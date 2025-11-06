Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қарағандыда "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар тергеліп жатыр
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстанда есірткі тамызу бойынша жеті қылмыстық іс тіркелді
Бюджет қаражатын жымқырған: "СҚ-Фармация" компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр
Иә, бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, алайда тергеу мүддесіне байланысты толық ақпарат жария етілмейді", - деді Жеңіс Елемесов Сенат кулуарында.
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Imrat Group" атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
- 31 қаржы пирамидасына қатысты 90 сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды;
- 7 млрд теңге көлемінде залал өтелді;
- жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 14 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталды;
- Instagram мен Telegram платформаларында 535 мыңға жуық қатысушысы бар 100-ден астам заңсыз чаттар жабылды.
Қазақстанда 130 көлеңкелі криптовалюта биржасы жабылды
Бұл механизм қалай жұмыс істейді?
Есірткі дүкендерінің" иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына, не криптовалюта түрінде айырбастау қызметін көрсететін әмияндарға аударады.
Көкшетауда инвестиция ретінде "S-Group" қаржы пирамидасы әрекет еткен
Павлодар облысының ауылдарында бір айда екі мыңнан астам құс өлді
Шығыс Қазақстанда бағалы металдарды заңсыз өндіру фактілері анықталды
Судың "қара нарығымен" күрес: Қостанай облысында заңсыз су алған кәсіпорынға ірі көлемде айыппұл салынды
Жаңа Су кодексіне енгізілген қадағалау өкілеттіктері бассейн инспекцияларына азаматтардың өтініштеріне, су заңнамасын бұзу туралы мәліметтерге және мониторинг нәтижелеріне жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Инспекторлар оқиға орнына дереу барып, заңбұзушылық расталған жағдайда әкімшілік айыппұл сала алады. Бұл заңсыз су алуға және судың "қара нарығына" қарсы тиімді күрес жүргізуге жол ашады", - деді Тобыл-Торғай бассейн инспекциясының басшысы Алмат Абжанов.
