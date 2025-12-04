Кладут асфальт прямо на землю: в акимате Алматы отреагировали на жалобы жителей микрорайона Нур Алатау Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей микрорайона Нур Алатау вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, передает корреспондент агентства.
Осуществляются дорожно-восстановительные работы силами застройщика ТОО "Tena city" после проложенных канализационных сетей к ЖК "Noble house". В рамках компетенции аппарата акима района для проведения внеплановой проверки официальное письмо будет направлено в управление градостроительного контроля", - заявили в ведомстве.
Ранее жители микрорайона заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания. Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау.
Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.