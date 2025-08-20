19.08.2025, 12:41 10321
Олжас Бектенов теміржол саласын цифрландыру кезінде тұтас тәсілді жүзеге асыруды тапсырды
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында теміржол саласын цифрландыру мәселелері қаралды. Онда цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Министрдің айтуынша, цифрлық трансформацияның негізгі бағыттарына электронды форматқа көшіру, бизнес-процестерді реинжинирингтеу, инновациялық экожүйе құру, пойыздарды OneWeb және Starlink спутниктік интернетімен қамтамасыз ету, сондай-ақ транзиттік тасымалдауды онлайн қадағалау жүйесін енгізу кіреді.
2024 жылы салада төрт мемлекеттік қызметэлектронды түрде қолжетімді болды. Биыл жаңа қызмет - "Қауіпсіздік сертификатын беру" қосылды. Бір жыл ішінде 28 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілсе, оның 99%-ы онлайн режимінде жүзеге асырылды.
Премьер-министр автоматтандырылған басқару жүйелерін енгізу, цифрлық диспетчерлеу, ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен саланы цифрландыруға да баса назар аударды.
Мемлекет басшысының қатысуымен жуырда Астанада сапалы талдау жасап, ауқымды деректерді генерациялай алатын суперкомпьютер кластері іске қосылды. Осы тұрғыда жасанды интеллект технологиялары мен перспективалы стартаптарды экономиканың барлық саласына, соның ішінде теміржолға да енгізу керек. Мысалы, жасанды интеллект апаттық жағдайлардың ықтимал қауіптерін және жолдар мен жылжымалы құрамның тозуын алдын ала есептеп, осындай мәселелерді шешудің түрлі нұсқаларын пысықтай алады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Премьер-министр теміржол саласын цифрландыру кезінде IT-инфрақұрылымды басқарудың және ақпараттық жүйелердің интеграциясын жүргізудің тұтас тәсілін жүзеге асыру қажет екенін атап өтті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
тақырып бойынша жаңалықтар
19.08.2025, 19:03
Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақаловты қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің биылғы бірінші жартыжылдықтағы әлеуметтік-экономикалық даму барысы мен алдағы кезеңге арналған жоспары баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Құмар Ақсақаловтың айтуынша, облыстың өнеркәсіп кәсіпорындары 1,82 триллион теңгенің өнімін өндірген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4,3 пайызға жоғары. Құны 337 миллиард теңге болатын 13 ірі инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Осы арқылы 3,4 мыңнан астам жұмыс орны ашылады.
Маңызды жобалардың қатарында жылына 70 мың автокөлік шығаратын KIA зауыты көп ұзамай іске қосылады. Бұл жаңадан 1500 жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жүк автомобильдеріне жетекші белдем өндіретін "Камлит.KZ" зауыты бар. Жобаның инвестиция көлемі - 160,5 миллиард теңге. Онда 550 жұмыс орны ашылмақ. Бұдан бөлек, Арқалық әуежайын қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды.
Мемлекет басшысына жыл басынан бері өңірде 22 әлеуметтік нысан іске қосылғаны туралы мәлімет берілді. Жыл соңына дейін тағы 29 әлеуметтік нысанды пайдалануға беру жоспарланып отыр.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту аясында облыста су тарату және су бұру жүйелеріне қатысты 54 жоба іске асырылып жатыр. Қала халқының 99 пайызы, ал ауыл тұрғындарының 91,3 пайызы орталықтандырылған су құбырына қосылған.
Биыл облыстың көлік инфрақұрылымын дамытуға 102 миллиард теңге бөлінген. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 40 пайызға артық. 1300 шақырым автожолға, соның ішінде 7 республикалық трассада құрылыс, реконструкция және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жезқазған - Петропавл учаскесінің реконструкциясы аяқталуға жақын. Қостанай - Мамлют жолы толық жаңарды. Екатеринбург - Алматы бағытындағы Сарыкөлден Ақмола облысының шекарасына дейінгі учаскеде жөндеу жұмыстары жалғасуда.
Елді мекендердің көшелері мен жолдарын жақсартуға айрықша көңіл бөлінеді. Бюджеттен 103 ауылдағы 400-ден астам көшені жөндеуге 29 миллиард теңге бағытталды. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп.
Кездесу соңында Президент инвестиция көлемін одан әрі арттыру, өнеркәсіп пен аграрлық секторды дамыту, әлеуметтік инфрақұрылымдарды жаңғырту, тұрғындардың тұрмыс сапасын жақсарту қажеттілігіне назар аударды.
