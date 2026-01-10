08.01.2026, 12:15 6076
Гонконгта керемет айдаһар мен арыстан фестивалі өтеді
Сурет: Depositphotos
2026 жылдың алғашқы екі күнінде 140-қа жуық би ұжымы Гонконг көшелерін толтырып, Гонконг фестивалін және сегізінші Дүниежүзілік айдаһар мен арыстан күнін тойлады.
Би ұжымдары Қытай мәдениетінің байлығын жаһандық аудиторияға көрсету үшін 10-нан астам елден 1500-ден астам өнерпаздың басын қосып, Цим Ша Цуй жағалауындағы жаңа жылдық шеруге қатысты.
07.01.2026, 11:23 8246
Hyundai өз зауыттарына 30 мың адамтектес робот орналастырады
Сурет: Hyundai y Boston Dynamics presentan al robot Atlas en el CES 2026 / Luis Chacon, EFE
Оңтүстік Кореяның Hyundai Motor Group компаниясы 2028 жылдан бастап өз зауыттарында адамтектес роботтар орналастыра бастайды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Axios хабарлауынша, дүйсенбі күні Лас-Вегаста өткен CES Consumer Electronics көрмесінде оңтүстік кореялық компания өзінің жаһандық желісіне, соның ішінде Джорджиядағы зауытына біріктірілетін Atlas гуманоидты роботын таныстырды.
Жалпы өнеркәсіптік пайдалануға арналған Atlas роботтары жұмысшыларға түсетін физикалық жүктемені азайтуға, қауіпті болуы мүмкін тапсырмаларды орындауға және осы технологияны кеңінен қолдануға жол ашуға көмектеседі.
Жоспарға 2028 жылға қарай жыл сайын 30 000 Atlas гуманоидты роботын шығару технологиясын әзірлеу кіреді.
Оларды орналастыру біртіндеп жүзеге асырылады, 2028 жылы Hyundai электрлік және гибридті көліктер шығаратын Джорджиядағы зауытта басталады.
Бастапқыда роботтар қауіпсіздік пен сапа тұрғысынан тиімді екені дәлелденген тапсырмаларды, мысалы, бөлшектерді жинауды ретке келтіруді орындайды. 2030 жылға қарай Atlas роботтары автомобиль компоненттерін жинауға үйретіледі. Уақыт өте келе олар қайталанатын қозғалыстарды және ауыр жүктерді тасымалдауды қажет ететін күрделірек тапсырмаларды орындайды, бұл компанияның айтуынша, зауыт жұмысын қауіпсіз және шаршатпайтын етеді.
CES көрмесінде сөз сөйлеген Hyundai компаниясының вице-президенті Чжэ Хун Чанг роботтар адамдарды жұмысынан айыруы мүмкін деген алаңдаушылықты мойындады. Алайда, ол роботтарды оқытуды қоса алғанда, адамдар әлі де қажет болатынын мәлімдеді.
01.01.2026, 14:10 17141
Қазақстан полициясы 2026 жылдың келуіне орай жаңа жылдық флешмоб өткізді
Сурет: Бейнеден скриншот
Қазақстанның әртүрлі қалаларында полицейлер қызметтік көліктерді пайдаланып бірегей флешмобтар өткізді.
Жарқыраған шамдар мен ұйымдастырылған колонналарды пайдалана отырып, тәртіп сақшылары қазақстандықтарды 2026 жылдың келуімен құттықтады.
25.12.2025, 11:38 42671
2026 жылы Еуропада Рождествоны тойлайтын ең жақсы 10 қала
Сурет: Depositphotos
Рейтингке дәстүрлі түрде әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын ең атмосфералық Рождестволық базарлары, мерекелік жарықтандырулары және бай мәдени бағдарламалары бар қалалар кіреді.
Мереке қарсаңында біз жылы және жайлы атмосфераны құруға көмектесетін Рождестволық әндердің таңдауын ұсынамыз. Бұл әндер көптеген жылдар бойы Рождествомен байланысты болды және мереке маусымының тұрақты символы болып қала береді.
24.12.2025, 22:51 46646
Қытайлық роботтар концертте сальтомен көрермендерді таң қалдырды
Сурет: Бейнеден скриншот
Қытайлық Unitree Robotics компаниясының G1 гуманоид роботтары әнші Ван Лихонгтың Чэндудегі концерті кезінде қосалқы бишілер рөлін атқарып, синхрондалған алдыңғы сальто жасады.
23.12.2025, 10:13 54451
Риддерде қар адамының алып көлігі жасалды
Сурет: Бейнеден скриншот
Өткен жексенбіде Риддер қаласындағы "Строитель" стадионындағы футбол алаңы қызу жаңа жылдық флешмобқа айналды. Crazy Racing Club бастамасымен 80-ге жуық автокөлік үлкен жарықтандырылған қар адамын құрады.
Бұл идеяны Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин және Алексей Пушкарев ойластырған. Ерекше оқиға қала тұрғындарын келе жатқан Жаңа жылмен құттықтаудың бірегей тәсілі болды, деп хабарлайды infor.kz.
19.12.2025, 10:21 73966
Ормуз жағажайы қанды қызылға айналдырады
Сурет: pikabu.ru
Толассыз жауған жаңбырдан кейін Иранның оңтүстігіндегі Ормуз аралының жағалауы ашық қызыл түсті.
Бұл аралдың темір оксидіне бай ерекше топырағымен байланысты. Толассыз жауған жаңбырлар бұл минералдарды теңізге шайып, құм мен таяз суларды қою қызыл түске айналдырады.
Бұл табиғи және мүлдем қауіпсіз құбылыс қорқынышты фильмдегі көрініс сияқты көрінсе де, Қызыл жағажай деп аталады.
25.11.2025, 16:11 103326
Алматы хайуанаттар бағында ақ аю Пурганың туған күні атап өтілді
Сурет: Depositphotos
Алматы хайуанаттар бағында полярлық аю және Арктика аймағының ең танымал тұрғындарының бірі Пурганың сегіз жылдық туған күні атап өтілді.
Хайуанаттар бағының хабарлауынша, оны күзетшілері құттықтап, оған жаңа ойыншықтар сыйлап, көңіл бөліп, қамқорлық көрсеткен. Қызметкерлер Пургаға арнап жыртқыштарға арналған туған күн тортын дайындады.
Пурга хайуанаттар бағының ең сүйікті және жиі бақыланатын тұрғындарының бірі болып саналады. Ол Арктика көрмесінің мақтанышы болып саналады.
Хайуанаттар бағы аюға қамқорлық пен қолдау көрсеткендердің барлығына алғысын білдірді.
Пурга дені сау, белсенді және бақытты болып өссін", - делінген хабарламада.
24.11.2025, 21:30 103426
Жануарлар өрттен кейін "Ақжайық" қорығына қайтады
Сурет: Depositphotos
Ақжайық" мемлекеттік табиғи саябағының өртенген аумақтарында табиғи қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұл үдерістің бір айқын белгісі жабайы қабанның қайта оралуы болып табылады, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз қызметі.
Қабандар қорегі, суы, өсімдіктері қалпына келтірілген жерлерге ғана қайтады. Олар топырақты қопсытады, өсімдіктердің өсуіне ықпал етеді, органикалық заттардың ыдырауын тездетеді. Қабандардың болуы - экожүйенің біртіндеп қалпына келе бастағанының айқын белгісі!" - деп хабарлайды агенттік мәлімдемесінде.
Ең көп оқылғаны
