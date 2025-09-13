11.09.2025, 12:23 54381
Президент Ұлттық банк туралы жаңа ережені бекітті
Сурет: nationalbank.kz
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық банк туралы ережені жаңартты, деп хабарлайды Inform.kz.
Ұлттық банк - Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган.
Ұлттық банк мемлекеттің ақша-несие саясатын әзірлеуді және жүргізуді, төлем жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесуді, валюталық реттеу мен валюталық бақылауды, статистикалық қызметті, сондай-ақ құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасы саласында қаржы нарығына, қаржы ұйымдарына және өзге детұлғаларға мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады",- делінген құжатта.
Ұлттық банк- Қазақстан Республикасының орталық банкі және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің жоғарғы (бірінші) деңгейі.
Құжатпен Ұлттық банктің функциялары кеңейтілді, төрағаның, басқарманың, директорлар кеңесінің, ақша-несие саясаты комитетінің өкілеттігі айқындалды.
Ұлттық банк төрағасы Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынысы бойынша Парламент Сенатының келісімімен 6 жыл мерзімге тағайындалады және Қазақстан Республикасының Президенті тарапынан қызметінен босатылады.
тақырып бойынша жаңалықтар
11.09.2025, 19:36 30246
Қазақстандық мектептерде алғаш рет стоматологиялық кабинеттер ашылды
Сурет: gov.kz
Мемлекет басшысының балалардың қауіпсіздігін нығайту, олардың құқықтарын қорғау және үйлесімді дамуына жағдай жасау жөніндегі тапсырмасына сәйкес, жаңа оқу жылынан бастап еліміздің мектептерінде стоматологиялық кабинеттер ашыла бастады. Сонымен қатар, мектептерде тамақтанудың жаңа стандарты енгізілді. Енді мектептің ас мәзірін ұйымдастыру мен оның сапасын бақылау міндеті денсаулық сақтау ұйымдарына берілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бүгін Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаев пен Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова елордалық мектептерде осы жаңашылдықтардың іске асырылуын бірлесіп тексерді.
Қазіргі уақытта тіс ауруларының алдын алу кабинеттері 150 мектепте ашылды. Жыл соңына дейін тағы 90 кабинет ашу жоспарланып отыр. Ал 2028 жылға дейін мектептерде 1000 стоматологиялық кабинетін іске қосу көзделуде. Бұл бастама оқушы саны мыңнан асатын ірі білім беру ұйымдарын қамтиды. Ең алдымен, "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында жаңадан салынған мектептерде ашылуда. Ашылған кабинеттерде оқушыларға алдын алу бағытында стоматологиялық көмек көрсетіледі, ауыз қуысы ауруларын ерте диагностикалау жүргізіледі және санитарлық-ағартушылық жұмыстар ұйымдастырылады.
Оқу-ағарту министрінің айтуынша, оқушылардың денсаулығы мен әл-ауқатын сақтау - білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі болып табылады және бұл барлық тараптардың, оның ішінде медицина мамандарының да қатысуын талап етеді.
Балалардың қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтау мемлекеттік саясаттың басты басымдығы. Мектеп - әрбір бала физикалық және рухани тұрғыда дамитын қауіпсіз орта болуы тиіс. Сауықтыру-педагогикалық тәсіл арқылы салауатты өмір салтьн қалыптастыру сапалы білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады", - деді Ғани Бейсембаев.
Сонымен қатар, 1 қыркүйектен бастап мектептегі тамақтанудың жаңа стандарты күшіне енді. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың айтуынша, бұл стандартта алғаш рет тұз бен қанттың мөлшеріне шектеу белгіленді.
Мектеп медицинасын білім беру үдерісінің толыққанды бөлігіне айналдырудамыз. Бүгін біз салауатты тамақтану стандартына негізделіп жаңадан әзірленген мектеп ас мәзірінің қалай енгізіліп жатқанын көрдік. Енді балалардың рационында жаңадан дайындалған және пайдалы тағамдар көбейді. Биыл бірнеше мектепте балаларға тегін профилактикалық көмек көрсетілетін стоматологиялық кабинеттер ашылды", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Оқу-ағарту және Денсаулық сақтау министрліктерінің бастамасы өткен оқу жылынан бастау алған. Сол кезде мектептегі тамақ сапасына бақылау күшейтілді. Жаңа талаптарға сәйкес, күн сайын мәзірдің дайындалу сапасын тексеруге мектеп мейірбикелері де тартылды.
Айта кетейік, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 1-4 сыныптың 1,8 миллионнан астам оқушысы, сондай-ақ әлеуметтік осал санаттағы 5-11 сынып оқушылары тегін тамақпен қамтылған.