Қасым-Жомарт Тоқаев жылыту маусымына әзірлікті уақтылы аяқтап, күзгі жиын-терін науқанын сапалы ұйымдастыруды, сондай-ақ ауыл тұрғындарының ауызсуға қолжетімділігін арттыру үшін жүйелі шаралар қабылдауды тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 17:45
Елімізде цифрландыру арқылы теміржол саласындағы басқару процесі жеңілдетілді
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында теміржол саласын дамыту және цифрландыру мәселесі қаралды. Жиында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Өз кезегінде ол Министрліктің бүгінде теміржол саласын цифрландырудың бес бағытын:
- Біріншісі - мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа көшіру.
- Екіншісі - тасымалдардың ашықтығы мен тиімділігін арттыру үшін бизнес-процестерді реинжиниринг жасау.
- Үшіншісі - инновациялық экожүйе құру және цифрлық технологияларды енгізу.
- Төртіншісі - жолаушыларды OneWeb және Starlink спутниктік интернетімен қамтамасыз ету.
- Бесіншісі - транзиттік тасымалдарды онлайн бақылау жүйесін енгізу жұмыстарын іске асырып жатқанын жеткізді.
2024 жылы салада 5 мемлекеттік қызмет түрі қолжетімді болды. Олардың барлығы электронды форматта көрсетілді. Биыл аталған тізілім "Қауіпсіздік сертификатын беру" атты жаңа қызмет түрімен толықтырылды. Бір жыл ішінде 28 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның 99%-ы онлайн форматта ұсынылған. Министрлік салаға реинжиниринг жүргізді. Оның мақсаты - саланы цифрлық түрлендіру және тасымалдардың тиімділігін арттыру", - деп түсіндірді министр.
Оның айтуынша, жүргізілген талдау жұмыстары нәтижесінде, магистралды теміржол желісі жүктемесінің ашық еместігін, тасымалдарды жоспарлау деректерін талдау қағаз жүзінде жасалып, операциялардағы бақылаудың жоқтығы, вагондардың уақытында келіп, уақтылы жөнелтілмеуіне әкеп соғатынын, жөнелту жолында вагондардың келуі мен кетуі қағазда тіркелетіні анықталды. Келу мен жөнелту процесі қағазда тіркеледі. Соның нәтижесінде - жиі тоқтап қалу мен кешігулер орын алған.
Министр аталған мәселелерді цифрлық технологияларды енгізу арқылы шешуге болатынын атап өтті. Атап айтқанда:
- магистралды желінің цифрлық қосарланған моделі;
- тасымалдарды жоспарлау үшін жасанды интеллект;
- вагон нөмірлерін бейне арқылы тану және "Вагон/жүк орнын анықтау" қызметі;
- келу/кету фактісін анықтау үшін GPS-трекерлерден деректерді автоматты түрде қабылдау жүйесіне жіберу;
- вагон нөмірін тіркеу арқылы тоқтау уақытын автоматты есептеу жүйелерін енгізу қажет.
Аталған шешімдер қадам санын 45%, ал бизнес-рөлдерді 35% қысқартады. Басқару оңай әрі ашық болады. Astana Hub-та тасымал және инфрақұрылым саласындағы стартаптар дамып келеді. Олар жүктерді бақылау сервистерін, келісім-шарт жұмыстарын басқару жүйелерін, тасымалдарды автоматтандыру және вагон паркін басқару платформаларын жасауда. 2024 жылдың қорытындысы бойынша олардың табысы 4,5 млрд теңгеден асты, сондай-ақ 400-ден астам жұмыс орны құрылды", - деп мәлімдеді ол.
Жаслан Мәдиев іске асырылып жатқан негізгі шешімдердің бірі - multicode тасымалдарды автоматтандыру платформасы екенін жеткізді. Аталған платформа вагондарды басқару, жүктемені жоспарлау мен болжау қызметін автоматтандырады. Платформа бос жүрісті 10%-ға азайтып, вагон айналымын 15%-ға арттырады.
Мұндай нәтиже:
- жүктеу жоспарларын автоматты түрде жасау;
- жасанды интеллектіні қолдана отырып, тасымалдардың оңтайлы бағыттарын құру;
- вагондарды интерактивті картада бақылау;
- оқиғалар мен тәуекелдер туралы хабарлама жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі.
Келтірілген ақпаратқа сүйенсек, жүйе ірі тасымал компанияларында енгізілген. "Пассажирлік тасымалдар" акционерлік қоғамы мен "Jusan Mobile" акционерлік қоғамы бірлесіп, пойыздарды OneWeb спутниктік интернет технологиясы арқылы сымсыз интернетпен қамтамасыз етуді сынақтан өткізу жұмыстарын аяқтады.
