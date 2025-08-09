08.08.2025, 11:42 1181

Киберполицейлер 102 млн теңгеге интернет-алаяқтық ұйымдастырғандарды ұстады  

Ақмола облысының CyberPol бөлінісінің қызметкерлері Болгария азаматын 102 миллион теңгеге алдаған қылмыстық топтың мүшелерін ұстады, - деп хабарлайды Polisia.kz.

Шетелдік азамат мамыр-маусым айларында интернет-алаяқтардың құрбанына айналған. Қаскөйлер өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, жәбірленушіні ірі көлемдегі ақшаны бөгде адамдардың шотына аударуға көндірген.

Түскен арыз бойынша полицейлер қылмыстық іс қозғап, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, жедел-іздестіру шараларын жүргізді.

Нәтижесінде қылмыстың екі ұйымдастырушысы анықталды. Олар Павлодар облысының тұрғындары. Сонымен қатар қылмыстық схеманың тағы төрт ықтимал қатысушысы белгілі болды. Ұсталғандар Павлодар қаласында өткен "Контрафакт" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында қолға түсті.

Алдын ала мәлімет бойынша күдіктілердің Көкшетау қаласы мен Қорғалжын ауданында болған екі ұқсас алаяқтық фактісіне де қатысы болуы мүмкін. Басқа жәбірленушілерді анықтау жұмыстары жүргізілуде.

Тінту барысында ұялы телефондар мен қаражаттың бір бөлігі тәркіленді. Барлық күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

 

08.08.2025, 13:46 1051

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "Аяла Голд" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Зергерлік бұйымдарды сататын компания ретінде жасырынып, күдіктілер азаматтарға ай сайын 50-60% көлемінде кепілдендірілген табыс уәде етіп, инвестиция салуды ұсынған. Сонымен қатар, салынған қаражаттың сақталатынына сендірген, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Алайда, төлемдер нақты пайда есебінен емес, жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүзеге асырылған.

Нәтижесінде қаржылық пирамидаға 400-ден астам салымшы тартылып, олар 1 миллиард теңгеден астам қаражат салған.

Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа бой көтеріп жатқан тұрғын үй кешенінен екі пәтер сатып алған. Сот санкциясымен бұл пәтерлерге тыйым салынды.

Бұдан бөлек, күдіктілер өз туыстарын қаржылық схемаға тартып, оларды "дроппер" ретінде пайдаланған - яғни басқа салымшылардан түскен қаражатты олардың банк реквизиттері арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.

Қаржылық пирамиданың ұйымдастырушысы екі ай мерзімге қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.
 

07.08.2025, 10:32 1521

Ақтөбе облысында 77 жүк көлігін заңсыз тіркеген ұйымдасқан топ ұсталды

ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен жалған құжаттарды пайдалана отырып, жүк автокөліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Ұйымдасқан топтың қатысушылары жалған сатып алу-сату шарттарын, көлік құралдарын тексеру туралы жалған актілерді қолданып, "Автоіздеу" ақпараттық жүйесіне шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтер енгізу арқылы 77 жүк көлігін бастапқы тіркеуден өткізген.

Аталған заңсыз әрекет Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарының аумағында салық заңнамасында белгіленген рәсімдерді әдейі айналып өту үшін жүргізілген.

Бастапқы тіркеу алымдарын төлемеу салдарынан мемлекетке келген жалпы залал 740 миллион теңгеден асты.

Сот шешімімен ұйымдастырушылар қамауға алынды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
 

06.08.2025, 17:07 6136

Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі

Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі, деп хабарлайды Polisia.kz.

Ұлытау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі тарату бойынша қылмыстың жолын кесті. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 32 жастағы Сәтбаев қаласының ұсталды.

Ұстау барысында және кейіннен тінту кезінде кондиционер қорабынан құрамында ұнтақ тәрізді және өсімдік тектес заттары бар үш түйіншек табылды. Бұдан басқа, күдіктінің тұрғылықты жерін тінту кезінде полицейлер құрамында ұнтақ тәрізді заттар бар тағы бес түйіншек, сондай-ақ бес электронды таразы, орау материалдары және оқшаулағыш таспаны тәркіледі, бұл оның одан әрі сатуға дайындалғанын көрсетеді.

Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 700 грамнан асатын синтетикалық есірткі болып шықты, бұл аса ірі партияға жатады.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде қамауда ұстау түріндегі шара таңдалды.
 

06.08.2025, 12:29 8116

ҰҚК Алматы мен 7 облыстан 45 атыс қаруы мен 400-ден астам оқ-дәрі тәркіледі  

ҰҚК Алматы мен 7 облыстан 45 атыс қаруы мен 400-ден астам оқ-дәрі тәркіледі
Сурет: gov.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қарудың, жарылғыш заттардың және оқ-дәрілердің заңсыз айналымымен күресу жөніндегі жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.

2025 жылдың шілде айында прокуратураның үйлестіруімен, ҰҚК ІІМ-мен бірлесіп, Алматы қаласында, Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, Павлодар, Атырау, Маңғыстау және Ұлытау облыстарында бірқатар жедел іс-шаралар өткізілді.


45 атыс қаруы, оның ішінде 6 Калашников автоматтары, түрлі модификациядағы 18 тапанша, 14 аңшылық мылтық, 7 шолақ мылтық, сондай-ақ 6 граната, 2 тротил шашкасы және 400-ден астам оқ-дәрі тәркіленді.

Сонымен қатар, Ақмола облысының өңірдегі кәсіпорындардың бірінде өнеркәсіптік жарылғыш заттарды ұрлау арнасы жойылды. 20 кг жарылғыш зат тәркіленген.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
 

06.08.2025, 10:52 8281

Алматы облысында заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды  

Алматы облысында заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
Сурет: Polisia.kz
Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаментінің және Алматы облысының полиция департаментінің қызметкерлері ауқымды операция барысында елімізге заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды Polisia.kz.

Заңсыз арнаны шетел азаматтары ұйымдастырғаны анықталды. Қаскөйлер Қазақстан Республикасының аумағына шетел азаматтарын заңсыз кіргізу, транзитпен өткізу және заңдастырумен айналысқан. Топ мүшелері бұл "қызметтері" үшін әрбір мигранттан 150 мыңнан 700 мың теңгеге дейін сыйақы алып отырған.


Арнайы іс-шаралар барысында ұсталғандардан ондаған шетелдік төлқұжаттар, медициналық сақтандырулар, жалған құжаттар, сондай-ақ есірткі заттары мен діни әдебиеттер тәркіленді.

Қылмыстық топтың барлық мүшелері ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша заңсыз көші-қонды ұйымдастыру, алаяқтық және есірткі құралдарын заңсыз сақтауға қатысты алты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

ІІМ ескертеді: заңсыз көші-қонның кез келген түрі мен ұйымдасқан сызбалар әшкереленіп, қатаң түрде тоқтатылады. Барлық кінәлілер заң аясында қатаң жауапкершілікке тартылады.
 

04.08.2025, 14:57 14001

Астанада полиция қызметкерлері "экстази" мен мефедрон сатушыны ұстады  

Полицияға 26 жастағы азаматтың есірткі таратумен айналысуы мүмкін екені туралы хабарлама келіп түсті. "Қарасора - 2025" жедел алдын алу іс-шарасы аясында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Нәжімеденов көшесіндегі көпқабатты үйдің жанында күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz.

Пәтеріне тінту жүргізу барысында жасыл түсті таблетка тәрізді заттар салынған 314-тен астам орама мен ерекше иісі бар ақ түсті зат салынған пакетті тапты. Сараптама нәтижесі тәркіленген заттардың құрамында "экстази" атауымен танымал MDMA және меткатинон - мефедрон бар екенін көрсетті.


Белгілі болғандай күдікті өз қызметін интернет-дүкендердің бірі арқылы жүзеге асырған. Ол үйлестірушінің нұсқауы бойынша тауарды алып, таратумен айналысқан.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс тіркелді. Күдіктіні медициналық куәландыру барысында есірткі қолданғаны анықталып, ол сот шешімімен әкімшілік жауапкершілікке тартылды және 10 тәулікке арнайы қабылдағышқа қамалды. Бұл мерзім аяқталғаннан кейін ол тергеу аяқталғанша уақытша ұстау изоляторына ауыстырылады.

Полиция азаматтарды синтетикалық және өзге де есірткі мен психотроптық заттарды жасырып қою арқылы тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді.
 

04.08.2025, 09:42 14136

Көлік вице-министрі пара алды деген күдікпен қамауға алынды  

Көлік вице-министрі пара алды деген күдікпен қамауға алынды
Сурет: бейнеден скриншот
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі Қазақстан Республикасының Көлік вице-министрін пара алды деген күдікпен ұстап, сот санкциясымен қамауға алды, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

 

01.08.2025, 12:05 25016

Алимент төлемей жүргендер мүлкі мен бас бостандығынан айырылады

Алимент төлемей жүргендер мүлкі мен бас бостандығынан айырылады, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау, прокуратура жұмысының басым бағыттарының бірі олып табылады.

Алматы қаласының Алмалы ауданында ЖСО-ның орындауындағы атқарушылық іс жүргізудегі алимент бойынша берешек сомасы 1,5 млрд теңгеден асты.

Тексеру, көптеген борышкерлер автокөліктері мен жылжымайтын мүліктерінің болуына қарамастан, сот шешімдерін орындаудан саналы түрде жалтаратынын көрсетті.

Осыған байланысты прокуратураның бастамасымен қаланың Полиция департаментімен бірлескен жұмыс ұйымдастырылды.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде борышкерлердің 22 автокөлігі ұсталып, айыппұл тұрағына қойылды. Бес іс бойынша мүлік алынғаннан кейін 7 миллион теңгеден астам қарыз толығымен өтелді. Өндірілген қаржының жалпы сомасы 74 млн теңгеден асты.

Жасалған заңбұзушылықтар үшін ең қасақана жалтарғандар жауапқа тартылды, соның ішінде қылмыстық жауапкершілікке де.

Олардың біреуі Қылмыстық кодекстің 139-бабына сәйкес кінәлі деп танылған: ол сот шешімін қасақана орындамаған және кірісін жасырған, нәтижесінде 11 миллион теңгеден астам қарыз болып шықты.

Оған пробациялық бақылаумен бас бостандығын шектеуге бір жыл жаза берілді.
 

