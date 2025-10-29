Премьер-министр Олжас Бектенов Президент атынан әлеуметтік-еңбек саласының қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы халыққа Жолдауында мемлекет әр азаматтың лайықты табыс тауып, сапалы әлеуметтік қызмет алып, ертеңгі күніне сенімді болуы үшін барынша жағдай жасайтынын атап өтті. Бұл орайда әлеуметтік теңсіздікті жою, арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесін дамыту және осы бағытта ең үздік халықаралық стандарттарды енгізу мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып қалып отыр. Бүгінде цифрландыру әлеуметтік-еңбек қатынастарының барлық саласына белсенді түрде енгізіліп, үлкен деректерді өңдеуге мүмкіндік беріп отыр", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
- Майгүл Жақанова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Алмакүл Даутова - еңбек сіңірген әлеуметік сала қызметкері;
- Марат Жаныбеков - "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ басқарма төрағасының орынбасары.
- Мұратбек Ищанов - "Әлеуметтік қорғау саласын дамытудың ұлттық ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК Технологиялық бөлім бастығы;
- Күлпаш Темірбекова - "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Актуарлық есептеулер және талдау қызметі басшысының орынбасары;
- Нұргүл Дүкенова - Абай облысы Ақсуат ауданының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" "Қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің" әлеуметтік қызметкері;
- Болат Үсембаев - Жамбыл облысы Сарысу ауданының "Мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығы" КММ-нің әлеуметтік қызметкері;
- Гүлназ Тлеуберлинова - "Жан шуақ - Жетісу" ҚБ-ның Жетісу облысы бойынша төрағасы;
- Рафиса Ризванова - Қостанай облысы "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Ирина Колибер - Павлодар облысы "Халыққа әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкері;
- Амангүл Нұрлаева - Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№1 Арнаулы әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ директоры.
- Кұрманай Қалиева - Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті Зейнетақы және әлеуметтік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы;
- Татьяна Силко - Ақмола облысы Первомайка ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің бақылаушы санитар қызметкері;
- Альмира Дисюпова - Шығыс Қазақстан облысы Зевакин ауылының "Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің медбикесі;
- Зауреш Айтжанова - Қарағанды облысы "№3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің шаруашылық меңгерушісі.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.