OneWeb спутниктеріне бейімделген мультимедиялық қызметтер жабдығы қолданылды. Пилоттық жоба №3/4 (Астана - Алматы) және №67/68 (Астана - Өскемен) Talgo пойыздарында жүзеге асырылды. Деректерді беру жылдамдығы - 100 Мбит/с. Сонымен қатар "Астана - Бурабай" бағыты бойынша жүретін пойызда Starlink қолданылған пилоттық жоба іске қосылды. Пилоттық жоба аяқталғаннан кейін Министрлік оны кең ауқымда тарату мәселесін қарастырады", - деп атап өтті спикер.
Министрлік Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде транзиттік тасымалдарды бақылау жүйесін енгізуде.
Осы мақсатта "Транзит" ақпараттық жүйесі құрылды. Ол жүктерді нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүйе Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған.
Қазіргі уақытта жүйе киберқауіпсіздік бойынша тестілеуден өтті. Мемлекеттік кірістер комитетінің жүйелерімен интеграция аяқталу үстінде. Бірінші кезеңде жүйе Қазақстанның жеті сыртқы шекарасындағы жалпы жүк ағынының шамамен 6%-ын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл шешім "жалған транзит" схемаларын болдырмауға көмектеседі. Сондай-ақ бүгінде навигациялық пломбаларды сатып алу және жалға алу жұмыстары жүргізілуде", - деп түйіндеді сөзін Жаслан Мәдиев.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 16:59
Президент Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбековті қабылдады
Мемлекет басшысына қаланың биылғы бірінші жартыжылдықтағы әлеуметтік-экономикалық дамуы жайында есеп берілді. Ғабит Сыздықбековтің айтуынша, жыл басынан бері негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 31 пайызға ұлғайып, 360 миллиард теңгені құраған. Биыл өнеркәсіп саласында жалпы құны 680 миллиард теңге болатын өнім өндірілген. Құрылыс қарқын алып, 517 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілген, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Шымкенттің өнеркәсіптік әлеуетін арттыру үшін "Жұлдыз" және "Бозарық" жаңа индустриялық аймақтары іске қосылғаны айтылды. Шаһарда шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 139 мыңнан асты. Аталған секторда 245 мыңға жуық адам жұмыс істейді.
Президентке Шымкент қаласының инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жайында баяндалды. Жаңа әуежай терминалы салынып, теміржол вокзалы реконструкциядан өтті. "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында 12 мектеп және Оқушылар сарайы пайдалануға берілді. Сонымен қатар шағын футбол орталығы мен спорт кешені бой көтерді.
Мемлекет басшысына жол-көлік инфрақұрылымының дамуы жөнінде айтылды. Оңтүстік айналма жолы және 2 ірі жолайрық пайдалануға берілді. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін былтыр - 2 270, биыл 2 743 көше жарықтандырылды.
Президент тапсырмасына сай, активтерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жалғасып жатыр. Атап айтқанда, Мұз сарайы, Орталық су спорты кешені, №2 қалалық емхана, "Қиял әлемі" технопаркі мен "Кең баба" саябағы мемлекет меншігіне өткен.
Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Ғабит Сыздықбековке қала экономикасын одан әрі әртараптандыру, қосымша инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті қолдау шараларын күшейту, әуежайға жаңа ұшу-қону жолағын төсеу, мектептердегі орын тапшылығы мәселесін шешу, қала тұрғындарын баспанамен қамту, сондай-ақ жол инфрақұрылымын жаңғырту жөнінде нақты міндеттер жүктеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 15:43
Қазақстанда темір жол желісін жаңғырту және транзиттік әлеуетті арттыру жұмыстары жалғасуда
Сурет: Depositphotos
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында теміржол саласын дамыту мәселелері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Онда көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Мемлекет басшысының теміржол инфрақұрылымын дамыту жөнінде берген тапсырмаларының жүзеге асу барысы туралы баяндады. Магистралдық теміржол желісі - теміржол саласының негізгі активі екеніне тоқталған ол саладағы иахуалды негізгі үш құрам: теміржол желісі, локомотивтер және вагондар бойынша түсіндіріп берді. Министрдің айтуынша, еліміздегі теміржол желісінің жалпы пайдалану ұзындығы 16 мың км. Тозу деңгейі 57 пайызды құрайды. Бұл пойыздардың қозғалыс жылдамдығы мен қауіпсіздігіне әсер етеді. Инфрақұрылым мүмкіндіктері толық шегінде жұмыс істеп тұр.
