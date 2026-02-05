04.02.2026, 14:07 7636
С какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын рассказал, с какой суммы задолженности будут блокироваться счета казахстанцев в 2026 году.
Так как дифференцированный подход мы применили, в случае превышения налоговой задолженности в 20 МРП начисляется пеня, направляется уведомление, потом по сроку направляется - приостановление расходных операций по банковским счетам, а также по кассе и инкассовым распоряжениям", - сказал Кайсар Арын.
По его словам, до 45 МРП меры воздействия ограничиваются этими способами и мерами взыскания.
А когда задолженность превышает 45 МРП, озвученные меры остаются. В последующем отработка будет дебиторской задолженности, составление акта описи имущества, реализация и выпуск акций, вплоть до признания налогоплательщика в случае непогашения банкротом по решению суда", - сообщил он.
Напомним, размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане с 1 января 2026 года составляет 4325 тенге.
04.02.2026, 17:36 5141
Курс доллара опустился ниже отметки в 500 тенге на KASE
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился ниже отметки в 500 тенге за доллар, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 4 февраля средневзвешенный курс доллара составил 498,46 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Согласно данным сайта kurs.kz, курс продажи американской валюты в обменниках Алматы к настоящему времени колеблется в пределах 499-503 тенге за доллар. Курс покупки - 496-499 тенге за доллар.
Ранее глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара до 1500 тенге.
04.02.2026, 13:04 9011
Антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 января 2026 года антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Благодаря работе антифрод-центра своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, более полумиллиарда тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников", - проинформировал финрегулятор.
Отмечается, что в 2025 году Национальный банк провел масштабную работу по расширению функционала и повышению эффективности работы антифрод-центра.
Принят пакет законодательных поправок, который предусматривает:
- упрощение процедуры возврата пострадавшим заблокированных денег;
- интеграцию антифрод-центра с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) и базами операторов связи для выявления номеров, участвующих в мошенничестве, а также требования по их блокировке;
- расширение функционала антифрод-центра за счет подключения дополнительных баз данных для противодействия иным противоправным операциям (в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и других);
- возможность получения ограниченного перечня финансовых услуг лицами, включенными в базы данных антифрод-центра (доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам в рамках выплаты пенсий, стипендий, пособий и зарплаты).
В августе 2025 года Национальный Банк и Генеральная прокуратура завершили первый этап интеграции антифрод-центра с информационной системой "Единый реестр досудебного расследования" (Единый реестр). Это упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генеральной прокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития", - говорится в сообщении.
В рамках нового закона о банках и сопутствующего закона приняты поправки, направленные на усиление борьбы с мошенничеством на финансовом рынке и защиту прав потребителей финансовых услуг.
В частности, расширен круг участников антифрод-центра - включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более финорганизации.
Кроме того, введена ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:
- в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных антифрод-центра;
- с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.
По данным Нацбанка, в рамках пилотных проектов будут использованы инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз.
27.01.2026, 19:23 48191
В аэропорту Алматы выявили незаконную выплату дивидендов на 6,8 млрд тенге
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выявил нарушение в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверкой установлены факты незаконной выплаты дивидендов на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, которое не имело статуса акционера, тем самым повлияло на финансовую стабильность стратегического объекта, потенциально снижая его активы и возможности для развития", - проинформировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства.
26.01.2026, 09:56 59886
"Чистый лист": какие меры поддержки получит микро- и малый бизнес
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов РК.
Согласно решению от 17 декабря 2025 года, предусматривается утверждение:
- правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;
- правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Указанные проекты правил 12 января 2026 года опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Планируемый срок вступления в силу - начало февраля 2026 года.
Дополнительно предусмотрены организационно-оперативные меры:
1. Камеральный контроль
Камеральный контроль не будет проводиться в отношении налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2026 года, за исключением случаев:
- налогообложения доходов нерезидентов;
- представления после 17 декабря 2025 года дополнительной налоговой отчетности за указанные периоды;
- отзыва налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;
- подачи налогоплательщиком заявлений и (или) требований, предусмотренных налоговым законодательством, требующих проведения камерального контроля;
- в отношении поставщиков услугополучателя в рамках государственной услуги по возврату НДС из бюджета.
