Строительство первой АЭС стартовало в Казахстане

Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Улкен Алматинской области сегодня проходит торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации, передает корреспондент агентства.









В рамках церемонии состоялись официальные выступления представителей Агентства по атомной энергии и "Росатома", а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пройдено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.









Сегодняшняя церемония знаменует начало инженерно-изыскательских работ - ключевого подготовительного этапа на пути к строительству АЭС в Казахстане, от которого зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надежность и экономическая эффективность всего проекта", - сказал глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев.





Он отметил, что общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры.





В рамках проекта мы придаем большое значение активному участию казахстанских предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит вывести местное производство на новый уровень, создать тысячи новых рабочих мест и развивать ядерную науку в соответствии с мировыми стандартами", - сказал глава ведомства.





В основе будущей станции - современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт) поколения III+. Эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Беларуси, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.