Осы проблемаларды шеші үшін тасымалдардың тиімділігі мен тұрақтылығын арттыру мақсатында 2029 жылға дейін 5 мың км жаңа жол құрылысы мен модернизация өткізілуде. Сонымен қатар, 11 мың км жолға жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Қазіргі кезде 5 жоба бойынша жаңадан құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Олар - "Достық - Мойынты", "Дарбаза - Мақтаарал", "Мойынты - Қызылжар" "Бақты - Аягөз" учаскелері және "Алматы айналма теміржолы". Биыл мерзімінен бұрын екі ірі жоба аяқталмақ. Олар "Достық - Мойынты" учаскесі және "Алматы айналма теміржолы". Келесі жылы "Мойынты - Қызылжар" және "Дарбаза - Мақтаарал" жаңа теміржолдары іске қосылмақ. Сонымен бірге, биылдан бастап 3 мың шақырымдық теміржол учаскелерінде кең ауқымды жаңғыртулар басталды.
Бұл жұмыстарды жаңа жолдарды салумен бірдей дәрежеде қарастыруға болады. Мысалы, "Қызылжар - Сексеуіл" учаскесінің өткізу қабілеті 8 пойыздан 25 пойызға дейін, ал "Қандыағаш - Тобыл" 7-ден 25-ке дейін артпақ. Бүгінгі күнде аталған жобалар Қазақстанның теміржол негізін толығымен қалыптастырады деп айтуға болады", - деді Нұрлан Сауранбаев.
Өз баяндамасында ол мемлекетаралық түйісу пункттерінің өткізу қабілетін арттыру бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы да айтты. Соңғы жылдары, Ресей мен Өзбекстан бағыттарында өткізу қабілетін арттыру мәселесі толығымен шешілгенін атап өтті. Мысалы, Сарыағаш түйіспесінде бұл көрсеткіш 24 пойыздан 35 пойызға дейін жеткізілді. Шілдеден бастап Қытай бағыты бойынша "Достық - Мойынты" желісінде қосымша пойыздар жүрісі басталды. Осылайша, теміржол түйісу пункттерінің мәселесі шешімін тапты. "Қазақстан Темір Жолы" еліміздегі бизнес өкілдерінің экспорт пен импортқа деген сұранысын толығымен қанағаттандыруға міндетті. Болашақта мемлекетаралық түйісу пункттерінің өткізу қабілетін 296 млн тоннаға жеткізу жоспарланып отыр.
Келесі теміржол құрамы - локомотивтер. Бүгінгі таңда локомотивтер паркі 1,9 мың бірлікті құрайды. Жаңарту бағдарламасына сәйкес, 2029 жылға дейін барлығы 456 локомотив сатып алу жоспарлануда. Локомотивтерді жеткізушілер - қазақстандық "Электровоз құрастыру зауыты", "Локомотив құрастыру зауыты" және Қытайдың CRRC компаниясы. АҚШ-тың Wabtec компаниясының деректері бойынша, қазіргі уақытта Қазақстанда қолданыстағы жүрген локомотивтер заманауи және тиімді техникалар, олар болашақтың тасымал талаптарына толық сәйкес келеді.
Үшінші құрам - вагондар. Қазақстанда 300-ден астам теміржол операторы жұмыс істейді. Олардың қол астында 142 мың жүк вагоны бар. Бұл қазіргі жүк тасымалының қажеттілігін толық қамтиды. Оның ішіндегі "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясының үлесі - 41%, әрі бұл вагондар әлеуметтік маңызы бар бағыттарда белсенді қолданылады. 2029 жылға дейін жүк операторлары тарапынан 7 мыңнан астам жаңа вагондар сатып алынады. Бұл жүк тасымалының өсіп келе жатқан әлеуетін сақтап, дамытуға мүмкіндік береді", - деді ол.
Көлік министрі Үкімет отырысында еліміздің транзиттік потенциалына ерекше тоқталып өтіп, Қазақстан халықаралық сауда бағыттарында орналасқанын айтты. Біздің ел арқылы 5 халықаралық теміржол дәлізі өтеді. Қазақстан бүгінгі күнде халықаралық транзиттік хаб ретіндегі мәртебесін нақты бекітті. Соңғы 10 жылда транзит көлемі екі есеге өсіп, 2024 жылы 27,4 млн тоннаға жетті.
Теміржол саласында жасалып жатқан жұмыстарды ескерсек, биыл транзит көлемі 33 млн тоннаға жетпек. Ал келесі жылы 54 миллионнан асуы керек. 2029 жылдың соңына дейін транзиттік тасымал көлемін 67 млн тоннаға дейін жеткізу жоспарлануда. Халықаралық сарапшылардың болжамы бойынша, 2035 жылға қарай транзиттік жүк көлемі 100 млн тоннаға дейін жетеді. Алдағы уақыттағы басты мақсаттың бірі - бұл көрсеткішке ертерек қол жеткізу.
