Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған "Даму бала" платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды
тақырып бойынша жаңалықтар
СҚО прокуратурасы рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын жою туралы жалған деректерді әшкереледі
Заң және Тәртіп" акциясы аясында облыс әкімдігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган және аудан әкімдіктерінің қатысуымен кеңейтілген кеңес өткізіліп, онда Президенттің халыққа Жолдауында белгіленген мемлекеттік экологиялық саясаттың басымдықтарын қамтитын Экологиялық кодекстің негізгі ережелері түсіндірілді.
Алматыда алаяқтардың нөмірлерді ауыстыру үшін пайдаланатын тағы бір "Sim-Box" жабдығы анықталды
Sim-Box" жабдығы қылмыстық мақсатта телефон қоңырауларын жаппай жасау, таратуларды жіберу және абоненттік нөмірлерді ауыстыру үшін кеңінен қолданылады.
Астанада вейптер мен хош иістендіргіштердің заңсыз айналымын ұйымдастырған ірі желі әшкереленді
Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды
Астанада тұрғындарды сан соқтырған құрылыс компаниясына қатысты қылмыстық іс тергелуде
Кәмелетке толмағанның жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасады деген күдікпен Қазақстан азаматы Ресейден экстрадицияланды
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД-мен бірлесіп 9 млрд теңгеден астам сомаға электр энергиясын заңсыз сату фактісі анықталды
Терроризмге күдікті қазақстандық Таяу Шығыс елдерінің бірінде ұсталды
