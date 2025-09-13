08.09.2025, 16:46 16491
Есірткі дүкенін құрды деп күдікке ілінгендер шетелде ұсталды
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің Интерпол Ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша Черногорияның Бар қаласында халықаралық іздеуде жүрген екі күдікті ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Қаскөйлер:
- есірткі және психотроптық заттарды сату;
- оларды тұтынуға итермелеу;
- ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында болу;
- лауазымды тұлғаға пара беру сынды әрекеттерге барды деп күдікке ілінген.
2024 жылдың басында күдіктілер Telegram мессенджері арқылы интернет-дүкен ашып, есірткі және психотроптық заттарды сатқаны анықталды.
Қылмыстық схема бойынша олар курьерлік жұмысқа қабылдау туралы хабарландырулар арқылы басқаларды тартумен, сондай-ақ барлық заңсыз әрекеттерді үйлестірумен және қаржыландырумен айналысқан.
Қазіргі уақытта күдіктілер Черногория аумағында қамауда.
тақырып бойынша жаңалықтар
11.09.2025, 10:06 9246
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндірді деген күдікпен 19 шетелдік азамат ұсталды
Сурет: Polisia.kz
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндіргені үшін 19 шетелдік азамат ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Полиция заң тәртібіне ғана емес, аймақ экологиясына да қатер төндірген қылмыстық әрекеттің жолын кесті.
Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Шығыс Қазақстан облысының полицейлері пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактісін анықтады.
Облыстың бір ауданында 19 шетелдік азамат пен Өскемен қаласының 2 тұрғыны ұсталған. Қымбат металлдарды өндіруге арналған экскаваторлар, бульдозер, ұсатқыш қондырғылар және басқа да жабдықтар, сондай-ақ құрамында алтын мен басқа да бағалы компоненттердің белгілері бар металл бұйымдары тәркіленді.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу барысында құқыққа қарсы әрекетке қатысы бар болуы мүмкін 20-дан астам адам тексерілуде.
Дәлелдер жиналып, қажетті сараптамалар тағайындалды, істің барлық мән-жайын анықтау шаралары қабылдануда.
10.09.2025, 11:15 12676
Қазатомөнеркәсіп жүйесіндегі қаржы жымқыру ісі бойынша тергеу аяқталып, сотқа өтті
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын - геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты "Волковгеология" АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Д.Н. Молдаши екі жыл бойы орындалған жұмыстар бойынша жалған актілер рәсімделетін схеманы ұйымдастырған.
Аталған құжаттарда "Казбурмаш СК" ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.
Осы жалған актілер негізінде контрагентке 86 млн теңгеден астам сома аударылған. Кейін бұл қаражат заңсыз иемделген.
Тергеу барысында күдіктілер келтірілген материалдық шығынды толық өтеді.
Қылмыстық іс сот қарауына жолданды.
Еске сала кетейік, бұған дейін осы іс аясында "Волковгеология" АҚ филиалының директоры А.М. Борашев, сондай-ақ "Казбурмаш СК" ЖШС басшысы Е.С. Алипбаев пен бухгалтер Г.Ж. Токатаева 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылған болатын.
10.09.2025, 11:02 12966
ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында
Сурет: Polisia.kz
Ішкі істер министрлігі қару-жарақ пен оқ-дәрілерді заңсыз айналымнан тәркілеу бойынша жұмысты жүйелі негізде жүргізеді. Бұл жұмыс жедел-профилактикалық іс-шаралардың аясында да жалғасады, деп хабарлайды Polisia.kz.
Биыл 1 қыркүйектен бастап елімізде республикалық "Учаске" жедел алдын-алу іс-шарасы өткізілуде. Оның шеберінде:
- заңсыз айналымнан 50-ге жуық қару, сонымен қатар 500-ден астам оқ-дәрі және 6 жарылғыш зат алынды;
- қару жасырылған 12 қойма анықталды;
- "қаңтар" оқиғасы кезінде ұрланған 6 дана қару және полицияның арнайы жабдықтары тәркіленді: оның біреуі Калашников автоматы, бір тапанша, екі ойық мылтық және екі тегіс ұнғылы қару, сонымен қатар қызметтік бронежилеттер мен каскалар бар;
- азаматтар тарапынан 15 қару өз еркімен тапсырылды.
21 мыңнан астам азаматтық қару тексеріліп, онда 400-ден астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 5 қыркүйекте Алматы облысында жергілікті тұрғындар ұсталды, олардан қаңтар оқиғасы кезінде Алматы қаласында ұрланған арнайы мылтық тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда", - деді ІІМ криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков.
08.09.2025, 11:43 16721
Ірі көлемдегі алаяқтық бойынша күдікті Түркиядан қайтарылды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің және Түркия Республикасының құзыретті органдарының көмегімен бірнеше рет алаяқтық бойынша іздеуде жүрген Қазақстан азаматын Түркиядан елге қайтарды, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Ол 2023 жылы Шымкент қаласында басқа адамдармен алдын ала сөз байласып, интернет-алаңда нарықтық бағадан төмен бағамен автокөлік сатылады деген жалған хабарландырулар орналастырған. Заңсыз әрекеттердің салдарынан 52 жәбірленуші жалпы сомасы 70 млн теңгеден астам қаражаттан айырылды.
Аталған қылмыстың қатысушылары бұрын жазаның әртүрлі түрлеріне сотталған. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынғанына байланысты оған халықаралық іздеу жарияланып, ағымдағы жылдың тамыз айында Түркия аумағында ұсталды.
Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды. Ол мүлкі тәркіленіп, үш жылдан жеті жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Бас прокуратура мен құқық қорғау органдары азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қылмыс жасаған тұлғаларды, олар қай елде жүргеніне қарамастан, жауаптылыққа тарту бойынша жүйелі жұмысын жалғастырады.
28.08.2025, 14:55 28441
Бір млрд теңгеден астам сомаға алаяқтық жасағаны үшін кінәлі тұлғалар сотталды
Сурет: Depositphotos
Бірнеше жыл бойы мемлекеттік бағдарлама атын жамылып әрекет еткен екі таныс алаяқтық схемасын жасаған, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратуры.
Олар кеңсені жалға алып, жұмыс істеп тұрған ЖШС-ның деректемелерін пайдаланып, азаматтарды жеңілдетілген шарттармен Астана мен Алматы қалаларында орналасқан жоғары санатты тұрғын үй алу, сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама аясында несие мен қарыз рәсімдеуге уәде беріп, жалған келісімшарттар жасасу арқылы жаңылыстырған.
Олардың әрекеттері нәтижесінде 150 жәбірленушіге 1 млрд теңгеден астам шығын келтірілген. Сот үкімімен сотталушылардың кәмелет жасқа толмаған балаларының болуын, шығынды жартылай өтеуі жеңілдететін мән-жай ретінде танылып және ауырлататын мән-жайлардың болмауы ескеріліп, олардың әрқайсысына 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, 5 жыл мерзімге материалдық жауапты және басшылық қызметтер атқару құқығынан айырылды.
Келтірілген материалдық залал сотталғандардан өндірілді. Үкім заңды күшіне енді.
27.08.2025, 14:00 35016
Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды
Мемлекетке 685,8 млн теңге материалдық шығын келген, деп хабарлайды inform.kz.
Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның қызметіне жүргізілген кешенді тексеру нәтижесінде Шымкент қаласында жүзеге асқан "екі алма бағын салу" жобасы бойынша мемлекетке ірі көлемде материалдық шығын келтірілгені анықталды. Бұл жобаны қаржыландырған "Ауыл шаруашылығын қолдау қоры" АҚ басшылығы қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, орындалмаған жұмыстарды қабылдаған.
Атап айтқанда, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары мен өнім беруші компания директоры Шымкенттегі алма бақтарының техникалық талаптарға және өндірістік көрсеткіштерге сай келмейтініне қарамастан, жобаны қабылдап алған. Сараптамалар мен мамандардың қорытындысы бойынша, мемлекетке келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі 685,8 млн теңге болған.
Осы деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне тапсырылды.
Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты үкім шығарып, бұрынғы орынбасар мен мердігерді кінәлі деп танып, олардың әрқайсысына 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, сот мүліктерін тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Айта кету керек, үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
25.08.2025, 12:17 37536
100 млн теңге табыс, 2 мың клиент: Қостанайда наркобизнестің жолы кесілді
Қостанай қаласында сотпен әлеуметтік желілер арқылы есірткі сату ісі бойынша айыптау үкімі шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Аталған қылмыстық істі тергеуді ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жүргізген.
Тергеу барысында бір топ адамның Telegram мессенджерінде "Thс Seller" атты наркошоп ашқаны анықталды. Осы ресурс арқылы 2 мыңнан астам клиент есірткі сатып алып, жалпы айналым 100 млн теңгеден асқан.
Есірткі саудасынан түскен табысты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің атына рәсімделген банктік карталар пайдаланылған. Тінту кезінде жалпы салмағы 30 келіден асатын марихуана мен гашиш тәркіленді.
Сот үкімімен кінәлілер 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған екі автокөлік мемлекет меншігіне тәркіленді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
21.08.2025, 15:10 42381
Бас прокуратура "Қорғас" ШЫХО арнайы экономикалық аймағындағы қытайлық инвестордың құқықтарын қорғап, 7 млрд теңгелік жобаны қайта іске қосуға ықпал етті
Сурет: Kazakhstan Today
Прокуратура органдары инвесторлардың құқықтарын қорғауға ерекше назар аударады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.
Осы жұмыс шеңберінде "Қорғас ХШЫО" арнайы экономикалық аймағының аумағында "Қолөнершілер қаласы"сауда павильонын салу жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыратын Қытай инвесторы "International castle" ЖШС-ның проблемалық мәселесі сәтті шешілді.
Компания АЭА қатысушыларының тізілімінде тіркеуден бас тартуға және қатысу шартының қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты жобаны іске асыруда кедергілерге тап болды.
Құрылыс материалдарын әкелудің аяқталмаған кедендік рәсіміне және кейіннен инвесторды тізілімнен шығаруға байланысты Мемлекеттік кіріс органдары 1,4 млрд теңгеге кедендік төлемдерді қосымша есептеді.
Бас прокуратураның ұсынысы бойынша инвесторға қатысты шектеулер алынып тасталды, заңсыз есептелген төлемдер жойылды.
Жіберілген бұзушылықтар үшін кінәлі лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Нәтижесінде компания 7 млрд теңгеге жобаны іске қосты, оның шеңберінде жаңа жұмыс орындары құрылатын болады.
Инвестициялық жоба туристік және сауда әлеуетін дамытуға, сондай-ақ қытайлық туристердің АЭА-ның қазақстандық жағына қызығушылығын арттыруға бағытталған.