Еліміздің транзиттік потенциалын көтеру және тарифтік тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жоспарлы жұмыстар өткізіліп жатыр. Бүгінгі күнде, 7 терминал жұмыс істеп жатыр. Ол - Ляньюньган, Сиань, Достық, Хоргос, Құрық, Ақтау және Алматы. Жақында 2 терминал ашылады: Селятино және Свислочь. Болашақта тағы да 5 терминалды дамыту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осылайша, "Шығыс - Батыс" бағытында қазақстандық терминалдар желісі құрылады.
Негізі біз бүкіл әлемге транзиттік өнімді ұсынып отырмыз. Ол өнімнің 3 құрамы бар: өткізу мерзімі, тариф және сервис. ТХКБ бағытында өткізу мерзімі 53 күннен 17 күнге дейін қысқарды. Соңғы 3 жылда тарифтер тұрақты және 2023 жылдан бастап өзгеріссіз қалуда. Сервисті жақсарту мақсатында цифрлық технологиялар енгізілуде. Рәсімдеу уақыты 8 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды және пойыздар қозғалысын онлайн түрде көріп, "кедергісіз" транзит қамтамасыз етіледі. Алдағы уақытта, ТХКБ бағытын дамыту үшін Үкіметаралық келісім шартын дайындау бойынша жұмыс басталды", - деп атап өтті Нұрлан Сауранбаев.
Оның айтуынша, аталған бағыттар бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қабылданып жатқан шаралар еліміздің сенімді көлік каркасын қалыптастырады, отандық бизнестің экспорт-импорт мүмкіндіктерін арттырып, транзиттік потенциалды көтереді және экономикаға мультипликативтік әсерін тигізеді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 14:03
Қазақстанда соңғы бес жылда некеге мәжбүрлеу туралы қылмыстық істердің 95% - ы тоқтатылды-Бас прокуратура
Сурет: Polisia.kz
Заң мен Тәртіп" тұжырымдамасын іске асыру және құқық бұзушылықтарға мүлдем төзімділік қағидатын қамтамасыз ету мақсатында Қылмыстық кодекске некеге тұруға мәжбүрлеу үшін қылмыстық жауаптылық көзделген жаңа 125-1-бабыенгізілді, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Аталған Заңға Мемлекет басшысы 2025 жылғы 16 шілдеде қол қойды. Осы Заңқылмыстық заңнаманы оңтайландыру шеңберінде қабылданды.
Неке және отбасы туралы" Кодекстің 25-бабының 1-тармағы 2)-тармақшасына сәйкес, мәжбүрлеу арқылы қиылған неке жарамсыз деп танылады. Неке - бұл ерікті одақ, ол тек екі жақтың өзара келісімімен ғана жасалуы тиіс.
Мәжбүрлеу, әсіресе қысым, қорқыту, психологиялық немесе физикалық зорлық көрсету - бұл адамның негізгі құқықтарын бұзу болып табылады.
Көптеген елдерде мұндай әрекет ауыр қылмыс ретінде қарастырылады, себебі мәжбүрлі некеге оқшаулау, еркіндікті шектеу, зорлық-зомбылық және кейбір жағдайларда құрбандардың өз-өзіне қол жұмсау әрекеттерімен қатар жүруі мүмкін.
Бірқатар елдерде мұндай неке адам саудасының бір түрі ретінде танылады.
Соңғы 5 жылда Қазақстанда осындай 257 қылмыстық іс тіркелді, олардың 95%-ы тоқтатылды.
Жаңа заңнамаға сәйкес, қорқыту, бопсалау, күш қолдану немесе басқа да қысым көрсету арқылы некеге мәжбүрлеу үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделеді, ал егер ауыр зардаптар болса - 10 жылға дейін.
Сондай-ақ ҚК-нің 125-бабына өзгерістер енгізіліп, жәбірленушіні ерікті түрде босату жағдайында істі тоқтатуға жол берілмейді. Енді мәжбүрлі некеге тұру мақсатында әйелді ұрлау Қылмыстық кодекстің 125 және 125-1-баптарының жиынтығы бойынша сараланады.
Бұл қабылданған шаралар азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтуге, жазаның бұлтартпауын қамтамасыз етуге және қоғамда жеке бостандыққа қол сұғушылықтарға төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.
