Кәмелетке толмағанның жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасады деген күдікпен Қазақстан азаматы Ресейден экстрадицияланды
тақырып бойынша жаңалықтар
Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған "Даму бала" платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды
Астанада тұрғындарды сан соқтырған құрылыс компаниясына қатысты қылмыстық іс тергелуде
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД-мен бірлесіп 9 млрд теңгеден астам сомаға электр энергиясын заңсыз сату фактісі анықталды
Терроризмге күдікті қазақстандық Таяу Шығыс елдерінің бірінде ұсталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "Аяла Голд" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
Киберполицейлер 102 млн теңгеге интернет-алаяқтық ұйымдастырғандарды ұстады
Ақтөбе облысында 77 жүк көлігін заңсыз тіркеген ұйымдасқан топ ұсталды
