Белых хакеров и специалистов по ИИ будут готовить для защиты энергосистем Казахстана

Электроэнергетика и теплоэнергетика Казахстана развиваются с учетом глобальных трендов, включая цифровизацию, автоматизацию и внедрение интеллектуальных решений

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют готовить специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и развитию умных энергосетей для защиты и цифровизации энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минэнерго.





В электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта "Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике".





В рамках данного стандарта предусмотрены новые профессии:





проектировщик интеллектуальных (умных) сетей;

инженер по разработке и внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid);

специалист по кибербезопасности энергетических сетей.





Эти профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и направлены на формирование современных образовательных программ и подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой трансформации отрасли". - уточнили в ведомстве.





В Минэнерго отмечают, что развитие умных сетей (Smart Grid) является одной из ключевых задач ближайших 5-10 лет. Это требует от специалистов не только глубоких знаний в области энергетики, но и компетенций в сфере искусственного интеллекта, поскольку в перспективе функции диспетчеризации будут частично переданы интеллектуальным системам управления.





В 2025 году в отрасли уже была разработана карточка новой профессии "смарт-менеджер", направленная на повышение эффективности управления и мониторинга энергетических систем, внедрение интеллектуальных технологий и повышение энергоэффективности", - отметили в министерстве.





Также проведена актуализация Отраслевой рамки квалификаций с учетом текущих и перспективных потребностей отрасли. В рамках обновления пересмотрена функциональная карта отрасли; актуализирована карта профессиональных квалификаций; проведен анализ отрасли и потребности в кадрах; обеспечена синхронизация с системой подготовки кадров в организациях высшего и технического и профессионального образования.





Ранее в правительстве сообщали, что к концу первого квартала 2027 года Казахстан планирует полностью закрыть внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году выйти на устойчивый профицит. Для этого реализуется ряд крупных проектов по строительству и модернизации генерирующих мощностей.





В долгосрочной перспективе Казахстан намерен значительно нарастить энергетический потенциал. В рамках плана развития отрасли до 2035 года предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, включая проекты ВИЭ и строительство атомной электростанции.



