05.12.2025, 11:19 3681

Елімізде есірткі қылмысына қарсы күрес күшейді  

Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында полиция есірткі қылмыстарын тоқтату және азаматтарды, әсіресе жастарды есірткінің заңсыз айналымына тартудың алдын алу жұмысын жалғастыруда, - деп хабарлайды Polisia.kz.


Жыл басынан бері елде есірткіге қатысты 3 мыңнан астам қылмыс анықталды. Көбінесе есірткіні сату, сақтау және интернетте жарнамалау қылмыстары кездеседі. Полиция бірнеше жасырын зертхананы тауып, аса көп мөлшерде есірткі мен прекурсорларды тәркіледі.

Жамбыл облысы. "Алматы - Екатеринбург" бекетінде Тея есімді қызметтік иттің көмегімен 18 келі гашиш тәркіленді. Ұсталған адам есірткіні Шу ауданында жинап, Астанаға апара жатқанын айтты.

Шымкентте 26 жастағы жүргізушіден Алматыдан әкелген 1 келіге жуық мефедрон табылды.


Солтүстік Қазақстан облысында 30 жастағы ер адамның көлігінен 600 грамнан астам a-PVP және мефедрон табылды. Ол есірткіні Астанадан Петропавлға жеткізген.

Қарағанды облысында екі адам ұйымдастырған зертхана анықталды. 52 келі a-PVP тәркіленді.

Маңғыстау облысында екі адам ұсталды, оның бірі - студент. Олардан 250 грамм a-PVP табылды.

Алматыда полиция екі бөлек есірткі тобын құрықтады. Екі ер адамның көлігінен каннабис тобына жататын есірткі салынған бумалар мен таразы табылды. Сондай-ақ олардың бірінің Астанадағы пәтерін тінту кезінде 8 келі гашиш тәркіленді.

Бұдан бөлек, тағы бір есірткі сату тобы әшкере болды. Онда 20 жастағы есірткі жасырушы, 39 жастағы курьер және 37 жастағы қоймашы анықталды. Олардан 280 грамнан астам синтетикалық есірткі тәркіленді.
 

01.12.2025, 12:50 9431

Астанада құрылыс компаниясы қызметкерлері 7,9 млрд теңге жымқырды деген күдікке ілінді

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Qyran" тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату желеуімен ақша қаражатын жымқыру схемасын ұйымдастырған құрылыс компаниясының қызметкерлеріне қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Сату кеңсесінде құрылыс компаниясы атынан сатып алушыларға компанияның жылжымайтын мүлік нысандарына меншік құқығы бар екенін "дәлелдейтін" макеттер, техникалық паспорттар, сенімхаттар мен анықтамалар көрсетілген.

Азаматтарға пәтерлерді, коммерциялық үй-жайларды және паркинг орындарын нарықтық бағадан төмен сатып алу ұсынылып, мәмілелердің толық заңды екені айтылған.

Алайда сатып алу-сату шарттарын жасау орнына күдіктілер брондау шарттарын, кепіл туралы келісімдер мен алдын ала шарттарды рәсімдеген. Бұл құжаттар мемлекеттік тіркеуге жатпайды және сатып алушыларға меншік құқығын бермейді.

Жәбірленушілер төлемді қолма-қол және қолма-қол ақшасыз түрде схеманың қатысушыларының жеке шоттарына аударған. ЖШС-нің бухгалтерлік және банктік құжаттарында бұл операциялар көрсетілмеген.

Нәтижесінде азаматтардың 3,8 млрд теңгеден астам қаражаты жымқырылған.

Бұдан бөлек, күдіктілер құрылыс компаниясының қаражатын ұрлауға бағытталған екінші алаяқтық схеманы жүзеге асырған.

Құрылыс компанияның атынан клиенттермен жалған сатып алу-сату шарттарын жасап, объектілерге меншік құқықтарын тіркеген, алайда сатудан түскен қаражат компанияның кассасына түспеген.

76 жылжымайтын мүлік объектісінің сатылуынан 4,1 млрд теңге жымқырылған. Осылайша азаматтарға және компанияға келтірілген жалпы залал 7,9 млрд теңгені құрады.

Сот санкциясымен 94 пәтерге, 51 паркинг орнына, 8 коммерциялық үй-жайға және бір автокөлікке тыйым салынды.

Үш күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
 

26.11.2025, 13:13 25476

Ақтөбе облысында мигранттар ұсталды

Сурет: gov.kz
2025 жылғы 23 қарашада ҰҚК Шекара қызметі Ақтөбе облысының "Жайсаң" автокөлік өткізу пунктінде заңсыз көші-қон әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.

