Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Асхат Хасеновті қабылдады
тақырып бойынша жаңалықтар
Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақаловты қабылдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Елімізде цифрландыру арқылы теміржол саласындағы басқару процесі жеңілдетілді
- Біріншісі - мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа көшіру.
- Екіншісі - тасымалдардың ашықтығы мен тиімділігін арттыру үшін бизнес-процестерді реинжиниринг жасау.
- Үшіншісі - инновациялық экожүйе құру және цифрлық технологияларды енгізу.
- Төртіншісі - жолаушыларды OneWeb және Starlink спутниктік интернетімен қамтамасыз ету.
- Бесіншісі - транзиттік тасымалдарды онлайн бақылау жүйесін енгізу жұмыстарын іске асырып жатқанын жеткізді.
2024 жылы салада 5 мемлекеттік қызмет түрі қолжетімді болды. Олардың барлығы электронды форматта көрсетілді. Биыл аталған тізілім "Қауіпсіздік сертификатын беру" атты жаңа қызмет түрімен толықтырылды. Бір жыл ішінде 28 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның 99%-ы онлайн форматта ұсынылған. Министрлік салаға реинжиниринг жүргізді. Оның мақсаты - саланы цифрлық түрлендіру және тасымалдардың тиімділігін арттыру", - деп түсіндірді министр.
- магистралды желінің цифрлық қосарланған моделі;
- тасымалдарды жоспарлау үшін жасанды интеллект;
- вагон нөмірлерін бейне арқылы тану және "Вагон/жүк орнын анықтау" қызметі;
- келу/кету фактісін анықтау үшін GPS-трекерлерден деректерді автоматты түрде қабылдау жүйесіне жіберу;
- вагон нөмірін тіркеу арқылы тоқтау уақытын автоматты есептеу жүйелерін енгізу қажет.
Аталған шешімдер қадам санын 45%, ал бизнес-рөлдерді 35% қысқартады. Басқару оңай әрі ашық болады. Astana Hub-та тасымал және инфрақұрылым саласындағы стартаптар дамып келеді. Олар жүктерді бақылау сервистерін, келісім-шарт жұмыстарын басқару жүйелерін, тасымалдарды автоматтандыру және вагон паркін басқару платформаларын жасауда. 2024 жылдың қорытындысы бойынша олардың табысы 4,5 млрд теңгеден асты, сондай-ақ 400-ден астам жұмыс орны құрылды", - деп мәлімдеді ол.
- жүктеу жоспарларын автоматты түрде жасау;
- жасанды интеллектіні қолдана отырып, тасымалдардың оңтайлы бағыттарын құру;
- вагондарды интерактивті картада бақылау;
- оқиғалар мен тәуекелдер туралы хабарлама жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі.
OneWeb спутниктеріне бейімделген мультимедиялық қызметтер жабдығы қолданылды. Пилоттық жоба №3/4 (Астана - Алматы) және №67/68 (Астана - Өскемен) Talgo пойыздарында жүзеге асырылды. Деректерді беру жылдамдығы - 100 Мбит/с. Сонымен қатар "Астана - Бурабай" бағыты бойынша жүретін пойызда Starlink қолданылған пилоттық жоба іске қосылды. Пилоттық жоба аяқталғаннан кейін Министрлік оны кең ауқымда тарату мәселесін қарастырады", - деп атап өтті спикер.
Қазіргі уақытта жүйе киберқауіпсіздік бойынша тестілеуден өтті. Мемлекеттік кірістер комитетінің жүйелерімен интеграция аяқталу үстінде. Бірінші кезеңде жүйе Қазақстанның жеті сыртқы шекарасындағы жалпы жүк ағынының шамамен 6%-ын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл шешім "жалған транзит" схемаларын болдырмауға көмектеседі. Сондай-ақ бүгінде навигациялық пломбаларды сатып алу және жалға алу жұмыстары жүргізілуде", - деп түйіндеді сөзін Жаслан Мәдиев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Президент Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбековті қабылдады
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда темір жол желісін жаңғырту және транзиттік әлеуетті арттыру жұмыстары жалғасуда
Осы проблемаларды шеші үшін тасымалдардың тиімділігі мен тұрақтылығын арттыру мақсатында 2029 жылға дейін 5 мың км жаңа жол құрылысы мен модернизация өткізілуде. Сонымен қатар, 11 мың км жолға жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Келесі теміржол құрамы - локомотивтер. Бүгінгі таңда локомотивтер паркі 1,9 мың бірлікті құрайды. Жаңарту бағдарламасына сәйкес, 2029 жылға дейін барлығы 456 локомотив сатып алу жоспарлануда. Локомотивтерді жеткізушілер - қазақстандық "Электровоз құрастыру зауыты", "Локомотив құрастыру зауыты" және Қытайдың CRRC компаниясы. АҚШ-тың Wabtec компаниясының деректері бойынша, қазіргі уақытта Қазақстанда қолданыстағы жүрген локомотивтер заманауи және тиімді техникалар, олар болашақтың тасымал талаптарына толық сәйкес келеді.
