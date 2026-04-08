ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно завершил размещение трехлетних долларовых облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Общий объем привлеченных средств составил $121,6 млн. Ставка купона установлена на уровне 5,35% годовых, что соответствует спреду 150 б.п. к трехлетним казначейским облигациям США, сообщили в пресс-службе банка.
Размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Общий спрос на облигации превысил объем предложения более чем на 20%, что свидетельствует о доверии финансового рынка к кредитному качеству ЕАБР и его стратегическим инициативам в регионе", - отметили в ЕАБР.
Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР, включая развитие инфраструктуры, энергетики, транспорта и промышленности. С текущими проектами банка можно ознакомиться на сайте.
Совместными андеррайтерами выступили АО "Halyk Finance" (инициатор), АО "Alatau City Invest" и АО "Forte Finance".
ЕАБР продолжает активную работу по диверсификации источников фондирования и расширению присутствия на локальных рынках капитала", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует три мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
01.04.2026, 14:28 399041
Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации
Делегация Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ, ЕАБР) посетила Республику Узбекистан, где обсудила вопросы развития партнерства в области цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта.
В рамках визита состоялась встреча заместителя председателя правления ЕАБР, куратора ФЦИ, Тиграна Саркисяна с министром цифровых технологий, директором по информационным технологиям (CIO) Республики Узбекистан Шерзодом Шерматовым.
В ходе встречи ФЦИ представил перспективные цифровые проекты в Узбекистане, находящиеся в проработке фонда. В их число вошли решения в сфере управления водными ресурсами, рынка труда, ювелирной торговли, мониторинга качества воздуха и другие. Представители Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан выразили готовность детально изучить представленные инициативы, а также презентовать собственные цифровые решения, которые могут быть поддержаны Фондом цифровых инициатив. По итогам обсуждения стороны договорились разработать совместную дорожную карту реализации представленных проектов.
Делегация Фонда цифровых инициатив также посетила IT Park Uzbekistan - ключевой центр развития инновационной экосистемы страны. Представители фонда ознакомились с деятельностью технопарка, его резидентами и реализуемыми инициативами по поддержке стартапов и развитию экспортно ориентированных IT-услуг.
Визит Фонда цифровых инициатив в Узбекистан стал важным шагом в формировании долгосрочного сотрудничества и запуске совместных проектов, направленных на ускорение цифровой трансформации экономики страны.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.
30.03.2026, 15:00 490536
Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта
В рамках форума Digital Qazaqstan, проходящего в Шымкенте, Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан.
Документ направлен на развитие стратегического партнерства в области внедрения технологий искусственного интеллекта и поддержки цифровых проектов. В числе ключевых направлений сотрудничества - поиск и реализация совместных проектов в сфере ИИ, обмен экспертизой, а также усиление потенциала сторон как центров компетенций в сфере ИИ.
Подписание меморандума станет важным шагом в углублении партнерства и позволит вывести сотрудничество на новый уровень, соответствующий стратегическим задачам страны по развитию ИИ.
В рамках форума также проведена рабочая встреча заместителя председателя правления Тиграна Саркисяна с заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия, приоритетные проекты и инструменты поддержки внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.
Тигран Саркисян отметил, что 2025 год стал рекордным для Банка по числу реализуемых в Казахстане проектов, направленных на цифровизацию государственного управления, развитие платформенных решений и внедрение искусственного интеллекта.
В свою очередь Жаслан Мадиев поблагодарил Фонд за оказанную поддержку и предложил создать реестр казахстанских open-source решений-компонентов "электронного правительства" с целью их последующего тиражирования в государствах-участниках ЕАБР.
Евразийский банк развития продолжает системную работу по поддержке цифровой трансформации государств-участников и развитию технологий искусственного интеллекта в регионе.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
30.03.2026, 13:40 491846
Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум
Евразийский банк развития (ЕАБР) проведет годовое собрание и бизнес-форум 25-26 июня 2026 года в Алматы.
Мероприятие станет ключевой международной площадкой для обсуждения инвестиционных возможностей и стратегий долгосрочного развития Евразийского региона. Ожидается участие делегатов из 15 стран, включая представителей многосторонних банков, государственных структур, международного бизнеса и экспертного сообщества. Главным событием деловой программы станет пленарная сессия "Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности".
