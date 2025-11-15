Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жалған құжаттар мен заңсыз балық экспорты: Қызылорда облысында жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшылары сотталды
Заңсыз әлеуметтік төлемдер бойынша қылмыстық іс тіркелді
ҰҚК Астана мен Алматыда жаяу әскердің оттықтары, Калашников автоматтары мен тапаншаларын тәркіледі
Қарағандыда "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар тергеліп жатыр
Қазақстанда есірткі тамызу бойынша жеті қылмыстық іс тіркелді
Бюджет қаражатын жымқырған: "СҚ-Фармация" компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр
Иә, бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, алайда тергеу мүддесіне байланысты толық ақпарат жария етілмейді", - деді Жеңіс Елемесов Сенат кулуарында.
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Imrat Group" атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты
- 31 қаржы пирамидасына қатысты 90 сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды;
- 7 млрд теңге көлемінде залал өтелді;
- жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 14 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталды;
- Instagram мен Telegram платформаларында 535 мыңға жуық қатысушысы бар 100-ден астам заңсыз чаттар жабылды.
Қазақстанда 130 көлеңкелі криптовалюта биржасы жабылды
Бұл механизм қалай жұмыс істейді?
Есірткі дүкендерінің" иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына, не криптовалюта түрінде айырбастау қызметін көрсететін әмияндарға аударады.
Көкшетауда инвестиция ретінде "S-Group" қаржы пирамидасы әрекет еткен