Жүк көлігін тексеру барысында шекаралық жасақ құрылыс материалдары арасында 10 шетелдік азаматты анықтады.

Қылмыстық кодекстің 24 және 394-баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
 

26.11.2025, 09:54 25666

ІІМ: Мұнай өнімдерін ұрлау мен контрабанда арналары әшкереленді  

ІІМ: Мұнай өнімдерін ұрлау мен контрабанда арналары әшкереленді
Сурет: Polisia.kz
Ішкі істер министрлігі мұнай өнімдерін ұрлау, заңсыз тасымалдау және контрабанда фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша кешенді жұмысты жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Polisia.kz.

Қараша айында Ақтөбе облысында полицейлер мұнай өңдеудің бастапқы өнімін жалған құжаттар арқылы ұрлау және тасымалдаумен айналысқан адамдар тобының әрекетін әшкереледі.

Екі өңірде ұйымдастырушылардың нұсқауымен шамамен 60 тонна мұнай өнімін заңсыз тасымалдаған жүк көліктерінің жүргізушілері ұсталды.


Тұрғын үйлер мен бір кәсіпорында жүргізілген тінтулер барысында шамамен 400 тонна мұнай өнімі, сондай-ақ атыс және газ қарулары, заңға қайшы операцияларды растайтын құжаттар тәркіленді.

Басқа қылмыстық іс шеңберінде шетелге мұнай өнімдерін контрабандалық жолмен шығару арнасына тартылған компанияның қызметі тексерілуде. Алдын ала деректер бойынша кәсіпорын құны шамамен 8 млрд теңгені құрайтын 30 мың тоннадан астам жанармайды экспорттаған.

Қазан айында мемлекеттік шекарадағы теміржол өткізу пункттерінің бірінде осы компанияға тиесілі, көрші мемлекетке 300 тонна жанармай алып бара жатқан төрт вагон анықталды.

Анықталған барлық дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу мүддесіне байланысты өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.

ІІМ мұнай өнімдерін ұрлау фактілерін анықтау бойынша жұмысты жалғастырады.
 

10.11.2025, 11:50 43586

Заңсыз әлеуметтік төлемдер бойынша қылмыстық іс тіркелді

Заңсыз әлеуметтік төлемдер бойынша қылмыстық іс тіркелді
Сурет: Depositphotos
Қала прокуратурасы әлеуметтік төлемдердің тағайындалу заңдылығына жүргізген талдау нәтижесінде "У" есімді азаматшаның заңсыз іс-әрекетін әшкерледі, деп хабарлайды Шымкент қаласының прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Талдау барысында аталған азаматша жеке кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңба кілттерін пайдаланып, жүкті әйелдерді кәсіпорындарға жалған жұмысқа орналастырғаны анықталды.

Әрі қарай ол жүкті әйелдердің атына заңсыз түрде әлеуметтік төлемдерді рәсімдеп, белгіленген қаражатты өз қажеттілігіне жұмсаған.

Заңсыз іс-әрекеттің салдарынан мемлекетке 217 млн тг көлемінде шығын келтірілген.

Аталған факті бойынша ҚК-тің 190-бабы 4-бөлігіне сәйкес қылмыстық іс тіркеліп, Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментіне әрі қарай тергеп-тексеру үшін жолданды.

Қазіргі уақытта істің мән-жайын толық анықтау мақсатында тергеу амалдары жүргізілуде.
 

10.11.2025, 10:47 43701

Жалған құжаттар мен заңсыз балық экспорты: Қызылорда облысында жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшылары сотталды

ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлестіруімен "СПК Қызылорда Балық" ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

2022 жылы аталған кәсіпорынның лауазымды тұлғалары кеден органдарына жалған мәліметтер ұсынып, құны 254 миллион теңге болатын жалпы салмағы 75 тоннадан асатын көк серке етін Еуропалық одақ елдеріне заңсыз экспорттаған.

Балық өнімдерінің заңды шығу тегін көрсету мақсатында кәсіпорын шын мәнінде балық өсіру немесе ұстау жағдайлары болмаған өзімен байланысы бар тұлғалар мен шаруашылықтардан балық сатып алынғаны жөнінде жалған құжаттар ресімдеген.

Тексеру барысында бұл шаруашылықтардағы су айдындарының толықтай кеуіп қалғаны, ал құжаттарда көрсетілген жүк көліктерінің тасымалдау қызметін іс жүзінде атқармағаны және тоңазытқыш жабдықтармен қамтамасыз етілмегені анықталды.

Сонымен қатар, тергеу барысында жалған шот-фактуралар жазылғаны және балық өнімдерін тасымалдауға заңсыз ветеринарлық анықтамалар берілгені дәлелденді.

