Президент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынадыПрезидент тапсырмасымен Қызылорда облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 млрд теңгеге жаңа медициналық мекемелер салынады
05.08.2025, 20:13 546
Үндістандағы ауылды қуатты сел басып, төрт адам қаза тапты
Сурет: aa.com.tr
Достарға айту
Үндістанның солтүстігіндегі Уттаракханд штатында орналасқан Дхарали ауылында болған сел салдарынан кемінде төрт адам қаза тауып, ондаған адам із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды Inform.kz.
Ауыл орналасқан Уттаркаш округінің судьясы Прашант Арья төтенше су тасқыны салдарынан төрт адамның мерт болғанын растады.
- Ауданға сел түріндегі қуатты су тасқыны тиді. Қазір біз адам өмірі мен мүлікке келген залалдың ауқымын бағалап жатырмыз, - деді Арья.
Оның айтуынша, жедел іздестіру-құтқару жұмыстары үшін аймаққа армия бөлімшелері, Ұлттық (NDRF) және Мемлекеттік төтенше жағдайларға әрекет ету күштері (SDRF) жіберілді.
Үндістанның метеорологиялық қызметі 10 тамызға дейін Уттаракханд аумағында, әсіресе таулы өңірлерде, қатты жауын-шашын жалғасатынын ескертті.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
30.07.2025, 09:55 2261
8,7 магнитуда: Камчатка тарихында ең күшті жер сілкінісі тіркелді
Достарға айту
Камчаткада болған жер сілкінісінің магнитудасы әртүрлі бағалар бойынша 8,7-ге жеткен. Бұл - 1952 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі, деп жазды ТАСС агенттігі.
- Жаңа ғана 1952 жылдан бері Камчатканың сейсмофокалдық аймағында ең күшті жер сілкінісі тіркелді. Магнитудасы әртүрлі бағалар бойынша 8,7-ге жетіп отыр. Бұл, сөзсіз, аса маңызды оқиға, - деп хабарлады Ресей Ғылым академиясының Біріккен геофизикалық қызметінің Камчаткадағы бөлімшесі Telegram-арнасында.
Жер сілкінісінің ошағы 2025 жылғы 20 шілде мен 2024 жылғы 17 тамызда болған жер сілкіністерінің ошақтарымен оңтүстік-батыстан шектесіп жатыр. Жер жарығы терең теңіз жырасы бойымен оңтүстік-батыс бағытта кем дегенде 200 шақырымға дейін тараған.
Ғалымдар бұл сейсмикалық оқиғаны классикалық субдукциялық (литосфералық плиталардың бір-бірінің астына кіруі нәтижесінде болатын) жер сілкінісі деп бағалап отыр және одан күтпеген салдар болмайды деп болжауда. Алдын ала бағалау бойынша, Петропавловск-Камчатский қаласында жер сілкінісінің күші кемінде 6 баллға жеткен.
Камчатка жағалауында және Солтүстік-Курильск қаласында қауіпті, күшті цунами тіркелді.
Күшті жер асты дүмпуі Камчаткада жергілікті уақытпен сағат 11:26-да (Мәскеу уақытымен 02:26) болды.
Аймақ басшысының шешімімен Петропавловск-Камчатский қаласында жұмыс күні қысқартылды. № 1 қалалық балалар емханасының ғимаратына зақым келгендіктен оның жұмысы уақытша тоқтатылды.
Қалада көлік кептелістері, жанармай құю бекеттеріндегі ұзын кезектер, электр жарығы мен мобильді интернеттің үзілуі байқалды. Көптеген тұрғындар көшеге жүгіріп шыққан.
Камчаткадағы таңғы күшті жер сілкінісінен кейін бірнеше адам медициналық мекемелерге жүгінген.
Камчатка өлкесінің денсаулық сақтау министрі Олег Мельниковтың айтуынша, барлық зардап шеккендердің жағдайы қанағаттанарлық.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
24.07.2025, 20:22 4376
Қазақстандық өрт сөндіруші екі көлік арасында шпагатқа отырды - қайықтағы құтқарушылар флешмобты қабыл алды
Достарға айту
Батыс Қазақстаннандық өрт сөндіруші Жан-Клод ван Дамма стилінде жүріп келе жатқан екі арнайы көліктің ортасында керемет трюкті орындаған. Автотехника толығымен Оралда жинақталған.
Ал Ақмола облысының құтқарушылары флешмобты өздеріне қабыл алып, аталған іс-шараны қайықтар арасында жасаған. Келесі кім?
