Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілдіПрезидент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
29.08.2025, 17:19 5016
Президент Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
Сурет: Akorda
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Аталған медальмен Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз етуге, ел тәуелсіздігін нығайтуға, қоғамда келісім мен тұрақтылықты сақтауға, азаматтардың конституциялық құқығын және еркіндігін қорғауға, конституционализм идеяларын, сондай-ақ қағидаттарын қалыптастыруға әрі дамытуға ерекше үлес қосқан тұлғалар наградталады.
Сонымен қатар мерейтойлық медаль жұмысшы мамандарға, бюджет саласы мен өндіріс ұйымдарының өкілдеріне және басқа да азаматтарға беріледі.
Бұл медальға ие болу азаматтардың адал еңбегі мен Отан, мемлекет және қоғам алдындағы ерекше қызметін танудың маңызын көрсетеді.
Айта кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына арналған "Конституция және мемлекеттілік: құқық пен болашақ диалогы" атты ғылыми-практикалық конференциясында сөйлеген сөзінің толық мәтіні жарияланды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
29.08.2025, 19:24 4536
Санжар Жаркешов ҚР энергетика вице-министрі болып тағайындалды
Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Санжар Серікбайұлы Жаркешов энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
1986 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. "Мұнай және газ инженериясы" мамандығы бойынша Техас университетін (АҚШ), Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін бітірген.
Еңбек жолын 2008 жылы "Мұнай және геожүйе инжинирия орталығында" зерттеуші инженер болып бастаған.
2010-2016 жылдары - Калифорния, Колорадо және Техас штаттарында (АҚШ), сондай-ақ Атырау облысында Exxon Mobil корпорациясының бұрғылау инженері, Иракта бұрғылау жөніндегі аға инженер, Ресей Федерациясында (Сахалин аралы) бас бұрғылау инженері, Атырау қаласындағы "Қашаған" жобасының мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысында аға жобалау инженері.
2016-2018 жылдары - MERLIN ERD LTD компаниясының кәсіпшілік супервайзерлерінің басшысы және бұрғылау жөніндегі жетекші инженері.
2018-2019 жылдары - Колумбия, Оман, РФ, Аляска штаты, АҚШ және Ұлыбританиядағы жобаларда McKinsey and Company Лондон кеңсесінде мұнай-газ өнеркәсібінің басқарушы консультанты және жаһандық сарапшысы.
2019-2020 жылдары - ҚР экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі.
2020-2022 жылдары - "Нафтогаз УГВ" бас директорының геология және барлау жөніндегі орынбасары - Украина Нафтогаз "Барлау және Өндіру" дивизионы директорының орынбасары
2022 жылғы наурыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін "QazaqGaz" ҰК" АҚ басқарма төрағасы қызметін атқарды.
29.08.2025, 12:14 4686
Әлібек Жамауов "QazaqGaz" ҰК" АҚ басқарма төрағасы болып тағайындалды
Сурет: Самрук-Казына
Самұрық-Қазына" қорының төрағасы Нұрлан Жақыпов ұлттық компания ұжымына жаңа басшыны таныстырды, деп хабарлайды Самұрық-Қазынаның баспасөз қызметінен.
Жамауов бұған дейін Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі болған.
Әлібек Жамауов 1981 жылы Атырау қаласында дүниеге келген. Сүлеймен Демирел атындағы университетті және Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін тәмамдаған.
Еңбек жолын 2005 жылы "Agip Kazakhstan Caspian Operating" компаниясында кіші кеңесші ретінде бастады.
2006-2009 жылдары аталған компанияда кеңесші, супервайзер қызметтерін атқарған.
2009-2015 жылдары - "Жамбыл Петролеум" ЖШС менеджері.
2015-2019 жылдары - "Жамбыл Петролеум" ЖШС атқарушы директоры.
2019-2020 жылдары - "PSA" ЖШС техникалық тобының жетекшісі, 2020-2023 жылдары - бас директордың орынбасары қызметін атқарды.
29.08.2025, 10:34 4826
Кейінгі ұрпақтың жарқын болашағы үшін бейбітшілікті нығайтуымыз керек — Президент
Сурет: Depositphotos
Бүгін — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Бұл атаулы күнді БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстанның бастамасымен бекітті, деп жазды Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің X парақшасында.
Оның сөзінше, Қазақстан халқы атом қаруын сынаудан қатты зардап шекті. Мұндай қасірет қайталанбауы тиіс.