Өз кезегінде прокуратура органдары заңдылықтың сақталуын және азаматтардың құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыруда.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 13:57
Мемлекет басшысы "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Асхат Хасеновті қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаевқа ұлттық компанияның биылғы жеті айда атқарған жұмысының нәтижелері жөнінде есеп берілді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Асхат Хасеновтің айтуынша, "ҚазМұнайГаз" геологиялық барлау жұмыстарын белсенді жүргізіп келеді. Биыл қолданыстағы кен орындарын қосымша барлау үшін жеті ұңғыманы бұрғылау жоспарланып отыр. Оның үшеуі бұрғыланды.
Қытайдың CNOOC компаниясы алғаш рет еліміздегі геологиялық барлау ісіне қаржы құюға шешім қабылдады.
Сондай-ақ Sinopec компаниясы Қазақстанға қомақты инвестиция салуға ниетті. Shell, Chevron, British Petroleum трансұлттық корпорациялары Атырау, Ақтөбе және Маңғыстау өңірлеріндегі учаскелерді жан-жақты зерттеуде.
Президентке соңғы 7 айда мұнай мен конденсат өндірісінің көлемі 15,3 миллион тоннаны құрағаны туралы баяндалды. Бұл 2024 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9 пайызға жоғары. Ал табиғи және ілеспе газды өндіру көлемі 6,7 миллиард текше метрге жетті, яғни былтырғы жылдың көрсеткішінен 19 пайызға артық. Батыс Прорва (Атырау облысы), Өріктау (Ақтөбе облысы), Рожков (Батыс Қазақстан облысы) кен орындарында газ өңдеу көлемін ұлғайту жобалары жүзеге асырылып жатыр.
Мемлекет басшысына мұнай тасымалдау көлемі 49 миллион тоннаны құрағаны туралы мәлімет берілді. Қосымша тасымалдау бағыттарын дамыту жұмыстары қолға алынды: жеті айда Әзербайжан бағытына 0,9 миллион тонна, Германияға 1,1 миллион тонна мұнай тасымалданды. Мажарстанға 85 мың тонна көлемінде Қазақстан мұнайының алғашқы партиясы жеткізілді.
Биыл отандық мұнай өңдеу зауыттарында 10,4 миллион тонна мұнай өңделді. Соның ішінде жанар-жағармай өндірісі 7,8 миллион тоннаға жетіп, 936 мың тоннаға ұлғайды. Бұл - рекордтық көрсеткіш.
Асхат Хасенов Маңғыстау облысындағы Кендірлі зауытында тұшытылған теңіз суы Жаңаөзен қаласының су тарату желісіне жіберіле бастағанын айтты. Бұдан бөлек, қуаты 247 МВт болатын гибридті электр стансасының құрылысы жүріп жатыр. Жылына 1 млн 250 мың тонна өнім шығаратын полиэтилен зауыты бой көтеруде. Жоба құны - 7,4 миллиард доллар.
Сонымен қатар Президентке өңірлерде жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік жобалар таныстырылды.
Кездесу соңында Мемлекет басшысы геологиялық барлау және ірі инвестициялық бастамаларды іске асыру бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруды тапсырды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 11:38
Үкіметте теміржол саласын жаңғырту мәселелері қаралды
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында теміржол саласын дамыту мәселелері қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Саланы дамытудың ағымдағы жай-күйі мен жоспарлары туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев теміржол машинасын жасауды дамыту туралы баяндады. Сондай-ақ басқарма төрағасы - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ басшысы Нұрлан Жақыпов пен "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басшысы Талғат Алдыбергеновке сөз берілді.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің деректері бойынша машина жасаудағы теміржол саласының үлесі 13%-ға жетеді, бүгінде өндіріс көлемі 599 млрд теңгеден асып отыр, 60 кәсіпорында 8 мыңнан астам адам жұмыс істейді.
Премьер-министр Олжас Бектенов Президент тапсырмаларына сәйкес саланы жүйелі дамыту қажеттігіне назар аудартты.
Мемлекет басшысы Қазақстанның көлік-транзиттік әлеуетін дамыту бойынша нақты міндеттер қойды. Теміржол тасымалы нарығы жыл өткен сайын бәсекеге қабілетті болып келеді. Осы ретте транзиттік хаб ретінде позициямызды нығайту үшін біз инфрақұрылымның мүмкіндіктерін белсенді түрде арттыруымыз қажет. "Осал тұстарды", атап айтқанда шекара маңындағы аудандардағы талапқа сай келмейтін жерлерді ретке келтіру қажет", - деп атап өтті Премьер-министр.
Жиында транзиттік тасымалдау көлемін, әсіресе "Шығыс-Батыс" бағыты бойынша арттыра түсу керектігі атап өтілді.
