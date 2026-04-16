Китайское агентство CCXGF присвоило ЕАБР ESG-рейтинг "А-"

Евразийский банк развития (ЕАБР) получил ESG-рейтинг "А-" от China Chengxin Green Finance Technology (CCXGF), что является высоким показателем по шкале агентства, сообщили в пресс-службе банка.





CCXGF - специализированное агентство в области устойчивого финансирования. CCXGF входит в группу China Chengxin International Credit Rating (CCXI), старейшего и крупнейшего по доле внутреннего рынка кредитного рейтингового агентства Китая. Оценка столь авторитетного агентства подтверждает соответствие ESG-практик ЕАБР международным стандартам и высоким требованиям китайского рынка.





В рамках оценки деятельность Банка была проанализирована по 13 ключевым направлениям в трех измерениях: экологическом (E), социальном (S) и корпоративного управления (G). Агентство отметило системную интеграцию ESG-принципов в стратегию Банка, в том числе учет вклада в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) при оценке проектов. Напомним, что в соответствии со Стратегией, к 2026 году не менее 25% проектов портфеля ЕАБР должны вносить значительный вклад в достижение ЦУР.





Еще одна сильная сторона Банка, по мнению агентства, - комплексный подход к оценке экологических и социальных рисков инвестиционных проектов. Помимо этого, агентство отмечает стабильность управленческой команды и вклад Банка в экономическое развитие государств-участников - в том числе через создание рабочих мест и рост налоговых поступлений.





Агентство выделяет выдающиеся результаты ЕАБР в области зеленого финансирования (по итогам 2025 года совокупный объем зеленого портфеля ЕАБР составил более 2 млрд долларов США), высокий уровень управления экологическими аспектами и качественное раскрытие информации по выбросам парниковых газов.





Таким образом, высокая оценка получена по всем направлениям ESG. Присвоенный рейтинг подтверждает устойчивые позиции Банка в сфере ESG и эффективность подходов ЕАБР к устойчивому развитию.





Справочно:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".