Евразийский регион сегодня находится в центре глобальных экономических трансформаций. Мы видим растущий интерес международных инвесторов к инфраструктуре, транспортным коридорам, энергетике и цифровой экономике. Годовое собрание и Бизнес-форум ЕАБР создают пространство для открытого диалога и совместного поиска решений, которые помогут раскрыть инвестиционный потенциал региона", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Деловая программа форума охватит широкий спектр тем, разделенных на тематические сессии. Участники обсудят глобальные экономические тренды, инвестиции в устойчивое развитие, цифровую трансформацию, будущее исламского финансирования в Центральной Азии, а также развитие транспортной и логистической инфраструктуры, включая потенциал Евразийского транспортного каркаса.
Отдельное внимание будет уделено практическим инструментам работы банка:
- презентации текущих инвестиционных проектов ЕАБР;
- возможностям Фонда технического содействия;
- презентациям новых аналитических исследований.
В рамках мероприятия также запланированы деловые переговоры, подписание соглашений и пресс-мероприятия, включая пресс-конференцию по годовому отчету, и отчета об устойчивом развитии ЕАБР.
Для участников будет работать выставочная экспозиция, где представят ключевые направления деятельности Банка: проекты ЕАБР, программы государственно-частного партнерства, образовательные проекты Академии ЕАБР, инициативы Фонда цифровых инициатив и Фонда технического содействия.
27.03.2026, 18:18 706626
ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации
На полях Международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026 Евразийский банк развития (ЕАБР) и Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики (далее - Министерство) подписали Меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества, создающий основу для совместной работы по развитию развития цифровой инфраструктуры и государственных цифровых платформ Кыргызстана.
Документ подписали Тигран Саркисян, заместитель председателя правления ЕАБР и Азамат Жамангулов, министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики.
Представители организаций также провели деловую встречу, в рамках которой была достигнута договоренность об организации обсуждения 15 кыргызстанских проектов, находящихся в совместной проработке с Фондом цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ, Фонд), и возможности реализации новых перспективных проектов.
Меморандум стал одним из результатов встречи председателя кабинета министров Кыргызской Республики - руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева с заместителем председателя правления ЕАБР, куратором ФЦИ Тиграном Саркисяном в мае прошлого года.
В рамках Меморандума стороны будут совместно работать над:
поддержкой проектов развития цифровой инфраструктуры, включая разработку и модернизацию государственных информационных систем, платформенных решений;
совместной реализацией проектов по развитию цифровых сервисов для граждан и бизнеса, включая электронные государственные услуги и мобильные государственные сервисы;
развитием технологий обработки и анализа данных, включая создание платформ анализа больших данных, развитие систем управления государственными данными, а также внедрение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении.
Партнерство с ЕАБР будет способствовать развитию инструментов и практик цифровой трансформации в сферах деятельности министерства.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
25.02.2026, 16:30 2762946
Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке
При поддержке ЕАБР вышел официальный перевод шариатских стандартов на русский язык, подготовленный Центром содействия развитию исламского финансирования. Это ключевой документ, регулирующий шариатские требования к исламским финансовым продуктам, сообщили в пресс-службе банка.
Русскоязычное издание является фундаментальным ориентиром для банков, инвестиционных фондов, финтех-компаний, исследователей и других заинтересованных лиц в странах СНГ и Центральной Азии, стремящихся к полному соответствию глобальным стандартам в области исламских финансов. Данный выпуск - уже третье издание полного текста шариатских стандартов на русском языке для Евразийского региона и второе издание стандартов, утвержденных до 2021 года.
Перевод выполнен с учетом строгих требований AAOIFI. Новое издание охватывает тот же перечень стандартов (с 1 по 61), что в прошлое издание, а также содержит ряд стилистических уточнений по переводу. Часть тиража будет распространена среди библиотек и некоммерческих организаций.
Русскоязычный перевод стандартов AAOIFI - мост между международным рынком исламского финансирования и растущим перспективным рынком стран Евразийского региона. Мы работаем над тем, чтобы наши стандарты были доступными во всех точках земного шара, а пространство СНГ является важным новым рынком для исламского финансирования, который может стать образцовой моделью для глобального рынка", - отметил генеральный секретарь AAOIFI Омар Мустафа Ансари.
Цифры и факты:
- Прогноз роста: +15-30% ежегодно .
- Стандарты охватывают: ключевые контракты исламского финансирования, обеспечительные договоры, вопросы урегулирования задолженности, банковские операции и сделки, закят и вакфы, и другие направления.
Согласно докладу ЕАБР "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", прогнозируется рост активов исламского банкинга в Центральной Азии до 6,3 млрд долларов США в 2033 году.
AAOIFI - международная независимая организация по разработке стандартов рынка исламских финансов, головной офис которой находится в Королевстве Бахрейн. 200+ стандартов, 50+ стран применения.