Сот үкімімен кәсіпорынның құрылтайшысы А. Ерхатов және директоры Л. Қайыпназарова кінәлі деп танылып, 2 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына кесілді.

Мемлекет пайдасына 254 млн теңге көлеміндегі заңсыз табыс өндірілді. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
 

10.11.2025, 09:44 43831

ҰҚК Астана мен Алматыда жаяу әскердің оттықтары, Калашников автоматтары мен тапаншаларын тәркіледі

ҰҚК Астана мен Алматыда жаяу әскердің оттықтары, Калашников автоматтары мен тапаншаларын тәркіледі
Сурет: gov.kz
2025 жылдың қазанында полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен Астана, Алматы қалаларында және тоғыз облыста қарудың заңсыз айналымын тоқтату бойынша бірқатар жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілді, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.

40 бірлік қару-жарақ тәркіленді: жаяу әскерлік отшашар, 4 Калашников автоматы, 12 тапанша, 23 мылтық, 5 граната және 800-ден астам оқ-дәрі.

Көрсетілген фактілер бойынша жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

ҰҚК қару мен оқ-дәрілердің заңсыз айналымына қарсы жұмысты жалғастыруда.
 

04.11.2025, 10:37 59891

Қарағандыда "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар тергеліп жатыр

ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Компания өз қызметін жалғызбасты аналарға, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға көмек көрсететін қайырымдылық жобасы түрінде жасырынған.

Азаматтарға салған қаражатының 300%-дан 800%-ға дейін табыс әкелетіні жөнінде уәде беріліп, әртүрлі "салым түрлері" ұсынылған.

Жоба шарттары бойынша - салым көлемі неғұрлым жоғары болса, табыс та соғұрлым көп болатыны айтылған.

Қатысушыларға төлемдер нақты кәсіпкерлік қызмет есебінен емес, жаңа салымшылардың қаражаты есебінен жүргізілген.

Қылмыстық схемаға ұйымдастырушының туыстары мен таныстары "дропперлер" ретінде тартылған, олардың атына тіркелген банктік карталары мен шоттарына салымшылардың ақшасы қабылданған.

Нәтижесінде қаржы пирамидасына 400-ден астам азамат тартылып, жиналған қаражаттың жалпы көлемі 100 млн теңгеден астқан.

Сот санкциясымен күдіктінің пәтері мен автокөлігіне тыйым салынды. Тергеу жалғасуда. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
 

22.10.2025, 11:42 78126

Қазақстанда есірткі тамызу бойынша жеті қылмыстық іс тіркелді

2025 жылғы 16 шілдеде Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын оңтайландыру мәселелері бойынша Заңына қол қойды, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Азаматтардың киберортадағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ақша қаражатының заңсыз айналым арналарын тоқтату мақсатында "дропперлік" - яғни, өзінің банктік карталарын, шоттарын және өзге де төлем құралдарын сыйақы үшін үшінші тұлғаларға беру үшін қылмыстық жауаптылық енгізілді (жаңа ҚК-нің 232-1-бабы 2025 жылдың 16 қыркүйегінен бастап күшіне енгізілді).

Заң күшіне енген уақыттан бастап (16.09.2025ж. бастап) елде аталған бап бойынша 7 қылмыстық іс тіркелген.

Мысалы, Астана қаласында алаяққа Қазақстан Республикасының азаматынан ұрланған ақша қаражатын аудару үшін өзінің банктік шотының деректемелерін берген он жеті жасар жасөспірімге қатысты тергеу басталды.

Алаяқтар уәде еткен сыйақы үшін ол енді жеті жылға дейін бас бостандығынан айырылу мүмкін.

Осындай кері әсер өздерінің банктік шоттарын, соның ішінде өзге елден оларды қылмыстық схемаларда пайдалану үшін ұсынатын шет ел азаматтарына да қолданылады.

Дегенмен, Қылмыстық кодекстің 232-1-бабына ескертпеге сәйкес, құқыққа қайшы схемаға тартылған, бірақ бұл туралы уәкілетті органдарға өз еркімен хабарлаған және қылмысты ашуға белсенді ықпал еткен адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады.

Егер сіз бұрын шоттарыңызды үшінші тұлғаларға берген болсаңыз, құқыққа қарсы схемаларға ықтимал тартуды болдырмау үшін дереу банк бөлімшесіне хабарласыңыз немесе онлайн-банкинг арқылы картаны өз бетіңізше бұғаттаңыз.

Азаматтарды алаяқтардың қылмыс құралы болмауға шақырамыз.
 