Ограничение установлено по дате 17 декабря 2025 года с целью минимизировать риски представления упрощенной декларации за 2-ое полугодие 2025 года и других деклараций за 4-ый квартал 2025 года без отражения налоговых обязательств", - уточнили в КГД.
2. Налоговые проверки
Налоговые проверки за налоговые периоды до 1 января 2026 года проводиться не будут, за исключением:
- проверок, назначенных до 1 января 2026 года;
- встречных налоговых проверок;
- проверок, назначаемых:
- в рамках уголовно-процессуального законодательства;
- по актам и требованиям органов прокуратуры;
- для определения взаиморасчетов с дебиторами;
- по исполнению распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе;
- в отношении недропользователей;
- по заявлениям и требованиям налогоплательщиков;
- по жалобам на результаты налоговых проверок;
- при представлении или отзыве налоговой отчетности после 17 декабря 2025 года;
- для подтверждения нарушений, выявленных камеральным контролем.
3. Судебные иски
Прекращается подача исков:
- о признании недействительными сделок, заключенных до 1 января 2026 года между субъектами микро- и малого предпринимательства;
- о признании недействительной регистрации (перерегистрации), осуществленной до 1 января 2026 года.
Исключение составляют иски, инициированные на основании материалов правоохранительных органов.
4. Административная ответственность
С 1 января 2026 года прекращается возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении субъектов микро- и малого предпринимательства:
- за несвоевременную постановку на учет по НДС;
- за обороты, совершенные в период непостановки на учет по НДС;
- за непредставление налоговой отчетности по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года.
Реализация подхода "Чистый лист" направлена на снижение административной и фискальной нагрузки, поддержку микро- и малого бизнеса, создание условий для адаптации предпринимателей к проводимым налоговым и институциональным реформам", - пояснили в комитете.
Кроме того, "Министерством финансов в целях обеспечения плавной адаптации бизнеса к изменениям Налогового кодекса дополнительно прорабатываются вопросы по не начислению пени и штрафов микро- и малому бизнесу в течении 2026 года".
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, поручил внимательно изучить все конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы.
Среди основных просьб бизнес-сообщества был пересмотр отдельных норм Налогового кодекса, в том числе запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Также предприниматели просили отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
23.01.2026, 12:01 75181
Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 18%
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, соответствуя прогнозу Национального банка. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить продовольственная компонента (13,5%), в ее структуре высокий рост цен на мясо и масло обусловлен ростом издержек производства и высокими экспортными поставками. Непродовольственная инфляция несколько снизилась (11,1%) на фоне укрепления обменного курса в последние месяцы, тогда как рост цен на платные услуги замедляется (до 12,0%) вследствие административного снижения тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Месячная инфляция в декабре 2025 года несколько ускорилась и составила 0,9%. Базовая инфляция сохраняется на повышенном уровне - 0,8%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфляция по-прежнему формируется в условиях, когда устойчивый внутренний спрос превышает возможности предложения. Вторичные эффекты тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ продолжают перекладываться в ожидания и цены.
Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли (14,7%) и остаются волатильными. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год также несколько возросли - до 10,8%.
По данным Нацбанка, мировые цены на продовольствие, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются на повышенных уровнях. Сохраняется рост цен на зерновые и сахар. В РФ инфляция замедляется на фоне жестких денежно-кредитных условий, в ЕС остается стабильно низкой. В США ФРС продолжает постепенное снижение ставки, одновременно отмечая рост инфляционных рисков, связанных с торговой политикой. Геополитическое напряжение усиливается, что повышает неопределенность и может формировать более высокий инфляционный фон.