24.02.2026, 18:56 2847646
ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями
Евразийский банк развития сообщил, что открыт к расширению сотрудничества с турецкими компаниями и финансовыми институтами в реализации крупных инвестиционных проектов в странах-участницах банка, пишет издание Avrupa Haberler.
Старший управляющий директор ЕАБР Азамат Тулеубай в интервью агентству AA оценил роль турецких инвесторов в Евразийском регионе и развитие сотрудничества банка с Турцией.
По его словам, инвестиционное взаимодействие семи стран-участниц банка с Турцией активно развивается. В 2025 году Турция вышла на третье место по объему инвестиций в Евразийский регион после Китая и стран Персидского залива.
Совокупный объем турецких инвестиций в регионе в прошлом году достиг 18,6 млрд долларов, увеличившись вдвое. В то же время инвестиции стран евразийского региона в Турцию в 2025 году превысили 44 млрд долларов.
Тулеубай подчеркнул, что иностранные инвестиции играют важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии государств - членов банка. Они способствуют модернизации инфраструктуры, внедрению современных технологий и управленческих практик, интеграции региональных рынков и созданию новых рабочих мест.
Он отметил, что турецкие инвесторы зарекомендовали себя как надежные партнеры, эффективно сотрудничающие с международными финансовыми организациями, особенно в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) и проектного финансирования. По его словам, банк реализовал в регионе ряд крупных инфраструктурных проектов совместно с турецкими инвесторами.
В частности, в Алматинской области Казахстана был реализован проект Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) в рамках международного консорциума с участием турецких компаний Alsim Alarko и Makyol. В настоящее время БАКАД является крупнейшим проектом ГЧП в Центральной Азии.
В сфере авиационной инфраструктуры в качестве примера был приведен проект Международного аэропорта Алматы, оператором которого является TAV Airports Holding. В синдицированном финансировании проекта, направленного на увеличение пропускной способности до 14 млн пассажиров в год, приняли участие ЕАБР, Международная финансовая корпорация (IFC) и DEG.
Кроме того, Международный аэропорт Туркестана в Казахстане был построен с нуля турецкой компанией YDA Group и в настоящее время вносит вклад в развитие туристической и транспортной инфраструктуры региона.
Тулеубай отметил, что развитие транспортной инфраструктуры Центральной Азии занимает важное место в стратегии банка. По его словам, Турция укрепляет позиции логистического центра между Азией и Европой в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).
В среднесрочной перспективе банк открыт к расширению сотрудничества с турецкими компаниями и финансовыми институтами, включая софинансирование и синдицированные кредиты. Приоритет будет отдаваться проектам, направленным на укрепление межрегиональной связанности, развитие деловой активности и повышение качества инфраструктурных услуг.
Евразийский банк развития был создан 12 января 2006 года на основании соглашения между правительствами Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Армении и Таджикистана.
Штаб-квартира банка расположена в Алматы. В настоящее время его участниками являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Узбекистан. Банк поддерживает инфраструктурные проекты, направленные на развитие экономических, торговых и иных связей в регионе.
20.02.2026, 13:05 3229841
В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года
Фото: ЕАБР
Евразийский банк развития, программа развития ООН и программный офис ОБСЕ в Бишкеке выступят партнерами в разработке программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики до 2030 года. Документ определит долгосрочную стратегию развития сектора МСП, включая меры финансовой поддержки, цифровизацию, развитие экспорта и правовую защиту бизнеса, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Разработка программы ведется Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, и 12 февраля 2026 года проект документа был опубликован на официальном портале программы. Основная цель программы - переход от точечных мер к созданию единой, прозрачной и измеримой системы поддержки предпринимательства в масштабах всей страны. Поступившие от бизнеса и экспертов предложения будут учтены при доработке финального текста программы.
Как разрабатывается программа
Обсуждение ключевых направлений и механизмов будущей программы прошло 19 февраля 2026 года в Бишкеке в рамках стратегической сессии, организованной при поддержке ЕАБР. Мероприятие объединило представителей Министерства экономики и коммерции КР, международных партнеров и бизнес-сообщества страны.
Финальному обсуждению в Бишкеке предшествовала серия выездных встреч экспертов Министерства экономики и коммерции и международных партнеров с бизнес-сообществом в Баткене, Оше, Таласе, Нарыне и Караколе. В ходе региональных диалогов были обсуждены проблемы и приняты предложения от местных предпринимателей, которые легли в основу проекта программы МСП-2030.
Ранее согласно указу президента Кыргызской Республики был создан Консорциум институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который призван синхронизировать усилия государства, финансовых структур и международных партнеров.