Биыл "Достық - Мойынты" (836 км) және "Алматы қаласының айналма жолы" (75 км) сияқты ірі жобаларды жүзеге асыру аяқталады. "Дарбаза - Мақтаарал", "Бақты - Аягөз" теміржол желілері салынуда. Бұл жобаларды белгіленген мерзімде аяқтау керек.
Олжас Бектенов бұл бастамаларды уақтылы аяқтау күрделі учаскелер мен ірі түйіспелі тораптар желісінің жүктемесін азайтып қана қоймай, жүктердің транзитін де едәуір арттыруға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Сонымен бірге, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өткізу қабілетін арттыру мақсатында "Мойынты - Қызылжар", "Алтынкөл - Жетіген", "Бейнеу - Маңғыстау" учаскелерінің құрылысы мен жаңғырту жұмыстары басталды. Премьер-министр оларға бақылауды күшейтіп, уақтылы пайдалануға беруді тапсырды.
Олжас Бектенов барлық тасымалдаушы жолаушылар вагондары мен локомотив паркін жүйелі түрде жаңартып отыруды қамтамасыз етуі қажеттігіне назар аудартты.
Отандық вагон жасау зауыттарында қазіргі заманға сай әрі жайлы жолаушылар вагондарын шығару жолға қойылған, оларды ұлттық тасымалдаушы қолданып жүр.
Бүгінде отандық вагон жасау зауыттарында қазіргі заманға сай әрі жайлы жолаушылар вагондарын шығару жолға қойылған. Бұл ретте жүк вагондарын шығару және ауыстыру жұмысын да жандандыру қажет. Осыған байланысты Көлік министрлігі мен Қазақстан теміржолы заманауи және перспективалы әзірлемелерді енгізу, жылжымалы құрамдардың қозғалыс жылдамдығын арттыру үшін жолаушылар тасымалы саласындағы қызметтерді одан әрі жетілдіру бойынша тұрақты жұмыс жүргізу тапсырылды.
Көлік, Қаржы министрліктері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметімен бірлесіп, шекарада жедел әрі сапалы мемлекеттік қызмет көрсету жөнінде шаралар қабылдауы қажет.
2028 жылы жолаушылар вагондарының паркі 3 мың бірліктен асады, бұл тозығы жеткен вагондарға қатысты мәселені шешуге мүмкіндік береді. Алайда жеке тасымалдаушылар өз вагондарын жаңартуда қиындықтарға тап болуда. Көлік министрлігіне жолаушылар мен жүк тасымалдарының сапасын жақсарту мақсатында жеке тасымалдаушыларды қолдау шараларын әзірлеу тапсырылды.
Өнеркәсіп және Көлік министрліктеріне кәсіпорындарды ұзақмерзімді келісімшарттармен қамтамасыз ете отырып, машина жасау өндірісін локализациялауды кезең-кезеңмен арттыруға бағытталған үлгілік келісімдерді әзірлеу міндеті қойылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
19.08.2025, 09:33
Қазақстан 2028 жылға дейін негізгі азық-түлік өнімдерімен өзін-өзі толық қамтамасыз етуді жоспарлап отыр
Сурет: Depositphotos
18 тамыз күні Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен жиында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ағымдағы жағдайы қаралды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Азық-түлік қауіпсіздігі екі негізгі элементке негізделеді: азық-түліктің нақты қолжетімділігі - Ауыл шаруашылығы министрлігі, ал экономикалық қолжетімділігі - Сауда және интеграция министрлігі жауап береді.
Азық-түлікпен қамтамасыз ету бойынша нақты іс-шаралар АӨК-ті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы мен 2028 жылға қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін екі есеге арттыру жөніндегі Жол картасында бекітілген.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша, 2021-2024 жылдары жалпы өнім көлемі 11,3%-ға көтеріліп, 7,5 трлн теңгеден 8,3 трлн теңгеге дейін өсті. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы 14%-ға (4,4-тен 5 трлн теңгеге дейін), мал шаруашылығы 5,6%-ға (3,1-ден 3,29 трлн теңгеге дейін) артты. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында өсім 3,7%-ды құрап, 1,8 трлн теңгеге жетті.
Биыл егіс алаңы 23,6 млн гектарға дейін ұлғайтылды (+322,8 мың га). Бұл ретте дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар алқабы қысқарып (- 629,9 мың га), әлеуметтік маңызы бар әрі жоғары рентабельді дақылдардың алқабы кеңейді: майлы дақылдар - 4 млн га (+1 055,5 мың га), картоп - 131,2 мың га (+9,3 мың га).