Еліміздің транзиттік потенциалын көтеру және тарифтік тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жоспарлы жұмыстар өткізіліп жатыр. Бүгінгі күнде, 7 терминал жұмыс істеп жатыр. Ол - Ляньюньган, Сиань, Достық, Хоргос, Құрық, Ақтау және Алматы. Жақында 2 терминал ашылады: Селятино және Свислочь. Болашақта тағы да 5 терминалды дамыту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осылайша, "Шығыс - Батыс" бағытында қазақстандық терминалдар желісі құрылады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстанда соңғы бес жылда некеге мәжбүрлеу туралы қылмыстық істердің 95% - ы тоқтатылды-Бас прокуратура
Заң мен Тәртіп" тұжырымдамасын іске асыру және құқық бұзушылықтарға мүлдем төзімділік қағидатын қамтамасыз ету мақсатында Қылмыстық кодекске некеге тұруға мәжбүрлеу үшін қылмыстық жауаптылық көзделген жаңа 125-1-бабыенгізілді, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Неке және отбасы туралы" Кодекстің 25-бабының 1-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес, мәжбүрлеу арқылы қиылған неке жарамсыз деп танылады. Неке - бұл ерікті одақ, ол тек екі жақтың өзара келісімімен ғана жасалуы тиіс.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Олжас Бектенов теміржол саласын цифрландыру кезінде тұтас тәсілді жүзеге асыруды тапсырды
Мемлекет басшысының қатысуымен жуырда Астанада сапалы талдау жасап, ауқымды деректерді генерациялай алатын суперкомпьютер кластері іске қосылды. Осы тұрғыда жасанды интеллект технологиялары мен перспективалы стартаптарды экономиканың барлық саласына, соның ішінде теміржолға да енгізу керек. Мысалы, жасанды интеллект апаттық жағдайлардың ықтимал қауіптерін және жолдар мен жылжымалы құрамның тозуын алдын ала есептеп, осындай мәселелерді шешудің түрлі нұсқаларын пысықтай алады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Үкіметте теміржол саласын жаңғырту мәселелері қаралды
Мемлекет басшысы Қазақстанның көлік-транзиттік әлеуетін дамыту бойынша нақты міндеттер қойды. Теміржол тасымалы нарығы жыл өткен сайын бәсекеге қабілетті болып келеді. Осы ретте транзиттік хаб ретінде позициямызды нығайту үшін біз инфрақұрылымның мүмкіндіктерін белсенді түрде арттыруымыз қажет. "Осал тұстарды", атап айтқанда шекара маңындағы аудандардағы талапқа сай келмейтін жерлерді ретке келтіру қажет", - деп атап өтті Премьер-министр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан 2028 жылға дейін негізгі азық-түлік өнімдерімен өзін-өзі толық қамтамасыз етуді жоспарлап отыр
Қазақстан өзін негізгі азық-түлік өнімдерімен 80-100% және одан да жоғары деңгейде қамтамасыз етіп отыр. Ет, сүт, жұмыртқа, көкөніс, ұн - бұлардың бәрі еліміздің тұрғындарының қажеттілігін толық өтеуде. Десе де, құс еті, шұжық, ірімшік, қант және балық бойынша импорт сақталуда", - деді ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы.
Күнбағыс майы, сүзбе, жұмыртқа, тұз, қарақұмық, күріш, ұн, көкөніс сынды барлығы 15 азық-түлік өнімі бойынша Қазақстанда ЕАЭО елдерінің ішіндегі ең төмен нарықтық бағалар тіркелген. Сүт пен сиыр еті бойынша Қазақстан тек Беларусьтан кейін тұр, құс еті бойынша Беларусь пен Ресейден, ал сары май бойынша Қырғызстаннан кейін", - деді бірінші вице-министр.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
19.08.2025, 11:38Үкіметте теміржол саласын жаңғырту мәселелері қаралды 19.08.2025, 12:419866Олжас Бектенов теміржол саласын цифрландыру кезінде тұтас тәсілді жүзеге асыруды тапсырды 19.08.2025, 15:439701Қазақстанда темір жол желісін жаңғырту және транзиттік әлеуетті арттыру жұмыстары жалғасуда 19.08.2025, 17:459511Елімізде цифрландыру арқылы теміржол саласындағы басқару процесі жеңілдетілді 19.08.2025, 19:039346Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақаловты қабылдады 14.08.2025, 18:4352346Мағжан Жұмабаев атындағы ғылыми-мәдени орталықтың ашылуы - рухани жаңғырудың жаңа бағдары 15.08.2025, 14:4652286Олжас Бектенов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты 15.08.2025, 10:4052186Өңірлерде егін жинау науқаны басталды 15.08.2025, 09:33Роман Склярдың төрағалығымен өткен жиында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметіне ЖИ енгізу мәселелері талқыланды52186Роман Склярдың төрағалығымен өткен жиында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметіне ЖИ енгізу мәселелері талқыланды 15.08.2025, 12:1651401Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен ұстаздардың тамыз конференциясы басталды 29.07.2025, 13:3391566"Таза Қазақстан": елордалық жас спортшылар экологиялық іс-шара өткізді 24.07.2025, 14:068510627 мың акция: елімізде волонтерлер белсенділігі артып келеді 31.07.2025, 11:5983056Жаңа оқу жылы қарсаңында жарты миллион оқушыға көмек көрсетіледі 31.07.2025, 18:1881951Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр 22.07.2025, 11:5176361"Таза Қазақстан" акциясы: Астанада қоршаған ортаны ластағандар жауапқа тартылды