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.07.2025, 22:33 11336
Мәскеу су астында қалды: нөсер жаңбыр, бұршақ және найзағай қаланы әбігерге салды
Сурет: Telegram-канал SHOT
Достарға айту
15 шілдеде Ресей астанасында найзағай жарқылдап, бұршақ аралас нөсер жаңбыр жауды. Екі сағат ішінде қалаға бір айлық көрсеткіште жауын-шашын түсіп, қаланы жаппай су басып мен көлік инфрақұрылымының бөгелуіне әкеп соқтырды.
Куәгерлер мен жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, орталық көшелер, элиталы аймақтар, кеңсе ғимараттары мен метро станциялары су астында қалған. Су жер асты және жер үсті көліктерінің вагондарының ішіне де кірген. Жауын-шашынның салдарынан тас жолдардың кейбір учаскелерінде көлік қозғалысы уақытша тоқтатылып, Шереметьево әуежайына баратын пойыздар өз жұмысын тоқтатқан.
Теміржолдың жекелеген учаскелерінде электр қуаты өшіп қалған. Көптеген жерлерде, соның ішінде Останкин телемұнарасы аймағында найзағай ойнаған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
20.06.2025, 18:33 23696
Павлодар облысында төтенше жағдай режимі жарияланады
Сурет: gov.kz
Достарға айту
Облыстың үш қаласында және бірқатар ауданында ТЖрежимі орнатылады, деп хабарлайды Павлодар облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Әкімдік мәліметінше, жергілікті атқарушы органдар өңірдің бірқатар елді мекенінде соққан дауылды желдің салдарынан келтірілген залалды бағалау бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Комиссиялар залал келтірілген орындарға барып, зардап шеккен азаматтардан өтініштер қабылдауды жүзеге асырады.
Облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия отырысының қорытындысы бойынша облыстың үш қаласында және бірқатар ауданында ТЖрежимі жарияланады", - делінген хабарламада.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
18.06.2025, 13:45 26776
Индонезияда жанартау атқылауына байланысты халықаралық әуе рейстері тоқтады
Сурет: бейнеден скриншот
Достарға айту
Индонезияның Шығыс Кіші Зонд аралдары провинциясына қарасты Шығыс Флорес ауданында орналасқан Левотоби Лаки-Лаки стратожанартауы атқылап, күшті вулкандық күл бұлтын тудырды. Бұл жағдай аймақтағы халықаралық әуе рейстерінің тоқтауына себеп болды, деп жазды Анадолы агенттігі.
Флорес аралындағы Левотоби Лаки-Лаки жанартауы күлді 10 шақырым биіктікке дейін лақтырды.
Angkasa Pura Indonesia мемлекеттік басқарушы компаниясы таратқан мәлімдемеге сәйкес, жанартау белсенділігінің күшеюіне байланысты Бали аралындағы Нгурах-Рай халықаралық әуежайында, сондай-ақ аймақтағы бірқатар басқа әуежайларда рейстер ұшпай қалды.
Тоқтатылған рейстердің қатарында Аустралиялық Jetstar мен Virgin Australia, Үндістандық Air India, Жаңа Зеландиялық Air New Zealand, Сингапурлық Singapore Airlines және Қытайлық Juneyao Airlines компанияларының ұшақтары бар.
Индонезиялық AirAsia әуе компаниясы да көптеген ішкі рейстерін тоқтатты.
Левотоби жанартауының атқылауы
Левотоби Лаки-Лаки - Левотоби деп аталатын қос жанартаудың бір шыңы. Ол күлді 10 шақырымға дейін аспанға лақтырды. Қалыптасқан саңырауқұлақ тәріздес күл бұлты жанартаудан шамамен 150 шақырым қашықтағы елді мекендерден де көрінді.
Апат аймағында төтенше жағдай жарияланып, жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары эвакуацияланып жатыр. Күлдің таралуы тұрғындардың денсаулығына қауіп төндіріп отыр.
Индонезия Тынық мұхитындағы "Отты шеңберде", яғни сейсмикалық және жанартау белсенділігі жоғары аймақта орналасқан. Ел аумағында 130 белсенді жанартау бар.
