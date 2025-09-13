Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жыл соңына дейін медициналық қызметтің сапасы мен көлеміне мониторинг жүргізудің жаңа жүйесі іске қосылуға тиіс
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстандық мектептерде алғаш рет стоматологиялық кабинеттер ашылды
Балалардың қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтау мемлекеттік саясаттың басты басымдығы. Мектеп - әрбір бала физикалық және рухани тұрғыда дамитын қауіпсіз орта болуы тиіс. Сауықтыру-педагогикалық тәсіл арқылы салауатты өмір салтьн қалыптастыру сапалы білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады", - деді Ғани Бейсембаев.
Мектеп медицинасын білім беру үдерісінің толыққанды бөлігіне айналдырудамыз. Бүгін біз салауатты тамақтану стандартына негізделіп жаңадан әзірленген мектеп ас мәзірінің қалай енгізіліп жатқанын көрдік. Енді балалардың рационында жаңадан дайындалған және пайдалы тағамдар көбейді. Биыл бірнеше мектепте балаларға тегін профилактикалық көмек көрсетілетін стоматологиялық кабинеттер ашылды", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Бағлан Бекбауов ҚР ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды
Мемлекет басшысы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаровты қабылдады
Отбасылардың әл-ауқат деңгейін анықтаудың балдық моделі енгізілмек
Сенат Astana Hub-қа қатысты заңды мақұлдады
- -Қордың мүлкін алымдар мен төлемдердің орнына мүшелік жарналар есебінен қалыптастыру;
- -Қордың мүлкінен қатысушылардың ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жұмыстарын және жобаларын жыл сайын қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерді орындау аясында жер қойнауын пайдаланушы жіберген ақшаны алып тастау көзделеді.
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" заңына Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес субъектілерге қызмет түрлерін дұрыс беру, сондай-ақ мемлекеттік дерекқорларда Экономикалық қызмет түрлері туралы ақпаратты көрсетудің бірегейлігі мақсатында түзету енгізіледі.
Президент Ұлттық банк туралы жаңа ережені бекітті
Ұлттық банк мемлекеттің ақша-несие саясатын әзірлеуді және жүргізуді, төлем жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесуді, валюталық реттеу мен валюталық бақылауды, статистикалық қызметті, сондай-ақ құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасы саласында қаржы нарығына, қаржы ұйымдарына және өзге детұлғаларға мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады",- делінген құжатта.
Қарағанды жэо-3-те жаңа энергия блогының құрылысы басталды
Жеті жеңіл ұшақтың ұшуы тоқтатылды
