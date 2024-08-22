В акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау

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Уральск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области было отловлено 3420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации, сообщает портал " - Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области было отловлено 3420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации, сообщает портал " Мой город ".





По словам Берика Иралиева, пойманных животных осматривает и регистрирует ветеринар в специально оборудованных местах временного содержания. Затем проводится дегельминтизация, регистрация с помощью электронного чипа и биостерилизация. После заживления операционных ран в течение 3-10 дней животным делают прививку от бешенства и отпускают обратно на улицу. В 2024 году из областного бюджета выделено 68,2 миллиона тенге на отлов и биостерилизацию бездомных собак.





Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных, когда оно представляет угрозу жизни, здоровью, а также общественной безопасности и порядку. В 2024 году по запросам жителей было убито 1461 больное и агрессивное бродячее животное.





В управлении пояснили, что, когда отловленное животное попадает в приют, специалисты сканируют его чип и ищут владельца для возможного возврата питомца по заявлению прежнего или нового владельца. Если животное зарегистрировано в базе домашних животных, его владелец будет уведомлен о его местонахождении.



