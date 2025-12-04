Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Астанада құрылыс компаниясы қызметкерлері 7,9 млрд теңге жымқырды деген күдікке ілінді
тақырып бойынша жаңалықтар
Ақтөбе облысында мигранттар ұсталды
ІІМ: Мұнай өнімдерін ұрлау мен контрабанда арналары әшкереленді
Заңсыз әлеуметтік төлемдер бойынша қылмыстық іс тіркелді
Жалған құжаттар мен заңсыз балық экспорты: Қызылорда облысында жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшылары сотталды
ҰҚК Астана мен Алматыда жаяу әскердің оттықтары, Калашников автоматтары мен тапаншаларын тәркіледі
Қарағандыда "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар тергеліп жатыр
Қазақстанда есірткі тамызу бойынша жеті қылмыстық іс тіркелді
Бюджет қаражатын жымқырған: "СҚ-Фармация" компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр
Иә, бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, алайда тергеу мүддесіне байланысты толық ақпарат жария етілмейді", - деді Жеңіс Елемесов Сенат кулуарында.
Ең көп оқылғаны
