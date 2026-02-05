04.02.2026, 09:10 72386
В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн, сообщает пресс-служба правительства.
Казахстан вступает в новый этап развития агропромышленного комплекса (...) Ожидается, что итогом этой работы станет рост поголовья крупного рогатого скота до 12 млн, мелкого рогатого скота - до 28 млн, а экспорт мяса вырастет в два раза", - проинформировали в правительстве.
Также сообщается, что в рамках расширения экспортного потенциала ключевым вектором станет сертификация продукции по системе Halal.
Это необходимо для укрепления позиций Казахстана на премиальных рынках стран Персидского залива и других мусульманских государств", - пояснили в пресс-службе.
По данным правительства, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличивается второй год подряд: в 2025 году он вырос на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге, тогда как годом ранее рост составлял 13,6% при объеме в 8,3 трлн тенге. Подчеркивается, что этот подъем обеспечен за счет увеличения производства в растениеводстве на 7,8% и в животноводстве на 3,3%.
Ранее Казахстан ввел ограничения на экспорт скота.
04.02.2026, 15:33 52556
Какие ограничения введут для глав компаний при наличии налоговой задолженности
Предприниматели не смогут выехать за рубеж и переоформить бизнес
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын в ходе брифинга сообщил об ужесточении ограничений для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей при наличии налоговой задолженности.
С 1 июля 2026 года в Казахстане вводятся новые ограничения для руководителей компаний, имеющих значительную налоговую задолженность.
В частности, Кайсар Арын сообщил, что при наличии задолженности свыше 27 000 МРП первые руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели будут временно ограничены в праве выезда за пределы страны. Решение об ограничении будет приниматься судом. При этом предусмотрена возможность временного приостановления запрета на выезд в исключительных случаях - например, при необходимости лечения за рубежом по состоянию здоровья, также только по санкции суда.
Кроме того, с 1 июля вступают в силу нормы, запрещающие перерегистрацию юридических лиц и смену собственников при наличии неисполненных налоговых обязательств. По словам представителя КГД, подобные меры связаны с распространенной практикой, когда компании с долгами в размере 10-20 млн тенге и более формально переоформляются на социально уязвимых лиц, включая лиц без определенного места жительства.
Ранее Кайсар Арын рассказал, с какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане.
04.02.2026, 09:40 70526
Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Монголией, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Документ обеспечит развитие и укрепление торговых связей между странами ЕАЭС и Монголией. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что до $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия.
03.02.2026, 18:56 107271
Казахстан экспортировал 5,8 млн тонн зерна нового урожая
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта зерна увеличился на 1 млн тонн
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых поставщиков зерна в Центральной и Южной Азии, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с сентября 2025 года по 31 января 2026 года экспортировано 5,8 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (4,8 млн тонн). Основной рост поставок приходится на традиционные рынки Центральной и Южной Азии", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что экспорт зерна в Узбекистан увеличился на 49% - с 1 млн 813 тысяч тонн до 2 млн 702 тысяч тонн. В Кыргызстан объемы поставок выросли в 1,7 раза - с 95 тысяч тонн до 163 тысяч тонн. Поставки в Афганистан увеличились в 1,9 раза - с 216 тысяч тонн до 416 тысяч тонн.
03.02.2026, 17:16 116211
Производственные мощности Шымкентского НПЗ увеличат до 12 млн тонн в год
Фото: depositphotos.com
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к разработке проекта расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн в год, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Стороны утвердили базовые параметры реализации проекта: ТОО "ПКОП" представило пакет исходных данных, а Восточно-Китайский проектный институт подтвердил готовность к началу работ в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием", - говорится в сообщении.
Также были подписаны соответствующие протоколы, фиксирующие переход проекта в фазу активной технической проработки.
Ключевым итогом переговоров стало подтверждение конфигурации расширения завода по схеме "6+6" с обеспечением полной интеграции новых мощностей с действующими объектами предприятия. Основой для проектирования приняты ранее согласованные техническое задание и отчет пред-ТЭО", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанские НПЗ достигли исторического максимума переработки нефти.
02.02.2026, 16:26 217976
"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году
Фото: Казатомпром
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" нарастила производство урана на 11% в 2025 году, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно информации опубликованной на сайте компании, объем производства урана в 2025 году вырос до 25 839 тысяч тонн.
Объемы производства "Казатомпрома" на 2026 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 27 500 - 29 000 тонн урана и 14 500 - 15 500 тонн урана соответственно при условии доступности серной кислоты", - заявили в компании.
Ранее в "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы.
02.02.2026, 15:01 227411
"Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года, сообщает пресс-служба центра.
Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года. В указанный период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов. Со 2 марта 2026 года центр возобновит работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами.
02.02.2026, 14:29 230706
В январе тенге укрепился на 0,9% - Нацбанк
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января курс тенге укрепился на 0,9%, до 501,24 тенге за доллар США, сообщили в Национальном банке Республики Казахстан.
По данным ведомства, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 359 млн долларов США до 306 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,8 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 350 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 18,5 млн долларов США в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства, в феврале ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 350 до 450 млн долларов США", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в рамках операций зеркалирования в январе было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение февраля в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 206 млн долларов США. В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в январе. Покупка валюты в феврале также не запланирована", - рассказали в ведомстве.
Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге.
Напомним, по итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%.
02.02.2026, 13:15 196161
Годовой уровень инфляции в январе составил 12,2%
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в январе 2026 года составила 12,2%, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.
Согласно статданным, по итогам января цены на продовольственные товары за год выросли на 12,9%, платные услуги - на 12%, непродовольственные товары - на 11,7%.
При этом уточняется, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,4 процентного пункта), транспорт (1,1 процентного пункта), личный уход, социальная защита и прочие товары и услуги, одежда и обувь (1 процентный пункт).
Из продуктов питания больше всего подорожало мясо и птица (+23%) и мясные продукты (+19%), а также масла (+12%) и безалкогольные напитки (+16,8%). Цены на бензин в годовом выражении показали рост на 16,8%.
Напомним, с января 2026 года Бюро национальной статистики РК внедряет обновленный подход к расчету индекса потребительских цен - инфляции.