11.09.2025, 17:33 30531
Бағлан Бекбауов ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Бағлан Әбдәшімұлы Бекбауов ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
11.09.2025, 16:27 30761
Мемлекет басшысы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаровты қабылдады
Президентке "Экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы" Жарлықты іске асыру мақсатында атқарылған жұмыс нәтижесі баяндалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
Агенттік төрағасы мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту үшін 450-ден аса кәсіпорынды қамтитын тізім дайындалғанын жеткізді. Ұлттық жекешелендіру кеңсесі әзірлеген тізімдегі компанияларды бәсекелестік ортаға беру ұсынылады.
Марат Омаровтың айтуынша, негізгі тауарлар нарығындағы бәсекелестікті дамыту жұмыстары аясында биржалық қызмет заңнама талаптары мен қазіргі нарықтық сауда жағдайларына сәйкестендірілген. Бүгінгі таңда 3 тауар биржасы жұмыс істейді, ал Агенттікке аталған саладағы мемлекеттік бақылау функциялары берілген сәтте 22 биржа болған еді.
Сондай-ақ Мемлекет басшысына ведомствоның алдағы кезеңге арналған жұмыс жоспары таныстырылды.
Кездесу соңында Президент экономиканың басты секторларындағы бәсекелестікті дамытуға, ведомство жүргізіп жатқан тергеулер мен тексерулерге, сондай-ақ шағын және орта бизнесті қорғауға байланысты бірқатар тапсырма берді.
11.09.2025, 14:32 49761
Отбасылардың әл-ауқат деңгейін анықтаудың балдық моделі енгізілмек
Сурет: Depositphotos
Қазақстанның екі облысында отбасылардың әл-ауқат деңгейін анықтаудың баллдық үлгісін пайдалана отырып, Еңбек министрлігінің Бірыңғай цифрлық платформасы арқылы білім беру, халықты әлеуметтік қорғау, тұрғын үй қатынастары және дене шынықтыру салаларында бірқатар мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылуда. Жаңа тәсіл республикалық бюджеттен әлеуметтік төлемдердің барлық түрлерін сақтай отырып, жергілікті атқарушы органдар тарапынан мақсатты қосымша қолдау шараларын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осылайша, шын мәнінде мұқтаж азаматтарға көмек көрсетіледі, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметінен.
Бұрын хабарланғандай, алты мемлекеттік органның (ҚР ҒЖБМ, ҚР ОМ, ҚР ТСМ, ҚР ӨҚМ, ҚР ЦДИАӨМ және ҚР ЕХӘҚМ) 2020 жылғы 22 мамырда Шымкент қаласында және Қарағанды облысында пилоттық жобаны іске асыру туралы бірлескен бұйрығына қол қойылды.
Отбасылардың әл-ауқат деңгейін анықтаудың баллдық моделі жергілікті бюджеттер есебінен іске асырылатын қосымша әлеуметтік қолдау шараларын тағайындау кезінде пайдаланылады, мысалы, мектептерде тамақтандыру, колледждер мен ЖОО студенттерін жатақханамен қамту, санаториялық-курорттық емдеу, тұрғын үй көмегін көрсету және т.б.
Отбасының әл-ауқат деңгейі 23 әлеуметтік-демографиялық және экономикалық критерийлер бойынша анықталатын болады. Қосымша қолдау шараларына өтініш білдірген барлық отбасылар 6 санатқа жіктеледі - аса қажеттіліктен (азық-түлікке қаражаттың болмауы) жоғары әл-ауқатқа дейін (қаржылық қиындықтар жоқ). Шешім отбасының цифрлық картасы арқылы жиналған объективті деректер негізінде автоматты түрде қабылданады.
Көмек барлығына бірдей емес, қажеттілігіне қарай көрсетіледі. Материалдық көрсеткіш ретінде есепке алынады: табыс, мүлік, көлік, несиелердің болуы; және материалдық емес (денсаулық, мүгедектік, білім деңгейі), сондай-ақ тәуелділік ауыртпалығы және жасырын табыстың болуы, мысалы, бейресми жұмыс.
2 және одан да көп тұрғын үй, 2 және одан да көп көлік құралы, тіркелген заңды тұлғасы (ЖК, ЖШС) бар және бір отбасы мүшесіне шаққандағы айлық табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 4 деңгейінен асатын үй қожалығы - әл-ауқат деңгейі жоғары 6-санатқа жатқызылады. Мұндай отбасылар жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қосымша әлеуметтік қолдау шараларын алушылардың қатарынан шығарылады.
1-5 санатқа жатқызылған отбасыларды қолдау шараларын тағайындау автоматты түрде жүзеге асырылады.
