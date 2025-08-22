20.08.2025, 11:12 6096
Жетісу облысында субсидия алу барысында 300 млн теңгеден астам қаржы жымқырылды
ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті субсидия жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.
Күдікті, ЖШС-нің басшысы бола отырып, екі жыл бойы жалған құжаттарды пайдаланып, мемлекет тарапынан сүт өнімдерін қайта өңдеуге бөлінген субсидияларды заңсыз түрде "Ауыл шаруашылығы басқармасынан" ММ алып отырған.
Келтірілген жалпы залал 300 млн теңгеден асты.
Шығындарды растау үшін басқармаға жеке кәсіпкерлерден шикі сүт сатып алу жөніндегі өзара есеп айырысулар туралы жалған құжаттар мен май өндіру бойынша жалған мәліметтер ұсынылған.
Сонымен қатар заңсыз алынған 110 млн теңге мөлшеріндегі субсидия күдікті тарапынан құмар ойындарға жұмсалған.
Сот санкциясымен құны 300 млн астам теңге болатын зауытқа тыйым салынды.
Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үй қамаққа алу түрі қолданылды.
Тергеу жалғасуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
21.08.2025, 15:10 1781
Бас прокуратура "Қорғас" ШЫХО арнайы экономикалық аймағындағы қытайлық инвестордың құқықтарын қорғап, 7 млрд теңгелік жобаны қайта іске қосуға ықпал етті
Прокуратура органдары инвесторлардың құқықтарын қорғауға ерекше назар аударады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.
Осы жұмыс шеңберінде "Қорғас ХШЫО" арнайы экономикалық аймағының аумағында "Қолөнершілер қаласы"сауда павильонын салу жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыратын Қытай инвесторы "International castle" ЖШС-ның проблемалық мәселесі сәтті шешілді.
Компания АЭА қатысушыларының тізілімінде тіркеуден бас тартуға және қатысу шартының қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты жобаны іске асыруда кедергілерге тап болды.
Құрылыс материалдарын әкелудің аяқталмаған кедендік рәсіміне және кейіннен инвесторды тізілімнен шығаруға байланысты Мемлекеттік кіріс органдары 1,4 млрд теңгеге кедендік төлемдерді қосымша есептеді.
Бас прокуратураның ұсынысы бойынша инвесторға қатысты шектеулер алынып тасталды, заңсыз есептелген төлемдер жойылды.
Жіберілген бұзушылықтар үшін кінәлі лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Нәтижесінде компания 7 млрд теңгеге жобаны іске қосты, оның шеңберінде жаңа жұмыс орындары құрылатын болады.
Инвестициялық жоба туристік және сауда әлеуетін дамытуға, сондай-ақ қытайлық туристердің АЭА-ның қазақстандық жағына қызығушылығын арттыруға бағытталған.
20.08.2025, 19:20 4856
Елордада балаларды көшеде ақша жинауға заңсыз тартқан
Елордада жасөспірімдерді пайдаланып, қоғамдық орындарда заңсыз ақша жинау деректері тіркелді, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратурасы.
Астана қаласы прокуратурасының үйлестіруімен саябақтарда, ойын-сауық орталықтарында, қоғамдық көліктерде және көшелерде рейдтер жүргізілді. Барлығы 8 кәмелетке толмаған жасөспірім анықталды. Олармен ешқандай шарт жасалмастан, 3 қайырымдылық қоры оларды волонтер ретінде тартқан.
Аталған қорлар "қайырымдылық" деген желеумен өзге мақсаттарға шамамен 340 млн теңге жинаған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іс аясында кәмелетке толмағандарды заңсыз әрекетке тартқаны үшін қордың лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне бөлек құқықтық баға берілетін болады.
20.08.2025, 15:27 5811
Алматыда кибер алаяқтардың әрекеті тоқтатылды
Интернет-алаяқтықтың заманауй түрлерінің алдын-алу" жобасын іске асыру шеңберінде Алматы қаласының прокуратурасы киберқылмыспен байланысты қылмыстық схемаларды анықтау және жолын кесу жөнінде белсенді жұмысты жалғастыруда, деп хабарлайды Алматы қаласының прокуратурасы.
2025 жылдың 19 тамызында прокуратураның үйлестіруімен және "Қазақтелеком" АҚ-мен ынтымақтаса отырып, ҰҚКД және қаланың ПД жедел сүйемелдеуімен Қазақстанның екі азаматы ұсталды.
Тергеу мәліметтеріне сәйкес олар, шетелдік серіктестермен сөз байласып, интернет-алаяқтық схемасын іске асыру кезінде оларға заңгерлік көмек көрсеткен.
Күн сайын осы схеманы пайдалана отырып, ақшалай қаражатты ұрлау мақсатында елдегі азаматтарға 2000-ға дейін қоңырау шалған.
Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп, қылмыстық әрекеттің барлық мән-жайы анықталуда.
Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды ұқыпты болуға, белгісіз адамдардың қоңырауларына сенбеуге, дербес мәліметтері мен банк деректемелерін бермеуге шақырады.
Күдікті әрекеттер байқалған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына жүгіну қажет.
15.08.2025, 15:07 21611
СҚО прокуратурасы рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын жою туралы жалған деректерді әшкереледі
Бас прокуратураның тапсырмасына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасымен коммуналдық қалдықтарды басқару саласындағы экологиялық заңнаманың талаптарының жергілікті атқарушы және уәкілетті органдар тарапынан сақталуына талдау жүргізілді, деп хабарлайды Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Аталған талдау барысында бірқатар заң бұзушылықтар, оның ішінде, 79 рұқсат етілмеген қоқыс полигонының жойылғаны туралы жалған ақпарат ұсынылғаны, Аққайың, Қызылжар, Мамлют, Тайынша аудандарында және М.Жұмабаев ауданының аумағында қалдықтардың арнайы белгіленбеген жерлерге жинақталғандығы, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар аумағынан өрескел шығу фактілері анықталды.
Сонымен қатар, Мамлют және Қызылжар аудандарында, сондай-ақ Петропавл қаласындағы қолданыстағы қалдықтар полигондары экологиялық талаптар мен санитарлық нормаларға сәйкес келмейтінің көрсетті.
Экологиялық кодекстің 365-бабының талаптарына қарамастан, Экология департаменті анық және жүйелі сипатқа ие құқық бұзушылықтар бойынша тиісті шаралар қабылдамаған, бұл өз кезегінде өңірдегі нақты экологиялық жағдайдың бұрмалануына әкеп соғуда.
Прокурорлық қадағалау актісінің нәтижесінде облыс әкімдігі 2025-2026 жылдарға арналған, жүйелі құқық бұзушылықтарды жоюға және өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шаралар жоспарын бекітті, жоспарда тарихи түрде қалыптасқан қатты тұрмыстық қалдықтар орналастырылған орындарды кезең-кезеңімен заңдастыру, орындалу мерзімдері, қаржыландыру көлемі, жауапты орындаушылар және бақылау тетіктері нақты көрсетілген.
Рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою туралы жалған есептерді ұсынғаны, экологиялық бақылаудың тиісінше жүргізілмегені және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың үйлестірімелгені үшін 13 лауазымды тұлға, олардың қатарында Экология департаментінің басшысы, облыс әкімдігі табиғи ресурстар басқармасының басшысы және Аққайың, Қызылжар, Мамлют аудандары әкімдерінің орынбасарлары тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
СҚО табиғат қорғау прокурорының қаулысымен ӘҚБтК-нің 324 және 344-баптарына сәйкес 12 ауылдық округтің әкімдері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 1,3 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды, барлық айыппұлдар толық көлемде өндірілді.
Заң және Тәртіп" акциясы аясында облыс әкімдігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган және аудан әкімдіктерінің қатысуымен кеңейтілген кеңес өткізіліп, онда Президенттің халыққа Жолдауында белгіленген мемлекеттік экологиялық саясаттың басымдықтарын қамтитын Экологиялық кодекстің негізгі ережелері түсіндірілді.
Қоршаған ортаны қорғау мәселесі қадағалаушы органның тұрақты бақылауында.
15.08.2025, 13:00 21751
Алматыда алаяқтардың нөмірлерді ауыстыру үшін пайдаланатын тағы бір "Sim-Box" жабдығы анықталды
Құқық қорғау органдары, "Қазақтелеком" АҚ мен "Кселл" АҚ арасында жасалған меморандум аясында қала прокуратурасының үйлестіруімен Алматы қаласы ПД-ның Киберқылмыспен күрес басқармасының қызметкерлері қылмыстық техниканы пайдалану фактісін анықтады, деп хабарлайды Алматы қаласының прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Бәйтереков көшесіндегі пәтерде жүргізілген жедел іс-шаралар барысында Ресей Федерациясының 18 жастағы азаматынан "Sim-Box", қазақстандық ұялы байланыс операторларының 300-ден астам сим-картасы және басқа да жабдықтар тәркіленді.
Sim-Box" жабдығы қылмыстық мақсатта телефон қоңырауларын жаппай жасау, таратуларды жіберу және абоненттік нөмірлерді ауыстыру үшін кеңінен қолданылады.
Аталған факті бойынша 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленген Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 213-бабы (Абоненттік құрылғының сәйкестендіру кодын өзгертуге арналған бағдарламаларды құқыққа сыйымсыз пайдалану) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Биылғы жылы осыған ұқсас 7 іс сотқа жолданса, оның 4-і бойынша үкім шығарылған.
Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды абай болуға және банк картасының деректері мен кіру кодтарын бөгде адамдарға бермеуге шақырады. Мұндай жабдықты пайдалану мүмкіндігі туралы ақпарат болса, құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.
15.08.2025, 11:08 22101
Астанада вейптер мен хош иістендіргіштердің заңсыз айналымын ұйымдастырған ірі желі әшкереленді
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желінің қызметін тоқтатты, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.
Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 5 қойма анықталды.
Тінту барысында 490 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін кіріс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін еді.
Бұдан бөлек, күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Олар ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық жолмен келген ақшаның ізін жасыру мақсатында банктік карталар өз атына ресімделген адамдарды, яғни дроперлерді - пайдаланған.
Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалған, жалпы сомасы 92 млн теңгеден асады.
Соттың санкциясымен тыйым салынған өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған автокөлікке тыйым салынды.
Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде.
Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
14.08.2025, 15:33 25861
Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған "Даму бала" платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды
Аталған қылмыстық іс Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Тергеу барысында анықталғандай, мониторингтік топ құрамында болған қатысушылардың бірі, өзінің қызмет бабын пайдаланып, сыбайласымен бірге кәсіпкерлерге тексеріс нәтижелерін "оң шешіп береміз" деген желеумен ақша бопсалаған.
Нәтижесінде олар 88 млн теңгеден астам қаражатты алған, оның бір бөлігі коттедж және автокөлік сатып алуға жұмсалған.
Соттың санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.
Сот үкімімен басты айыпталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.Оның сыбайласы 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.
13.08.2025, 19:36 26176
Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды
25 млрд теңгеден астам айналымы бар 50 наркошоптың қызметі әшкереленді. Барлық транзакциялар бойынша толық мәліметтер ІІМ, ҰҚК және прокуратураға берілді. Бір мезгілде онлайн-дүкендер арқылы есірткі сатып алған 40 мыңға жуық адам анықталды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Алдын алу мақсатында қаржы реттеушілерімен бірлесіп дроп карталарды танудың тиімді тетігі жолға қойылды. Нәтижесінде 20 мыңнан астам карта бұғатталды. Банктер 8 мың клиентпен іскерлік қатынастарын үзді. Есірткіден түскен 2 млрд теңгеден астам қаражат шоттарда тоқтатылды.
Есірткі саудасына қатысы бар 3 мыңнан астам крипто әмиян анықталды, 11,5 млн АҚШ доллары көлемінде қаражат бұғатталды.
Есірткіден түскен кірісті заңдастыруға да пайдаланылған 130 заңсыз криптоайырбастау орны (64 қылмыстық іс) жойылды. ТМД елдеріндегі 50-ден астам жергілікті дүкен мен 20 ірі жеткізушінің қызметі тоқтатылды.
- Соңғы бір жарым жылда есірткінің заңсыз айналымына қатысты 225 дерек анықталды, 118 кг-нан астам есірткі және психотроптық зат (оның ішінде 4,5 кг синтетикалық есірткі), 217 мың дана күшті әсер ететін препарат (тыйым салынған "анаболикалық стероидтар") тәркіленді.
Жыл басынан бері халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы жеткізілетін 4 арна жабылды.
