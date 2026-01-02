01.01.2026, 14:10 1826
Қазақстан полициясы 2026 жылдың келуіне орай жаңа жылдық флешмоб өткізді
Қазақстанның әртүрлі қалаларында полицейлер қызметтік көліктерді пайдаланып бірегей флешмобтар өткізді.
Жарқыраған шамдар мен ұйымдастырылған колонналарды пайдалана отырып, тәртіп сақшылары қазақстандықтарды 2026 жылдың келуімен құттықтады.
25.12.2025, 11:38 27356
2026 жылы Еуропада Рождествоны тойлайтын ең жақсы 10 қала
Рейтингке дәстүрлі түрде әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын ең атмосфералық Рождестволық базарлары, мерекелік жарықтандырулары және бай мәдени бағдарламалары бар қалалар кіреді.
Мереке қарсаңында біз жылы және жайлы атмосфераны құруға көмектесетін Рождестволық әндердің таңдауын ұсынамыз. Бұл әндер көптеген жылдар бойы Рождествомен байланысты болды және мереке маусымының тұрақты символы болып қала береді.
24.12.2025, 22:51 31331
Қытайлық роботтар концертте сальтомен көрермендерді таң қалдырды
Қытайлық Unitree Robotics компаниясының G1 гуманоид роботтары әнші Ван Лихонгтың Чэндудегі концерті кезінде қосалқы бишілер рөлін атқарып, синхрондалған алдыңғы сальто жасады.
23.12.2025, 10:13 39136
Риддерде қар адамының алып көлігі жасалды
Өткен жексенбіде Риддер қаласындағы "Строитель" стадионындағы футбол алаңы қызу жаңа жылдық флешмобқа айналды. Crazy Racing Club бастамасымен 80-ге жуық автокөлік үлкен жарықтандырылған қар адамын құрады.
Бұл идеяны Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин және Алексей Пушкарев ойластырған. Ерекше оқиға қала тұрғындарын келе жатқан Жаңа жылмен құттықтаудың бірегей тәсілі болды, деп хабарлайды infor.kz.
19.12.2025, 10:21 58651
Ормуз жағажайы қанды қызылға айналдырады
Толассыз жауған жаңбырдан кейін Иранның оңтүстігіндегі Ормуз аралының жағалауы ашық қызыл түсті.
Бұл аралдың темір оксидіне бай ерекше топырағымен байланысты. Толассыз жауған жаңбырлар бұл минералдарды теңізге шайып, құм мен таяз суларды қою қызыл түске айналдырады.
Бұл табиғи және мүлдем қауіпсіз құбылыс қорқынышты фильмдегі көрініс сияқты көрінсе де, Қызыл жағажай деп аталады.
25.11.2025, 16:11 88011
Алматы хайуанаттар бағында ақ аю Пурганың туған күні атап өтілді
Алматы хайуанаттар бағында полярлық аю және Арктика аймағының ең танымал тұрғындарының бірі Пурганың сегіз жылдық туған күні атап өтілді.
Хайуанаттар бағының хабарлауынша, оны күзетшілері құттықтап, оған жаңа ойыншықтар сыйлап, көңіл бөліп, қамқорлық көрсеткен. Қызметкерлер Пургаға арнап жыртқыштарға арналған туған күн тортын дайындады.
Пурга хайуанаттар бағының ең сүйікті және жиі бақыланатын тұрғындарының бірі болып саналады. Ол Арктика көрмесінің мақтанышы болып саналады.
Хайуанаттар бағы аюға қамқорлық пен қолдау көрсеткендердің барлығына алғысын білдірді.
Пурга дені сау, белсенді және бақытты болып өссін", - делінген хабарламада.
24.11.2025, 21:30 88711
Жануарлар өрттен кейін "Ақжайық" қорығына қайтады
Ақжайық" мемлекеттік табиғи саябағының өртенген аумақтарында табиғи қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұл үдерістің бір айқын белгісі жабайы қабанның қайта оралуы болып табылады, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз қызметі.
Қабандар қорегі, суы, өсімдіктері қалпына келтірілген жерлерге ғана қайтады. Олар топырақты қопсытады, өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді, органикалық заттардың ыдырауын тездетеді. Қабандардың болуы - экожүйенің біртіндеп қалпына келе бастағанының айқын белгісі!" - деп хабарлайды агенттік мәлімдемесінде.
23.10.2025, 10:08 110491
Қытайдағы дронның жарық шоуы Гиннестің рекордтар кітабына енді
Қытайдың Хунань провинциясындағы Люян қаласының аспанында үлкен дрон шоуы тамаша синхронизациясы мен дәлдігімен көрермендерді таң қалдырды. Спектакль 17 қазанда өтті және қаланы Гиннестің екі рекордтар кітабына енгізді, деп хабарлайды Ruptly.
Біріншісі бір орталықтан басқарылатын 15 947 квадрокоптерді бір уақытта ұшыруға арналған. Екіншісі пиротехникалық құралдармен жабдықталған 7 496 құрылғының қатысуымен өткен спектакль үшін болды, бұл алдыңғы әлемдік рекордты екі есеге арттырды.
09.10.2025, 10:03 124396
Дженнифер Лопес Алматы шегірткесін еске алды
Алматыдағы концерт кезінде жәндіктердің пайда болуы туралы бейне американдық телешоуда тағы бір рет қаралды.
Әнші бір сәтте шегіртке оның үстінен жорғалап бара жатқанын түсінгенін айтты. Ол оны сырғытып жіберді де, жарықта көргенде - "ол тікұшақтың өлшемі еді".