Скорингтік үлгіні енгізу республикалық бюджеттен кепілдендірілген әлеуметтік төлемдерге (барлығы 41 түріне) әсер етпейтінін атап өткен жөн. Базалық және ынтымақты зейнетақылар, жүктілігі және бала күтімі бойынша 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақылар, көпбалалы отбасыларға және марапатталған аналарға берілетін жәрдемақы, мүгедектік бойынша және мүгедек бала күтімі бойынша жәрдемақылар, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы, арнаулы мемлекеттік және басқа да жәрдемақы түрлері өзгеріссіз төленетін болады.
Сонымен қатар, атаулы әлеуметтік көмек және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға арналған Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің 5 түрі бірдей көлемде сақталады.
Баллдық үлгіні қолдану нақты мұқтаж азаматтарға мақсатты түрде көмек көрсетуді қамтамасыз етеді.
11.09.2025, 13:21 49761
Сенат Astana Hub-қа қатысты заңды мақұлдады
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында "Кейбір заңнамалық актілерге инновациялық қызмет саласын мемлекеттік қолдау жүйесін жетілдіру және мемлекеттік статистика мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңы екі оқылымда қаралып, мақұлданды, деп хабарлайды Inform.kz.
Заңның мақсаты - инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау жүйесін одан әрі жетілдіру және жаңа технологиялар енгізу мен Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Сенаттың Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мәліметіне қарағанда, осы құжат 2 Кодекске және 10 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді.
Astana Hub халықаралық технологиялық паркі мен "Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорын Astana Hub дербес кластерлік қорына біріктіру аясында ұғымдық аппаратты сәйкестікке келтіру, сондай-ақ Қордың функцияларын және инновациялық қызметті қолдау құралдарын оңтайландыру бөлігінде және басқа да түзетулер енгізіледі.
Қорды қаржыландыруды жетілдіру бөлігінде мынадай түзетулер:
- -Қордың мүлкін алымдар мен төлемдердің орнына мүшелік жарналар есебінен қалыптастыру;
- -Қордың мүлкінен қатысушылардың ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жұмыстарын және жобаларын жыл сайын қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерді орындау аясында жер қойнауын пайдаланушы жіберген ақшаны алып тастау көзделеді.
Венчурлік нарықты дамыту мақсатында венчурлік қорларды қоса қаржыландыру жөніндегі инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну мен іске асырудың тиімділігін бағалау тетігін енгізу, сондай-ақ жеке венчурлік инвесторларды қоса қаржыландыруды болдырмау бөлігінде түзетулер енгізіледі.
Цифрлық платформаны- Ұлттық инновациялық жүйенің бірыңғай терезесін одан әрі дамыту шеңберінде инновациялық даму саласындағы ақпаратты беруге жауапты уәкілетті мемлекеттік органдарды айқындау жөнінде түзетулер қарастырылған.
Бұдан басқа, заңда байланыс операторларының немесе Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс желілері иелерінің статистикалық қызметті жүзеге асыру үшін абоненттер туралы иесіздендірілген деректерді мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органға ұсынуына қатысты түзету көзделеді.
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" заңына Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес субъектілерге қызмет түрлерін дұрыс беру, сондай-ақ мемлекеттік дерекқорларда Экономикалық қызмет түрлері туралы ақпаратты көрсетудің бірегейлігі мақсатында түзету енгізіледі.
Сондай-ақ қайталанатын функцияларды болдырмау және одан әрі бюрократиядан арылту мақсатында Үкімет жанындағы Технологиялық саясат жөніндегі кеңесті тарату жөнінде түзетулер енгізіліп, оның бірқатар функциясы Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссиясына беріледі.
Кәсіпкерлік кодекске түзетулер шеңберінде осындай венчурлік қорлар активтерінің (бүкіл портфелінің) кірістілігі (залалдылығы) негізінде венчурлік қорларды қоса қаржыландыру жөніндегі инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну және іске асыру тиімділігін бағалауды жүзеге асыруға қатысты норма көзделеді.
10.09.2025, 19:18 77306
Қарағанды жэо-3-те жаңа энергия блогының құрылысы басталды
Сурет: gov.kz
Қарағанды ЖЭО-3-те жаңа энергия блогының құрылысын бастауға арналған капсула салу рәсімі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
Салтанатты шараға Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев, ҚР Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов, Еуразиялық даму банкi басқарма төрағасының орынбасары Руслан Дәленов, "Қазақстандық коммуналдық жүйелер" ЖШС Бақылау кеңесінің төрағасы Дінмұхамед Ыдырысов пен серіктестіктің бас директоры Сабырғали Ыдырысов қатысты.