Мал шаруашылығында 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында барлық мал түрлерінің басы өскен: ІҚМ - 8,3%-ға (8,8 млн бас), қой мен ешкі - 0,8%-ға (21,5 млн бас), жылқы - 4,7%-ға (4,6 млн бас), құс - 2,7%-ға (47,7 млн бас). Бұл өнім өндірудің артуына ықпал етті: ет (тірідей салмақта) - 529,9 мың тонна (+1,5%), құс еті - 187,7 мың тонна (+4,9%), сүт - 1,8 млн тонна (+7%), тауық жұмыртқасы - 2,2 млрд дана (+0,9%).
Азық-түлік өнімдерін өндіру көлемі 10,5%-ға өсіп, 1,8 трлн теңгені құрады. Сүт, ет, ұн, макарон өнімдері, өсімдік және сары май өңдеу көлемі артты.
Қазақстан өзін негізгі азық-түлік өнімдерімен 80-100% және одан да жоғары деңгейде қамтамасыз етіп отыр. Ет, сүт, жұмыртқа, көкөніс, ұн - бұлардың бәрі еліміздің тұрғындарының қажеттілігін толық өтеуде. Десе де, құс еті, шұжық, ірімшік, қант және балық бойынша импорт сақталуда", - деді ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы.
Аталған бағыттардағы тәуелділікті төмендету үшін инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, 2022-2024 жылдары қуаттылығы 144 мың тонна болатын 17 құс фабрикасы іске қосылды. Бұл құс етімен қамтамасыз ету деңгейін 67%-дан 79%-ға жеткізді. 2028 жылға дейін тағы 41 кәсіпорын іске қосылып, толық өзін-өзі қамтамасыз етуге қол жеткізіледі.
Егер 2019 жылы елде небәрі 19 сүт фермасы болса, бүгінде олардың саны 69-ға жетті, тағы 47-сі салынуда. Барлығы 116 ферма іске қосылған соң сүт өндірісі жылына 600 мың тоннаға артып, ірімшік пен сүзбе қажеттілігі толық қамтамасыз етіледі.
Негізгі азық-түлік өнімдерінің экономикалық қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өсуін тежеу бойынша кешенді шаралар жүргізуде. Сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанованың айтуынша, жыл басынан бері бағаның өсу қарқыны айтарлықтай бәсеңдеген. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасы өсімінің орташа индексі 8% болған кезде, екінші тоқсаннан бастап оның баяулағаны байқалады: сәуірде - 1,6%, мамырда - 1%, маусымда - 0,7%, шілдеде - 0,4%, тамыздың екі аптасында - небәрі 0,1%.
Айжан Бижанованың айтуынша, Қазақстандағы әлеуметтік маңызы бар тауарлардың басым бөлігі ЕАЭО елдері арасындағы ең арзаны болып отыр.
Күнбағыс майы, сүзбе, жұмыртқа, тұз, қарақұмық, күріш, ұн, көкөніс сынды барлығы 15 азық-түлік өнімі бойынша Қазақстанда ЕАЭО елдерінің ішіндегі ең төмен нарықтық бағалар тіркелген. Сүт пен сиыр еті бойынша Қазақстан тек Беларусьтан кейін тұр, құс еті бойынша Беларусь пен Ресейден, ал сары май бойынша Қырғызстаннан кейін", - деді бірінші вице-министр.
Бағаны ішкі нарықта тұрақтандыру үшін мемлекет бордақылау алаңдарын дамытуға, ет кластерін құруға қолдау көрсетіп, өңірлер мен ірі қалаларда фермерлерге тегін сауда орындары ұсынылатын жәрмеңкелер өткізіп келеді.
Сонымен қатар отандық өндірісті қолдау және қазақстандық тауарлардың сауда желілеріндегі сөрелерге еркін қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін Сауда және интеграция министрлігі заңнамаға өзгерістер дайындауда. Мәселен, жеткізілімдер үшін төлемді кейінге қалдыру мерзімін 30 күнмен шектеу ұсынылды. Сондай-ақ отандық өнімдерді сөрелерге орналастыруға қоғамдық бақылау тетігі енгізілмек. Тұрғындар заң бұзушылықтарды тіркеп, уәкілетті органға жолдай алады. Ол үшін "Сапалы өнім" жүйесі әзірленуде.
Жиында сондай-ақ Серік Жұманғарин тарифтердің өсуінің инфляцияға ықпалын төмендету мәселелері бойынша ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасын тыңдады. Отырыс қорытындысында ел тұрғындарын қазақстандық өнімдермен қолжетімді бағамен қамтамасыз ету жұмыстарын жеделдету жөнінде нақты тапсырмалар берді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті.
