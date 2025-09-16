15.09.2025, 15:35 4076

Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін күдікті құқық қорғау органының бұрынғы қызметкері Түркиядан экстрадицияланды  

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі Интерполының қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен Қазақстан азаматын трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны, ойын бизнесін заңсыз ұйымдастырғаны және билігін асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Түркия Республикасынан экстрадициялады, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Тергеу мәліметтері бойынша, күдікті 2015-2016 жылдары Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік органдарының бірінде басшылық қызметті атқара отырып, ойын бизнесі саласындағы заңсыз әрекеттерге қамқорлық жасағаны үшін жүйелі түрде ақшалай сыйақы алған.

Қылмыс жасағаннан кейін ол жасырынып, 7 жыл бойы халықаралық іздеуде болған.

2024 жылдың қаңтарында іздеудегі азамат Түркия Республикасының Измир қаласында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін елге экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта ол тергеу изоляторына қамалды.

Қылмыстық топтың басқа мүшелері бұған дейін түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылғанын атап өтеміз.

Айыпталған іс-әрекеттері үшін қылмыстық заңнама бойынша мүлкі тәркіленіп, 12 жылдан 20 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған.

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы шетелде жасырынып жүрген адамдарды, оның ішінде сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыстар жасағаны үшін анықтау, іздестіру және жауаптылыққа тарту жөніндегі жұмысты жалғастыруда.

 

11.09.2025, 10:06 21901

ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндірді деген күдікпен 19 шетелдік азамат ұсталды  

ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндірді деген күдікпен 19 шетелдік азамат ұсталды
Сурет: Polisia.kz
ШҚО-да қымбат металдарды заңсыз өндіргені үшін 19 шетелдік азамат ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.

Полиция заң тәртібіне ғана емес, аймақ экологиясына да қатер төндірген қылмыстық әрекеттің жолын кесті.

Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Шығыс Қазақстан облысының полицейлері пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактісін анықтады.



Облыстың бір ауданында 19 шетелдік азамат пен Өскемен қаласының 2 тұрғыны ұсталған. Қымбат металлдарды өндіруге арналған экскаваторлар, бульдозер, ұсатқыш қондырғылар және басқа да жабдықтар, сондай-ақ құрамында алтын мен басқа да бағалы компоненттердің белгілері бар металл бұйымдары тәркіленді.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу барысында құқыққа қарсы әрекетке қатысы бар болуы мүмкін 20-дан астам адам тексерілуде.

Дәлелдер жиналып, қажетті сараптамалар тағайындалды, істің барлық мән-жайын анықтау шаралары қабылдануда.
 

10.09.2025, 11:15 25331

Қазатомөнеркәсіп жүйесіндегі қаржы жымқыру ісі бойынша тергеу аяқталып, сотқа өтті  

ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын - геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты "Волковгеология" АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Д.Н. Молдаши екі жыл бойы орындалған жұмыстар бойынша жалған актілер рәсімделетін схеманы ұйымдастырған.

Аталған құжаттарда "Казбурмаш СК" ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.

Осы жалған актілер негізінде контрагентке 86 млн теңгеден астам сома аударылған. Кейін бұл қаражат заңсыз иемделген.

Тергеу барысында күдіктілер келтірілген материалдық шығынды толық өтеді.

Қылмыстық іс сот қарауына жолданды.

Еске сала кетейік, бұған дейін осы іс аясында "Волковгеология" АҚ филиалының директоры А.М. Борашев, сондай-ақ "Казбурмаш СК" ЖШС басшысы Е.С. Алипбаев пен бухгалтер Г.Ж. Токатаева 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылған болатын.

 

10.09.2025, 11:02 25621

ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында  

ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында
Сурет: Polisia.kz
Ішкі істер министрлігі қару-жарақ пен оқ-дәрілерді заңсыз айналымнан тәркілеу бойынша жұмысты жүйелі негізде жүргізеді. Бұл жұмыс жедел-профилактикалық іс-шаралардың аясында да жалғасады, деп хабарлайды Polisia.kz.

Биыл 1 қыркүйектен бастап елімізде республикалық "Учаске" жедел алдын-алу іс-шарасы өткізілуде. Оның шеберінде:

  • заңсыз айналымнан 50-ге жуық қару, сонымен қатар 500-ден астам оқ-дәрі және 6 жарылғыш зат алынды;
  • қару жасырылған 12 қойма анықталды;
  • "қаңтар" оқиғасы кезінде ұрланған 6 дана қару және полицияның арнайы жабдықтары тәркіленді: оның біреуі Калашников автоматы, бір тапанша, екі ойық мылтық және екі тегіс ұнғылы қару, сонымен қатар қызметтік бронежилеттер мен каскалар бар;
  • азаматтар тарапынан 15 қару өз еркімен тапсырылды.

21 мыңнан астам азаматтық қару тексеріліп, онда 400-ден астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 5 қыркүйекте Алматы облысында жергілікті тұрғындар ұсталды, олардан қаңтар оқиғасы кезінде Алматы қаласында ұрланған арнайы мылтық тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда", - деді ІІМ криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков.


 

08.09.2025, 16:46 29146

Есірткі дүкенін құрды деп күдікке ілінгендер шетелде ұсталды

Есірткі дүкенін құрды деп күдікке ілінгендер шетелде ұсталды
Сурет: Depositphotos
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің Интерпол Ұлттық орталық бюросының сұрауы бойынша Черногорияның Бар қаласында халықаралық іздеуде жүрген екі күдікті ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.

Қаскөйлер:

  • есірткі және психотроптық заттарды сату;
  • оларды тұтынуға итермелеу;
  • ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында болу;
  • лауазымды тұлғаға пара беру сынды әрекеттерге барды деп күдікке ілінген.

2024 жылдың басында күдіктілер Telegram мессенджері арқылы интернет-дүкен ашып, есірткі және психотроптық заттарды сатқаны анықталды.

Қылмыстық схема бойынша олар курьерлік жұмысқа қабылдау туралы хабарландырулар арқылы басқаларды тартумен, сондай-ақ барлық заңсыз әрекеттерді үйлестірумен және қаржыландырумен айналысқан.

Қазіргі уақытта күдіктілер Черногория аумағында қамауда.
 

08.09.2025, 11:43 29376

Ірі көлемдегі алаяқтық бойынша күдікті Түркиядан қайтарылды

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің және Түркия Республикасының құзыретті органдарының көмегімен бірнеше рет алаяқтық бойынша іздеуде жүрген Қазақстан азаматын Түркиядан елге қайтарды, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.

Ол 2023 жылы Шымкент қаласында басқа адамдармен алдын ала сөз байласып, интернет-алаңда нарықтық бағадан төмен бағамен автокөлік сатылады деген жалған хабарландырулар орналастырған. Заңсыз әрекеттердің салдарынан 52 жәбірленуші жалпы сомасы 70 млн теңгеден астам қаражаттан айырылды.

Аталған қылмыстың қатысушылары бұрын жазаның әртүрлі түрлеріне сотталған. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынғанына байланысты оған халықаралық іздеу жарияланып, ағымдағы жылдың тамыз айында Түркия аумағында ұсталды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды. Ол мүлкі тәркіленіп, үш жылдан жеті жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Бас прокуратура мен құқық қорғау органдары азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қылмыс жасаған тұлғаларды, олар қай елде жүргеніне қарамастан, жауаптылыққа тарту бойынша жүйелі жұмысын жалғастырады.
 

28.08.2025, 14:55 41096

Бір млрд теңгеден астам сомаға алаяқтық жасағаны үшін кінәлі тұлғалар сотталды

Бір млрд теңгеден астам сомаға алаяқтық жасағаны үшін кінәлі тұлғалар сотталды
Сурет: Depositphotos
Бірнеше жыл бойы мемлекеттік бағдарлама атын жамылып әрекет еткен екі таныс алаяқтық схемасын жасаған, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратуры.

Олар кеңсені жалға алып, жұмыс істеп тұрған ЖШС-ның деректемелерін пайдаланып, азаматтарды жеңілдетілген шарттармен Астана мен Алматы қалаларында орналасқан жоғары санатты тұрғын үй алу, сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама аясында несие мен қарыз рәсімдеуге уәде беріп, жалған келісімшарттар жасасу арқылы жаңылыстырған.

Олардың әрекеттері нәтижесінде 150 жәбірленушіге 1 млрд теңгеден астам шығын келтірілген. Сот үкімімен сотталушылардың кәмелет жасқа толмаған балаларының болуын, шығынды жартылай өтеуі жеңілдететін мән-жай ретінде танылып және ауырлататын мән-жайлардың болмауы ескеріліп, олардың әрқайсысына 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, 5 жыл мерзімге материалдық жауапты және басшылық қызметтер атқару құқығынан айырылды.

Келтірілген материалдық залал сотталғандардан өндірілді. Үкім заңды күшіне енді.
 

27.08.2025, 14:00 47671

Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды

Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды
Мемлекетке 685,8 млн теңге материалдық шығын келген, деп хабарлайды inform.kz.

Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның қызметіне жүргізілген кешенді тексеру нәтижесінде Шымкент қаласында жүзеге асқан "екі алма бағын салу" жобасы бойынша мемлекетке ірі көлемде материалдық шығын келтірілгені анықталды. Бұл жобаны қаржыландырған "Ауыл шаруашылығын қолдау қоры" АҚ басшылығы қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, орындалмаған жұмыстарды қабылдаған.


Атап айтқанда, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары мен өнім беруші компания директоры Шымкенттегі алма бақтарының техникалық талаптарға және өндірістік көрсеткіштерге сай келмейтініне қарамастан, жобаны қабылдап алған. Сараптамалар мен мамандардың қорытындысы бойынша, мемлекетке келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі 685,8 млн теңге болған.

Осы деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне тапсырылды.

Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты үкім шығарып, бұрынғы орынбасар мен мердігерді кінәлі деп танып, олардың әрқайсысына 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, сот мүліктерін тәркілеу туралы шешім қабылдады.

Айта кету керек, үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
 

25.08.2025, 12:17 49646

100 млн теңге табыс, 2 мың клиент: Қостанайда наркобизнестің жолы кесілді

Қостанай қаласында сотпен әлеуметтік желілер арқылы есірткі сату ісі бойынша айыптау үкімі шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.

Аталған қылмыстық істі тергеуді ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жүргізген.

Тергеу барысында бір топ адамның Telegram мессенджерінде "Thс Seller" атты наркошоп ашқаны анықталды. Осы ресурс арқылы 2 мыңнан астам клиент есірткі сатып алып, жалпы айналым 100 млн теңгеден асқан.

Есірткі саудасынан түскен табысты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің атына рәсімделген банктік карталар пайдаланылған. Тінту кезінде жалпы салмағы 30 келіден асатын марихуана мен гашиш тәркіленді.

Сот үкімімен кінәлілер 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған екі автокөлік мемлекет меншігіне тәркіленді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
 