— Бүгін — Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Бұл атаулы күнді БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстанның бастамасымен бекітті. Халқымыз атом қаруын сынаудан қатты зардап шекті. Мұндай қасірет қайталанбауға тиіс. Біз кейінгі ұрпақтың жарқын болашағы үшін бейбітшілікті нығайтып, халықаралық әріптестікті дамыта түсуіміз керек. Ядролық қарудан және сынақтардан біржола бас тартуға күш салуымыз қажет. Бейбітшілік пен қауіпсіздік — бүкіл адамзатқа ортақ ең басты құндылықтар, — деп жазды Мемлекет басшысы.
28.08.2025, 17:30 15491
ҚР Парламенті палаталарының бірлескен отырысы 2 қыркүйекте өтеді
Сурет: mazhilis.parlam.kz
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды, деп хабарлайды inform.kz.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2025 жылғы 2 қыркүйекте сағат 11.00-де Астана қаласында шақырылсын", - деп жазылған Өкім мәтінінде.
28.08.2025, 17:28 15721
Батыс Қазақстан облысының прокурорлары пайдаланылмаған жерлерді мемлекет меншігіне қайтарды
Сырым ауданының прокуратурасы пайдаланылмаған жер учаскелерін анықтау және қайтару бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде, деп хабарлайды Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы.
Ауданның жер пайдаланушылары Жер кодексінің талаптарын бұза отырып, ұзақ уақыт бойы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбағаны анықталды.
Қадағалау актілері бойынша жол берілген бұзушылықтарға байланысты кадастрлық құны 38 миллион теңгеден асатын жалпы ауданы 5000 гектардан астам жер учаскелері мемлекет меншігіне қайтарылды, олар қазіргі уақытта заңды экономикалық айналымға тартылуда.
28.08.2025, 11:06 16131
Үкімет президент тапсырмаларын орындау аясында 2030 жылға дейінгі ҚР өңірлік даму тұжырымдамасын бекітті
Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру және өңірлердің тұрақты әрі теңгерімді дамуын қамтамасыз ету мақсатында Үкімет Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі өңірлік даму тұжырымдамасын бекітті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков құжат халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және макроөңірлер мен дамудың басты бағыттары негізінде өңірлердің экономикалық әлеуетін ашуға бағытталғанын атап өтті. Бұл - агломерациялар, моноқалалар, тіреу ауылдар және жаңа Алатау қаласы.
Құжатта әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымына қол жеткізудегі теңсіздіктерді азайтуға ерекше көңіл бөлінеді.
Бүгінде Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес, елді мекендердің қамтамасыз етілу деңгейі 64%-ды құрады. Ал 2028 жылға қарай 70%-ға дейін өсу болжануда. Бұдан бөлек, 2030 жылға қарай елдегі жалпы ішкі өнімде шағын және орта бизнестің қосатын үлесі 40%-ға дейін жетпек", - деп атап өтті Бауыржан Омарбеков.
27.08.2025, 14:38 30601
Қазақстан Президенті мен Иордания Королі кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен II Абдалла бен әл-Хусейн келіссөзді екі елдің ресми делегация мүшелерінің қатысуымен жалғастырды, деп хабарлайды akorda.kz.
Мемлекет басшысы Қазақстанның Иорданиямен өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға ерекше мән беретінін жеткізді.
Екіжақты қарым-қатынасты дамытуға деген шынайы ниетіңізді жоғары бағалаймыз. Сіздің салиқалы әрі сарабдал көшбасшылығыңызды, сондай-ақ аймақтағы және әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз етудегі ерекше рөліңізді атап өткім келеді. Сіздің күш-жігеріңіздің арқасында Иордания Таяу Шығыстағы тұрақтылық мекеніне айналды. Диалог пен ықпалдастықты басты бағдар ретінде ұстануыңыздың нәтижесінде Корольдіктің халықаралық аренадағы абырой-беделі артты. Биыл ақпан айында Қазақстан Президенті ретінде Иордания Хашимит Корольдігіне жасаған бірінші ресми сапарымды ерекше ықыласпен еске аламын. Бүгінгі сапар екіжақты қатынастарға тың серпін беріп, ынтымақтастығымыздың жаңа кезеңіне жол ашатынына сенімдімін", - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қазақстан мен Иорданияны саяси және экономикалық тұрғыдағы ортақ мүдде ғана емес, дін, толеранттылық дәстүрі және өзара құрмет секілді ғасырлар бойғы құндылықтар біріктіреді. Екі ел әлемге сан алуан мәдениет пен конфессиядағы халықтардың тату-тәтті өмір сүріп, адамзат дамуына үлес қоса алатынын көрсетті.
Король ІІ Абдалла қос мемлекеттің достығын жоғары бағалайтынын атап өтті.