Рост экономики Казахстана в 2025 году составил 6,5% в годовом выражении, при этом высокие темпы сохраняются в транспорте, строительстве, торговле, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Проинфляционные риски в основном обусловлены внутренними факторами: спросом опережающим рост предложения, продолжительными вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и ГСМ. Дополнительную неопределенность формируют параметры и формат планируемого масштабного квазифискального стимулирования, которое может снизить дезинфляционный эффект консолидации республиканского бюджета. Риски также связаны с практической реализацией налоговой реформы, предполагающей как повышение ставки НДС, так и расширение круга плательщиков, а также последующей адаптацией бизнеса в течение ближайших кварталов", - пояснили в Нацбанке.
По информации финрегулятора, дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, замедление беззалогового потребительского кредитования (рост выдач - 7,3% г/г за 11 месяцев 2025 года), сокращение избыточной ликвидности через повышение МРТ, операции по зеркалированию покупок золота, а также укрепление курса тенге.
В Нацбанке отмечают, что динамика инфляционных процессов и баланса рисков соответствует прогнозам и оценкам.
При этом внешние вызовы, неопределенность относительно масштаба воздействия изменений налоговой системы и параметров возобновления роста тарифов ЖКУ и цен на ГСМ со 2 квартала т.г. обуславливает взвешенный и осмотрительный подход к установлению базовой ставки. Таким образом, базовая ставка с высокой вероятностью будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года", - говорится в сообщении.
20.01.2026, 13:20 96546
Президент РК высказался о налоговой реформе
Он поручил внимательно изучить все предложения бизнеса и при необходимости внести коррективы
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о новом Налоговом кодексе.
Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.
Напомним, с 1 января Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Осенью прошлого года представители бизнеса запустили петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако она не прошла модерацию.
Автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким также направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
20.01.2026, 11:55 97781
Видео с банкоматов в Казахстане будут хранить полгода
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года банки будут хранить видео с банкоматов 180 дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы, вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится. Об этом заявили в центре по борьбе с дезинформацией СЦК.
Для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи) и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников. Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков. Эти требования закреплены еще в 2016 года постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки. В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней", - сообщает центр.
При этом отмечается, что "в стране не формируются реестры по факту снятия наличных".
Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение информации о якобы создании государством базы лиц, снимающих наличные денежные средств через банковские терминалы (банкоматы). Данная информация является манипулятивной и не соответствует действительности", - уточнили в центре.
20.01.2026, 11:33 97591
Как предпринимателям выбрать налоговый режим
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех. Комитет государственных доходов Минфина РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения.
По данным правительства, новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.
В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый - специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй - специальный налоговый режим для самозанятых. Третий - специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств", - отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.
Что нужно знать предпринимателям:
СНР на основе упрощенной декларации
Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Подать уведомление можно через:
кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" - "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");
специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" - "смена налогового режима ИП");
УГД по месту нахождения на бумажном носителе;
приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" - "изменение реквизитов и налогового режима ИП").
Переход на режим для самозанятых
С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.
Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".
Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
Как отметили в правительстве, в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей.
Сервисная модель оказания государственных услуг - это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг", - пояснил руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов.
Основная цель модели - переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.
Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом
• Автоматическое формирование нулевой отчетности
Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", тем самым снижая карательные меры для бизнеса.
При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.
• Сокращение форм налоговой отчетности
Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% - с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.
• Внедрение сервисных групп налоговых органов
Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.
Сервисная группа - это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.
Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:
- лица с инвалидностью первой или второй группы;
- лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
- престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;
- физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.
Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели
КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса - от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:
- упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;
- предзаполнение и автоматическое декларирование;
- оплату налогов в один клик;
- передачу части услуг в госкорпорацию "Правительство для граждан" и финансовый сектор;
- электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;
- повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;
- расширение открытых API-сервисов.
В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде "Калькулятора". Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.
По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.
Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе "Единый личный кабинет" с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.
Кроме того, в этом году в кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла - от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.
Сотрудничество с банками второго уровня
Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.
В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг - от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.
