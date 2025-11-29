Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия"

Присоединение области к работе платформы позволит значительно расширить каналы межрегионального сотрудничества и укрепить торгово-экономические связи между севером Казахстана и восточной провинцией Китая

Фото: МИД РК

Нанкин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На платформе содействия беспрепятственной торговле "Китай - Центральная Азия" состоялось официальное присоединение Северо-Казахстанской области. Этот шаг придал новый импульс углублению межрегионального торгово-экономического взаимодействия между Северо-Казахстанской областью и китайской провинцией Цзянсу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





Церемония подписания соглашения о присоединении Северо-Казахстанской области (СКО) к данной платформе и открытие представительства Центра по обслуживанию инвесторов СКО состоялась с участием акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, генерального консула Республики Казахстан в Шанхае Нурлана Аккошкарова, главы района Сюаньу города Нанкина Чжан Чжичао, а также вице-президента корпорации Jiangsu SOHO Holding Group Ли Мина.





Цзянсу на протяжении многих лет является второй региональной экономикой Китая, обеспечивающей 15% всей промышленности страны и 3% мировой индустрии (в 2024 году валовой региональный продукт провинции составил 1,9 триллиона долларов США), тогда как СКО является одним из ключевых экономических регионов Казахстана, обладающим большим агропромышленным потенциалом и прочной промышленной базой.





В завершение церемонии открытия стороны провели деловые переговоры с руководством Цзянсу SOHO Holding Group с целью углубления торгово-экономического сотрудничества. Во время встречи аким СКО подробно представил китайскими деловыми кругами преимущества области и обозначил ключевые направления взаимодействия.





Кроме того, на встрече прошла презентация инвестиционного климата и экономического развития Северо-Казахстанской области. Стороны договорились о создании устойчивого механизма коммуникации и совместном продвижении конкретных инвестиционных проектов.





Присоединение области к работе платформы позволит значительно расширить каналы межрегионального сотрудничества и укрепить торгово-экономические связи между севером Казахстана и восточной провинцией Китая.





Отмечается, что к работе платформы уже присоединилась Западно-Казахстанская область.