Партнеры о программе
Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков подчеркнул, что государство последовательно усиливает поддержку предпринимательства:
Мы ясно понимаем: без сильного малого и среднего бизнеса невозможно обеспечить долгосрочный рост и повышение благосостояния граждан. Наша цель проста: чтобы каждый, у кого есть идея и желание работать, мог начать и развивать бизнес - независимо от возраста, региона или стартовых возможностей".
Заместитель председателя Правления ЕАБР Ярослав Мандрон:
Содействие развитию малого и среднего бизнеса в Кыргызстане находится в фокусе Евразийского банка развития. Совместно с международными партнерами мы поддерживаем разработку стратегически важного документа для МСП - Программы развития до 2030 года. Убежден, что ее реализация позволит перейти к системной архитектуре развития малого и среднего бизнеса и укрепить деловую среду страны".
Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Посол д-р Фолькер Фробарт:
Только совместными усилиями можно создать эффективную систему поддержки МСП, способную обеспечить устойчивый, конкурентоспособный и инклюзивный экономический рост. В этом контексте важную роль играют Центры поддержки предпринимательства, которые помогают снижать административные и информационные барьеры и повышать устойчивость бизнеса".
Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева:
Мы рады внести вклад в создание современной и устойчивой экосистемы малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане. Для ПРООН это направление является естественным продолжением многолетней работы по поддержке экономических реформ, развитию предпринимательства, цифровизации государственных услуг, продвижению зеленых практик, укреплению регионов и расширению экономических возможностей женщин и молодежи".
Шесть направлений поддержки
В ходе обсуждения представители бизнеса приняли участие в профильных рабочих группах, где были сформированы предложения по шести ключевым направлениям:
- Финансовые инструменты: развитие льготного кредитования, гарантийных механизмов и привлечение инвестиций.
- Развитие регионов и экспорт: поддержка региональных инициатив, специализация территорий и создание добавленной стоимости в сельском хозяйстве и переработке, сопровождение производителей Кыргызстана при выходе на внешние рынки.
- Цифровая трансформация: внедрение платформы "МСП Хаб" для упрощения доступа бизнеса к государственным услугам и онлайн-консультациям.
- Правовая защита: снижение административных барьеров, упрощение регулирования и обеспечение гарантий неприкосновенности частной собственности.
- Инновации и креативная экономика: поддержка женского предпринимательства, молодежных стартапов и креативной экономики.
- Предложения, сформированные участниками в результате стратегической сессии, будут учтены в финальном тексте Программы развития МСП до 2030 года.
03.02.2026, 19:26 4444326
Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с постоянным представителем Азиатского Банка Развития (АБР) в Казахстане Утсавом Кумаром, сообщает МИД РК.
Азиатский банк развития является одним из ключевых международных партнеров Казахстана, сотрудничество с которым на протяжении более чем 30 лет обрело долгосрочный и стратегический характер.
Проекты АБР в Казахстане оказывают ощутимое и позитивное влияние, вносят значимый вклад в устойчивое экономическое развитие страны, модернизацию инфраструктуры и проведение институциональных реформ. Мы ценим поддержку АБР в таких приоритетных областях, как транспортное сообщение и региональная интеграция, энергетика и возобновляемые источники энергии, модернизация энергетической инфраструктуры, поддержка малых и средних предприятий и расширение доступа к финансовым услугам", - сообщил в ходе встречи Ержан Ашикбаев.
Вместе с тем он подчеркнул важность повышения эффективности реализуемых проектов и обеспечения их практической отдачи для дальнейшего социально-экономического развития Казахстана.
Первый заместитель министра проинформировал постоянного представителя АБР о проводимых в Казахстане масштабных экономических и конституционных реформах, подчеркнув важность выстраивания работы по отбору проектов с учетом приоритетов проводимых в нашей стране преобразований.
В свою очередь, Утсав Кумар отметил тесное и конструктивное взаимодействие АБР с правительством Казахстана, подчеркнув, что за годы сотрудничества банк инвестировал в экономику страны более 7,5 млрд долларов США. При этом он выразил готовность АБР к дальнейшему углублению партнерства и наращиванию объема социально и экономически значимых проектов.
Стороны обсудили предстоящий весной 2026 года визит президента АБР Масато Канды в Казахстан, который рассматривается как подтверждение стратегического характера партнерства между РК и АБР.
В завершение встречи Министерство иностранных дел РК подтвердило готовность к дальнейшему взаимодействию с АБР и его представительством в РК по вопросам, представляющим взаимный интерес.
