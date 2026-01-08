Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қарағанды облысында синтетикалық есірткі өндірісі тоқтатылды: 4 тонна прекурсор тәркіленді
тақырып бойынша жаңалықтар
Шымкентте халықаралық іздеуде жүрген күдікті ұсталды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҰҚК Шекара қызметі былтыр 75 млрд теңгеден астам залалдың алдын алды
- есірткі заттары - 344 факті (1,5 тоннадан жоғары);
- қару мен оқ-дәрілер - 847 факті;
- діни әдебиеттер - 315 факті;
- жанар-жағармай материалдары - 5 900 факті;
- халық тұтынатын тауарлар - 8 083 факті;
- валюталар - 2 052 факті.
- жүзу құралдары - 226 бірлік;
- браконьерлік аулау құралдары - 580 км тор;
- бекіре тұқымдас балық түрлері - 2 376 дана;
- қара балық түрлері - 7 193 дана;
- итбалықтар - 24 дана.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
БЖЗҚ-дан заңсыз 200 млрд теңге шығарған 42 стоматологиялық клиника тергеліп жатыр
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Шымкентте түзеу мекемесінің қызметкерлері азаптау ісінде күдіктелуде
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Аса ірі мөлшерде алаяқтық жасаған күдікті Ресейден экстрадицияланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан киберполициясы 2025 жылы шетелде 7 call-орталықты жойды
Біздің департамент мемлекеттік органдармен бірлесіп, осы қылмыстың алдын алу бойынша біраз жұмыс атқаруда. Бұрынғы "дәстүрлі" қылмыстар интернет дамыған заманда онлайн-кеңістікке ауысып, олардың жаңа түрлері шығып жатыр. Бұрынғы ұрлықтардың бәрі онлайнға көшіп, қылмыскерлер жаңа айла пайдаланып, азаматтардың ақшаларын ұрлау үшін интернеттің дамыған техникаларын қолдануда. Мұндай қылмыспен күресуді үш бағытта жүргізу қажет. Ол заңнамалық шаралар, екінші - техникалық шаралар, үшінші - профилактикалық шаралар. Осы шараларды бірлесіп атқарған кезде ғана киберқылмысты тоқтатуға болады", - деді ІІМ киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбай.
Қазіргі уақытта қабылданған техникалық шаралардың нәтижесінде 100 мыңнан астам sim-карта тәркіленді. Қылмыскерлерден 88 sim-box алынды. Азаматтардың құқықтық, компьютерлік және қаржылық сауаттылығын көтеру басты назарда. Халыққа қылмыстардың жаңа түрлері және олардан қорғану әдістері туралы айтып жатырмыз", - деді спикер.
Кибергигиена ұстанған адам мұндай қылмысқа ұрынбайды. Жалған сілтемелерден өтпеу керек. Банк карталарын үшінші тұлғаларға бермеу керек. Жеке деректерді ешкімге айтпау қажет", - деді Жандос Сүйінбай.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ҚМА "АрселорМитталТеміртау" активтерінің ұрлануын тергеп жатыр
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Адам ағзаларын саудалаумен айналысқан күдікті Польшадан экстрадицияланды
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Ең көп оқылғаны
08.01.2026, 12:15Гонконгта керемет айдаһар мен арыстан фестивалі өтеді 01.01.2026, 12:23978862026 жылғы базалық зейнетақы мөлшері айқындалды 01.01.2026, 00:1991231Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтады 06.01.2026, 16:2173361ЖИ Қазақстандағы жұмыс күшінің өнімділігін 70% арттыра алады - зерттеу 01.01.2026, 10:2672711Жаңа Салық кодексінің негізгі өзгерістері қандай 06.01.2026, 17:37Үкімет Қазақстанның цифрлық шешімдерді жасайтын және сататын елдер қатарына кіруі үшін озық IT-технологияларды қарқынды дамытуды жалғастырады68376Үкімет Қазақстанның цифрлық шешімдерді жасайтын және сататын елдер қатарына кіруі үшін озық IT-технологияларды қарқынды дамытуды жалғастырады 17.12.2025, 17:47232171Ташкентте қазақ киносының күндері өтті 17.12.2025, 15:52227681Венада Айман Мұсақожаеваның концерті өтті 15.12.2025, 23:30225966Ұлы Дала әуендері Куала-Лумпурдың жүрегінде жаңғырды 15.12.2025, 23:10222966Бейжіңде "Қазақстанның достары клубының" отырысы өтті 15.12.2025, 22:01213961Прагада Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы атап өтілді