Айта кетейік, 2024 жылғы қарашада Левотоби Лаки-Лаки жанартауы атқылаған кезде 9 адам қаза тауып, ондаған адам жараланған болатын.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.06.2025, 20:25 31451
Шанхайда роботтар бірнеше тарихи ғимараттарды көшірді
Сурет: Бейнеден скриншот
Достарға айту
Шанхайда 432 робот жалпы салмағы 7500 тоннаға жуық бірнеше тарихи ғимараттарды көшірді. Бүкіл операцияға бір айға жуық уақыт кетті.
Ескі ғимараттар жерастындағы құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жылжытылды. Оларды бастапқы орнына қайтару үшін бір уақытта шынжыр табанды 432 робот ғимараттарды күніне шамамен 10 метр жылдамдықпен жылжытады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
03.06.2025, 12:51 37796
Еуропадағы ең биік жанартау оянды
Достарға айту
Еуропадағы ең биік әрі ең белсенді жанартау - Этна атқылай бастады. Ол Италияның Сицилия аралында орналасқан.
Жанартаудан атқылаған күлдің биіктігі 6,5 шақырымға дейін жеткен. Осыған байланысты жергілікті әуежайларға ескерту жасалды. Билік: "Маңайдағы тұрғындар үшін қауіп төніп тұрған жоқ", - дейді. Бірақ алдағы уақытта жанартау белсенділігі артуы мүмкін екенін ескертеді. Соңғы рет Этна сәуірде оянған еді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
26.05.2025, 15:21 42731
ТЖМ құтқарушылары үйректер мен күшіктерді құдықтардан алып шықты
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
ТЖМ қызметкерлері Қазақстанның түкпір-түкпірінде қиыншылыққа тап болған жануарларға көмек көрсете отырып, өздерінің жедел әрекет ететіндігі мен қамқорлық таныта білетіндігін тағы да дәлелдеді.
Айта кетсек, Өскеменде төрт үйрек терең құдыққа құлап кетіп, өздігінен шыға алмай қалған. Куәгерлер 112 пультіне қоңырау шалғаннан кейін жедел-құтқару жасағының құтқарушылары оқиға орнына келген. Жағдайды бағалай отырып, олар құдыққа түсіп, барлық үйректерді шығарды. Балапандар зардап шеккен жоқ.
Сондай-ақ, Таразда кішкентай күшік ашық құдыққа құлап кеткен. Оның дауысын естіген тұрғында құтқарушыларды шақырады. Оқиға орнына келген ТЖМ қызметкерлері құдыққа жедел түсіп, күшікті аман-есен алып шықты.
Құтқарушылардың кәсібилігі мен әрбір жағдайға немқұрайлылықпен қарамайтындығының арқасында барлық жануарлар құтқарылып, қауіпсіз жерге шығарылған.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
06.08.2025, 09:01 06.08.2025, 11:56Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді9191Қазақстан армиясында PSY-тәуекел жүйесі енгізілуде: психоэмоционалдық ауытқулары бар әскерге шақырылушылар қызметке жіберілмейді 06.08.2025, 13:466891Қазақстанда ЭЦҚ-ны жеңілдетілген түрде алу жүйесі енгізілді 06.08.2025, 14:54Олжас Бектенов өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді2981Олжас Бектенов өткізу пункттерін жаңғырту жөніндегі Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы жиын өткізді 06.08.2025, 15:562826Елдегі жылу электр орталықтарының орташа тозу деңгейі 64%-дан 61%-ға төмендеді 31.07.2025, 17:5867491Шығыс Қазақстанға ШЫҰ елдерінің жастар делегациясы келді 31.07.2025, 18:2167176Қазақстанда мәдени мұралар бойынша бірінші жартыжылдықтың қорытындысы шығарылды 31.07.2025, 18:1067171Азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы аудит нәтижесінде мемлекет активтеріне 4,4 млрд теңге өтелді 01.08.2025, 12:02Қазақстанда "Әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкері және үздік әлеуметтік жоба" республикалық байқауы басталды57796Қазақстанда "Әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкері және үздік әлеуметтік жоба" республикалық байқауы басталды 31.07.2025, 17:0456841Қатты қалдықтарды қайта өңдеу 2029 жылға қарай 40%-ға жетеді 10.07.2025, 17:09100761Алматыда алаяқтықтың алдын алу туралы меморандумдарға қол қойылды 10.07.2025, 17:0497201Ақтөбе облысында жетім балалар тұрғын үйге кезекке қойылды 09.07.2025, 17:1593031Қазақстан ТЖМ құтқарушылары балалардың қауіпсіздігі үшін терезе блокираторларын орнатуда 18.07.2025, 14:1288596Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1988491Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде