Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Түркістан облысында 271 млн теңге ауыл шаруашылығы субсидияларын жымқырған бір топ тұлғаға сот үкімі шықты
Алаяқтық жасады деген күдікпен іздеуде жүрген қазақстандық әйел Түркияда ұсталды
Былтыр Қазақстанда 20 қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды
Шығын көлемі - 821 миллион теңге: HAS қаржы пирамидасына тағы 125 адам алданып қалған
Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандарға 24 млн теңгеден астам сыйақы берілді
Тергеу барысында сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарының басым бөлігі пара алу және бюджет қаражатын жымқыру деректеріне қатысты екені анықталған. Қабылданған шаралар нәтижесінде ел бюджетіне 16,1 млрд теңге қайтарылып, құны 3,3 млрд теңге болатын мүлікке тыйым салынды", - делінген ақпаратта.
Қарағанды облысында синтетикалық есірткі өндірісі тоқтатылды: 4 тонна прекурсор тәркіленді
Шымкентте халықаралық іздеуде жүрген күдікті ұсталды
ҰҚК Шекара қызметі былтыр 75 млрд теңгеден астам залалдың алдын алды
- есірткі заттары - 344 факті (1,5 тоннадан жоғары);
- қару мен оқ-дәрілер - 847 факті;
- діни әдебиеттер - 315 факті;
- жанар-жағармай материалдары - 5 900 факті;
- халық тұтынатын тауарлар - 8 083 факті;
- валюталар - 2 052 факті.
- жүзу құралдары - 226 бірлік;
- браконьерлік аулау құралдары - 580 км тор;
- бекіре тұқымдас балық түрлері - 2 376 дана;
- қара балық түрлері - 7 193 дана;
- итбалықтар - 24 дана.
БЖЗҚ-дан заңсыз 200 млрд теңге шығарған 42 стоматологиялық клиника тергеліп жатыр
