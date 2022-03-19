Пресс-материалы
Пресс-материалы
Читаемое
18.03.2022, 08:57В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки 18.03.2022, 11:3922021Ушел из жизни главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков 18.03.2022, 12:0821121Запланированный на 19 марта субботник в Алматы переносится из-за погоды 18.03.2022, 12:1520631КазАвтоЖол отремонтирует дорогу на БАО 18.03.2022, 15:0815776МИОР не планирует блокировать соцсети в Казахстане - Умаров 12.03.2022, 10:1273746Авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию 12.03.2022, 09:5770866Дождь, метель и туман ожидаются сегодня в большинстве регионов Казахстана 13.03.2022, 13:0070466Экскаватор упал в Каспий 13.03.2022, 13:2669501В Петропавловске при пожаре погибли 5 человек 13.03.2022, 15:0267741Из-за непогоды закрыты дороги в ряде регионов Казахстана 03.03.2022, 11:24225216Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным и Зеленским 03.03.2022, 11:09212111Лавров рассказал, что будет с Украиной после завершения спецоперации 02.03.2022, 11:45206691Посла Британии вызвали в МИД после заявлений Ходж о санкциях против Казахстана 04.03.2022, 18:21203876Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию 01.03.2022, 15:30197701МИД Сирии: Запад готов вооружить даже нацистов, чтобы навредить России