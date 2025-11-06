Судью задержали пьяной за рулем: в суде Астаны прокомментировали информацию

Теперь казахстанцы не смогут осуществить денежный перевод во время разговора

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с 2023 года поэтапно вводит требования к информационной безопасности мобильных банков. В 2025 году появились новые, более жесткие правила - теперь приложения будут защищать пользователей даже в ситуациях, когда они сами могут не заметить опасность, сообщает - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с 2023 года поэтапно вводит требования к информационной безопасности мобильных банков. В 2025 году появились новые, более жесткие правила - теперь приложения будут защищать пользователей даже в ситуациях, когда они сами могут не заметить опасность, сообщает Fingramota.kz.





Как рассказали в АРРФР, в 2025 году для усиления безопасности мобильных банков были введены следующие требования.





Повторная аутентификация на новом устройстве. Если пользователь входит в свой банк с нового телефона потребуется дополнительное подтверждение личности. Это исключает возможность входа злоумышленников под вашим логином с другого устройства.





Блокировка при включенном микрофоне. Если при использовании приложения включен микрофон (например, идет звонок),операции с деньгами будут временно заблокированы. Так мошенники не смогут управлять действиями клиента во время разговора.





Расширенный журнал безопасности. Теперь приложения обязаны хранить больше технических записей - например, сведения о попытках удаленного управления, нарушении целостности системы, подозрительных изменениях. Это поможет банкам и правоохранителям быстрее расследовать инциденты и вернуть украденные средства.





Из раннее введенных мер безопасности в АФМ отметили обязательное применение двухфакторной проверки личности. При входе нужно не только ввести пароль, но и подтвердить вход через SMS, push-уведомление или биометрию. Это повышает уровень защищенности клиента и позволяет исключить несанкционированный вход даже при утере устройства.





Также применяется биометрия через ЦОИД. При первичной регистрации или смене пароля банк обязан подтвердить личность клиента по биометрическим данным через Централизованный обменный идентификационный депозитарий- национальную систему, которая работает на базе Национальной платежной корпорации Нацбанка. Это исключает возможность входа мошенника с чужим лицом или данными.





Защита при взломе или удаленном управлении. Если приложение обнаружит, что на устройстве активированы программы удаленного доступа или взломана операционная система,работа банка будет автоматически заблокирована. Это не ошибка, а защита: при таких признаках мошенники часто управляют телефоном жертвы дистанционно.





Также Банки обязаны соблюдать стандарты безопасности при создании и обновлении приложений - чтобы злоумышленники не могли внедрить вредоносный код. Кроме того, теперь каждый банк должен иметь в собственной структуре подразделение, отвечающее за кибербезопасность и актуализацию всех требований регулятора.





Вместе с тем, во время финансовых операций теперь фиксируется местоположение клиента. Это помогает определить, если кто-то попытался провести операцию с чужого устройства в другом регионе или стране.





Все эти меры направлены на то, чтобы предотвратить мошенничество еще до того, как оно произойдет. Если раньше безопасность зависела только от внимательности клиента, то теперь в дело вступают и технологии - приложения способны сами "распознать" подозрительные ситуации и вовремя остановить операцию", - пояснили в АРРФР.