Бүгінгі сапар түрлі саладағы ынтымақтастықты нығайтуға және екіжақты байланыстарды тереңдетуге тараптардың мүдделі екенін растайды. Бұған дейінгі келіссөздер қорытындысы бойынша бірқатар маңызды келісім мен меморандумға қол қойылды. Бүгінгі уағдаластықтар, сондай-ақ оны табысты іске асыру елдеріміздің арасындағы серіктестікті кеңейтуге берік негіз қалайтынына сенімдімін", - деді Иордания Королі.
Қасым-Жомарт Тоқаев Аммандағы кездесу барысында тараптар тауар айналымын 500 миллион долларға дейін ұлғайтуға уағдаласқанын еске салды. Қазақстан Иордания нарығына жалпы құны 250 миллион доллар болатын 60 өнім түрін экспорттауға дайын.
Президент "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық компаниясы мен Иордания уран өндіруші компаниясының (JUMCO) атом өнеркәсібін дамыту саласындағы ынтымақтастығына қолдау білдірді.
Президент Иордания делегациясына еліміздің халықаралық көлік-логистика желісін кеңейту бастамалары туралы мәлімет беріп, Орталық Азия мен Таяу Шығыс арасында интермодальді жүк тасымалын бірлесе өркендету мүмкіндіктерін қарастыруды ұсынды. Бұдан бөлек, ауыл шаруашылығы, туризм, цифрландыру салаларындағы ықпалдастықтың әлеуеті зор.
Өз кезегінде Иордания тарапы медицина, фармацевтика, халал индустриясы және қорғаныс өнеркәсібі бағытындағы тәжірибесімен бөлісуге ниетті. Сонымен қатар Royal Jordanian әуе компаниясы келесі жылы Амман мен Алматы арасында тікелей әуе рейсін ашуды жоспарлап отырғанын жеткізді. Бұл қадам екі елдің азаматтары мен іскерлік ортасының байланыстарын жандандырады.
Бұдан бөлек, тараптар мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтуге, соның ішінде бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізіп, университеттер арасында серіктестік орнатуға қызығушылық танытты.
27.08.2025, 12:44 27996
Цифрлық штаб шешімі азаматтарға eGov, Aitu және eOtinish қызметтеріне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етеді
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Цифрлық штабта Мемлекет басшысының цифрландыру саласындағы алға қойған міндеттерін жүзеге асыру бағытында бірқатар шешім қабылданды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Цифрлық штаб шешімімен:
- биылғы 15 қыркүйектен бастап Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish қызметтері мен ақпараттық жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін нөлдік тарифтеуді қолдануды іске қосу;
- осы жылдың 20 қыркүйегіне дейін Smart Bridge платформасында коммерциялық IT-шешімдерді қызметтермен кедергісіз интеграциялау мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- Qaztech платформасында ІТ шешімдерінің шекті құны бойынша қойылатын талаптарды қоспағанда, ірі жобаларды жүзеге асыру үшін тиісті құқықтық актілерге өзгерістер енгізу;
- жыл соңына дейін жасанды интеллект арқылы мемлекеттік қызметтерді цифрландыруды қамтамасыз ету тапсырылды.
Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish қызметтері мен ақпараттық жүйелері үшін нөлдік тарифтеуді пайдалану азаматтардың мобилді шотындағы баланс нөл немесе теріс болған жағдайда мемлекеттік ресурстарға кепілдік беретін қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Мұндай қадам Халыққа қызмет көрсету орталықтарына түсетін жүктемені айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді және digital by default форматына көшудің маңызды кезеңіне айналады.
Smart Bridge қоса алғанда, жеке ІТ шешімдерін мемлекеттік қызметтермен интеграциялау инновацияларды енгізу және дербес деректерді қорғау жөніндегі барлық талапты сақтай отырып, бизнес пен мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бүгінгі таңда Smart Bridge платформасы арқылы 14 мыңнан астам өтінім берілді.
Ауқымды жобаларды жүзеге асыру үшін Qaztech платформасында IT-шешімдердің құны және автоматтандырылған функцияларының саны бойынша шектеулер алынып тасталады. Бұрын бір өнімді әзірлеу 15 мың айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек болатын, мерзімі 6 аймен шектелді, автоматтандырылған функциялардың саны небары 3-еу ғана еді. Енді жаңа тәсіл кедергілерді жояды, уқымды және кешенді шешімдерді жедел әзірлеуге мүмкіндік береді, отандық цифрлық технологиялардың қолдану аясын кеңейту үшін жағдай жасайды.
Бүгінгі таңда 1 408 мемлекеттік қызметтің 368-і толық автоматтандырылған, тағы 984-ін одан әрі цифрландыра түсуге болады, ал 56 қызмет проактивті форматқа көшірілген. Жасанды интеллектіні қолдана отырып, мемлекеттік қызметтерді цифрландыру жөніндегі шешім проактивті форматты қолдану арқылы оларды көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
