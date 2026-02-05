В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн

Рассказать друзьям

Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын в ходе брифинга - Глава управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын в ходе брифинга сообщил об ужесточении ограничений для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей при наличии налоговой задолженности.





С 1 июля 2026 года в Казахстане вводятся новые ограничения для руководителей компаний, имеющих значительную налоговую задолженность.





В частности, Кайсар Арын сообщил, что при наличии задолженности свыше 27 000 МРП первые руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели будут временно ограничены в праве выезда за пределы страны. Решение об ограничении будет приниматься судом. При этом предусмотрена возможность временного приостановления запрета на выезд в исключительных случаях - например, при необходимости лечения за рубежом по состоянию здоровья, также только по санкции суда.





Кроме того, с 1 июля вступают в силу нормы, запрещающие перерегистрацию юридических лиц и смену собственников при наличии неисполненных налоговых обязательств. По словам представителя КГД, подобные меры связаны с распространенной практикой, когда компании с долгами в размере 10-20 млн тенге и более формально переоформляются на социально уязвимых лиц, включая лиц без определенного места жительства.