Ауқымды бастама 2028 жылға дейін жүзеге асырылады. Жоба аясында қуаттылығы сағатына 650 тонна бу өндіретін №9 қазанагрегаты мен №7 турбоагрегатты орнату көзделген. Жаңа энергия блогын іске қосу нәтижесінде 140 МВт қосымша электр энергиясы және 180 Гкал/сағ жылу өндіру қамтамасыз етіледі. Бұл өңірдің артып келе жатқан қажеттіліктерін өтеуге мүмкіндік береді. ЖЭО-3-тің жаңа энергия блогы 400-ден астам тұрғын үй мен әлеуметтік нысанды жылумен қамтамасыз етеді.
Бастама "Қазақстандық коммуналдық жүйелер" компаниялар тобына кіретін "Қарағанды Энергоцентр" ЖШС арқылы жүзеге асыруда. Ал қаржыландыруды Еуразиялық даму банкі қамтамасыз етеді.
Айта кетейік, жоба ҚР Энергетика министрлігі мен "Қарағанды Энергоцентр" ЖШС арасындағы инвестициялық келісім аясында іске асырылып жатыр және ұлттық маңызы бар жоба ретінде танылған. Құрылыс экологиялық талаптарға сәйкес жүргізіліп, заманауи, қоршаған ортаға зиянсыз технологиялар қолданылады.
10.09.2025, 17:21 78081
Жеті жеңіл ұшақтың ұшуы тоқтатылды
25 тамыз бен 5 қыркүйек аралығында жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыларға жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, оның алдын ала қорытындысы көлік вице-министрі Талғат Ластаев өткізген кеңесте айтылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жалпы мақсаттағы авиация пайдаланушыларының 31 әуе кемесіне тексеру жүргізіп, азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталмағанын анықтады. Нәтижесінде 7 жеңіл ұшақтың ұшуы уақытша тоқтатылды.
Қазақстанның авиациялық әкімшілігі заңнамада белгіленген өкілеттіктер аясында ЖМА операторларының қызметіне, оның ішінде жеке тұлғалардың заңсыз ұшулар туралы өтініштері бойынша, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарындағы және әлеуметтік желілердегі жарияланымдарға мониторинг жүргізу арқылы жұмысты жалғастыруда. Соңғы кездері әлеуметтік желілерде (Instagram, TikTok, Telegram)"эксклюзив", "экскурсия" және басқа да рейстерге арналған жарнамалар жиілеп кетті, ал олардың көпшілігінде арнайы рұқсаттар жоқ.
Қазақстанның авиациялық әкімшілігі "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыларға ақылы немесе жалдамалы әуе тасымалдарын, авиациялық жұмыстарды орындауға тыйым салынғанын ескертеді. Талаптарды бұзған операторлар заңда көзделген жауапкершілікке тартылады.
10.09.2025, 15:24 66411
Солтүстік Аралдың көлемін ұлғайту бойынша Су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымындамасында белгіленген көрсеткіштер мерзімінен бұрын орындалып жатыр
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында берген тапсырмаларын орындау аясында Су ресурстары және ирригация министрлігі Солтүстік Арал теңізіндегі судың көлемін арттыру жұмысын жүргізуде. 2023 жылдан бүгінге дейін Солтүстік Аралдағы су көлемі 24,1 млрд текше метрге дейін жетті. Осы уақыт ішінде теңізге 5 млрд текше метр су жіберілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметінен.
Осылайша, Солтүстік Аралдың көлемін ұлғайтуға қатысты Су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасындағы мақсатты көрсеткіштер жоспардан бұрын орындалып жатыр.
Тұжырымдамаға сәйкес, 2025 жылы теңіздегі су көлемін 20,6 млрд текше метрге жеткізу көзделген болатын. Ал бастапқы жоспар бойынша, 2030 жылға қарай Солтүстік Аралдың көлемі 27 млрд текше метрге жетуі тиіс. Қазіргі көрсеткіштерге 2029 жылы қол жеткізу жоспарланған болатын.
Қазіргі уақытта Дүниежүзілік банктің гранты есебінен Солтүстік Аралды сақтау жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленіп жатыр. Жергілікті тұрғындардың пікірін ескере отырып, Ақшатау және Қамыстыбас көл жүйелеріндегі су деңгейін тұрақтандыру үшін су торабын салып, Көкарал бөгетін 2 метрге ұлғайту нұсқасы қарастырылып жатыр. Жоба Солтүстік Аралдағы судың көлемін арттыруға және сапасын жақсартуға, Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіруге, теңіз түбінен тұзды шөгінділердің ұшуын азайтуға, Қызылорда облысында балық шаруашылығын дамытуға және жергілікті халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
