Құрылыс" ЖШС учаске бастығы, Павлодар облысы
Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясы қандай болады
Мәслихат сессиясында Алматы қалалық басқарудың жаңартылған құрылымы бекітілді
- экономика басқармасы мен Қаржы басқармасы біріктіріліп, Экономика және қаржы басқармасы болып құрылды;
- қоғамдық даму басқармасы Ішкі саясат басқармасы болып қайта аталды;
- қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы Сәулет және қала құрылысы басқармасы болып өзгертілді;
- сейсмикалық қауіпсіздік және мобилизациялық дайындық басқармасы Мобилизациялық дайындық, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы болып қайта құрылды;
- коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы болып аталды.
- жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы - қоғамдық көлікті, паркинг кеңістігін, бағдаршам нысандарын, жол таңбалары мен белгілерін реттеу функцияларын орындайды;
- жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы - жол желісін, көлік торабы нысандарын (ТПУ), метро, LRT, BRT және аялдама кешендерін салу мен дамытуға жауапты.
Мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері анықталды
Мемлекет басшысының энергетика, ТКШ және су саласын жаңғырту бойынша тапсырмаларын орындау
Мемлекет басшысы 2024 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында бірінші кезектегі инфрақұрылымдық проблемаларды шешуге ерекше назар аударды. Осы мақсатта біз "Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту туралы" ұлттық жобаны бекіттік. Ұлттық жобаны заңнама тұрғысында іске асыру үшін 17 шілдеде Мемлекет басшысы тиісті заңға қол қойды, ол 29 шілде күні күшіне енді.
Отандық тауар өндірушілерді дамыту, импортқа тәуелділікті азайтып қана қоймай, қосымша жұмыс орындарын құруға, сондай-ақ бюджетке түсетін салық түсімдерін ұлғайтуға мүмкіндік береді", - деп атап өтті Қанат Бозымбаев.
Мемлекет басшысының жыл сайын 150 мың гектар жерге су үнемдеу технологияларын енгізу жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру аясында фермерлерге қажетті жағдайлар жасалды. Осылайша, 2027 жылдың соңына қарай су үнемдеу технологияларын қолданатын жерлердің жалпы ауданы 912 мың гектарға дейін жеткізілмек. Сол мақсатта ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын құруға, су үнемдеу технологияларын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарды өтеу үлесі 50%-дан 80%-ға дейін ұлғайтылды, егіндік суды шектен тыс тұтыну тарифі 20%-ға көтерілді, тарифке байланысты субсидиялардың сараланған мөлшері енгізілді", - деді Қанат Бозымбаев.
