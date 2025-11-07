06.11.2025, 11:22 53161
Казахстан ввел ограничения на экспорт скота
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликованы приказы министра сельского хозяйства о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота (код 0102 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) в срок по 30 апреля 2026 года включительно", - говорится в приказе.
Кроме того, еще одним приказом вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов баранчиков старше 4 месяцев в срок по 30 апреля 2026 года включительно.
Ранее сообщалось, что для обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации цен на говядину в Казахстане планируют ввести ограничения на вывоз мяса.
В Минсельхозе цены на мясо считают приемлемыми.
06.11.2025, 17:45 28821
В Казахстане намерены отслеживать цены на продукты через фискальные чеки
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены отслеживать цены на продукты через фискальные чеки, сообщил директор департамента статистики цен Нацбюро Куанышбек Жакыпбекулы.
Пробивается чек в любом супермаркете, и по итогам мы видим, сколько население тратит на продукты. То есть фактически это более детализированные данные. Мы будем знать в целом, сколько население тратит на продукты", - цитирует его sputnik.kz.
Отмечается, что в первую очередь это коснется товаров из потребительской корзины.
Также данные из фискальных чеков планируют использовать для расчета инфляции в стране, пишет 24.kz.
В частности, уже со следующего года начнется постепенное включение информации о товарах и услугах в официальную статистику.
В перечень войдут более 400 позиций, и данные из оплаченных чеков будут напрямую использоваться при формировании показателей. Это позволит точнее отслеживать динамику цен и оперативнее реагировать на экономические изменения.
Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
05.11.2025, 18:00 118541
Полную информацию об условиях кредитования обяжут раскрывать казахстанские банки
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования", - заявили в пресс-службе.
Также отметили в мажилисе, одна из ключевых норм законопроекта - усиление защиты прав потребителей через внедрение поведенческого надзора.
Действующее в настоящее время пруденциальное регулирование обеспечивает финансовую устойчивость банков. Поведенческий же надзор будет следить за соблюдением прав заемщиков, добросовестным поведением банков и прозрачностью их работы с клиентами. Также будет контролироваться полнота раскрываемой информации, корректность договоров и наличие механизмов досудебного урегулирования споров. В этой связи законопроект предусматривает создание единого офиса финансового омбудсмена, который объединит существующих банковского, страхового и микрофинансового омбудсменов", - сообщили в нижней палате парламента.
Кроме того, в целях повышения конкуренции и упрощения доступа на банковский рынок предусматривается введение двух видов лицензий - базовой и универсальной. При этом, базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций.
Законопроектами закрепляется возможность для банков открывать так называемые исламские окна - специализированные подразделения, предлагающие услуги по принципам исламского финансирования. В настоящее время осуществлять исламскую банковскую деятельность в Казахстане возможно только через создание отдельного исламского банка. Новый закон позволит банкам расширить спектр услуг и повысить конкуренцию на финансовом рынке, сохраняя при этом соответствие нормам шариата", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. Как сообщила депутат мажилиса Унзила Шапак, за два года задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
Напомним, летом сообщалось, что совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам в Казахстане с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге.
Между тем председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.
05.11.2025, 16:32 123046
Почему в Казахстане отказались от кредитной амнистии
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Почему в Республике Казахстан отказались от новой кредитной амнистии, рассказала в кулуарах мажилиса председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Кредитная амнистия проводится за счет средств государства, то есть необходимо будет государству снова выделять деньги для того, чтобы списать кредиты гражданам. К сожалению, после кредитной амнистии 2019 года определенная часть тех, кому было списано (...) получили новый кредит и заново вышли в просрочку. Это также создает "моральный риск" того, что люди будут ждать, что каждые 5-6 лет будет проводиться амнистия", - пояснила Мадина Абылкасымова.
Она подчеркнула, что это большая нагрузка на бюджет.
Ранее сообщалось, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. Как сообщила депутат мажилиса Унзила Шапак, за два года задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
Напомним, летом сообщалось, что совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам в Казахстане с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге.
Между тем Мадина Абылкасымова сообщила, что рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.
05.11.2025, 13:05 140086
Особый режим для разработки сложных месторождений нефти вводят в Казахстане
В новом проекте Кодекса "О недрах и недропользовании" также создаются условия для увеличения минерально-сырьевой базы и упрощается процедура аукционов
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Инициатива депутатов направлена на привлечение инвестиций в разведку и добычу углеводородов, а также защиту интересов государства в урановой отрасли", - говорится в сообщении.
При подготовке документа ко второму чтению депутаты внесли ряд изменений в его положения.
В частности, предлагается установить особый правовой режим в отношении разработки технологически сложных месторождений с высоковязкой, битуминозной и сланцевой нефтью.
Также в кодексе создаются условия для увеличения минерально-сырьевой базы.
Депутаты внесли нормы, позволяющие углублять нижнюю пространственную границу участков недр до 5000 метров без изменения замкнутых контуров, что позволит проводить доразведку участков добычи.
Кроме того, поправки предусматривают меры поддержки недропользователей, применяющих специальные методы увеличения извлечения нефти.
Для восполнения дефицита ресурсов газа действующим добычным газовым месторождениям позволят переходить на улучшенные модельные контракты по сложным проектам. