10 причин заняться единоборствами

Хотите улучшить качество своей жизни и проживать каждый день в кайф? Есть один надежный способ. Речь идет о занятии боевыми искусствами. Как это работает? Давайте разбираться. Вы поймете многое, если узнаете десять причин для того, чтобы добавить в свой ежедневный график немного единоборств.

Причина №1: самооценка

Когда ты четко понимаешь, что можешь реально дать сдачи гопнику и отстоять свое право продолжать владеть своим бумажником и смартфоном, то это придает тебе уверенности на улице. Конечно же, лучше всего всегда избегать конфликтов и предусматривать опасные ситуации. Но, согласитесь, что быть подготовленным к неожиданностям тоже может быть полезно. Откуда берется такая уверенность? Только из тренировок, жестких спаррингов и прогресса в отработке техник самозащиты.

Причина №2: сила и выносливость

Физическая кондиция спортсмена всегда дает свои выгоды в жизни. Вы более энергичны и работоспособны по сравнению со страдающими от гиподинамии коллег. И редко болеете, чем радуете и себя, и работодателя. Кроме того, вы более приклекательны для особ противоположного пола. Ну, и наконец, вы всегда отлично себя чувствуете, и это прекрасно.

Причина №3: характер победителя

Преодолевать трудности способны далеко не все. Конечно же, и трудности бывают разные, но все же. Занятия боевыми искусствами формируют характер бойца. В результате вы развиваете в себе жизненную отвагу и легче переносите временные проблемы, имеете энергию для нахождения их решения.

Причина №4: скорость реакции

Все знают, что заядлые геймеры славятся повышенными визальными навыками. У них реакция лучше, чем у обычных людей. Они быстро ориентируются в пространстве и времени. Это сказывается, к примеру, в процессе вождения автомобиля. Так вот, единоборства представляют собой видеоигру в реальности. У вас работает не только мозг и пальцы – у вас работает все тело.

Причина №5: самодисциплина

Прокрастинация – бич многих людей. Они хотят вроде бы чего-то достичь в жизни, но постоянно пробуксовывают и ждут у моря погоды. Как известно, везет тому, кто везет. Надо брать и делать. Но как, если не хватает энергии и мотивации? Встряхните себя – займитесь единоборствами.

Причина №6: снятие стресса

Другой бич современной жизни – стресс. Он имеет свойство накапливаться и вредить здоровью и успеху. Как только почувствовали депрессию, хандру, беспокойство или потерянность, то сразу бегите на тренировку. В большинстве случаев симптомы депрессии являются лишь иллюзией, созданной мозгом (которому просто заняться нечем). Опять же, взбодритесь. После тренировки вы обязательно ощутите прилив сил и счастья. Мир снова начнется улыбаться вам.

Причина №7: соревновательный дух

Быть лучше, умнее, сильнее своих конкурентов. Мы живем в такой среде, где важно побеждать. Единоборства как раз об этом. Даже в айкидо вы побеждаете себя, что немаловажно. В любом случае, побеждаете лень и уныние.

Причина №8: умение терпеть боль

Тренировочный процесс сопряжен с болевыми ощущениями. Это присутствует в любом боевом искусствен, в той или иной степени. В целом, сознательный выход из зоны комфорта существенно закаляет характер. И вознаграждает ни с чем не сравнимой радостью от достижения жулаемого результата. Счастье вообще особенно познается в моменты, когда ты испытал какое-то время дискомфорт и после этого вернулся в комфортное состояние. Плюс ощутил себя победителем в итоге. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Причина № 9: единомышленники

Счастье в жизни, помимо всего прочего, зависит от вашего окружения. Если вы общаетесь с людьми, которые разделяют ваши ценности, то вам вы уже счастливчик. Занимаясь единоборствами, вы найдете новых друзей, объединенных желанием стать лучше, не боящихся пролить пот в спортзале, умеющие терпеть дискомборт и боль ради цели, стремящиеся развить данные им природой качества. Нельзя достичь чего-то, просто медитируя в комнате или смотря ютуб с утра до ночи. Надо обязательно ходить на тренировки, где такие же люди как вы работают и растут над собой.

Причина №10: избавление от вредных привычек

Задумайтесь, как много создано обучающих курсов, тренингов, книг и видео о том, как бросить курить. Это огромная бизнес-индустрия. Среднестатистический человек настолько ленив, что предпочитает наклеить никотиновый пластырь или выпить волшебную таблетку, лишь бы избежать физических усилий. А на самом деле, эффективнее всего поработать в спортзале. Особенно, если тренировки связаны с единоборствами. Опыт занимающихся убедительно показывает, что вредные привычки исчезают бесследно. Представьте, каждая выкуренная сигарета олицетворяет собой плохое самочувствие, ведь каждый акт курения подавляет сразу все системы организма. А каждая нетронутая сигарета делает вас здоровее, сильнее, энергичнее и радостнее. К тому же, качество ваших тренировок будет постоянно расти. У вам появится новая, гораздо более здоровая зависимость – заниматься боевыми искусствами.





Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

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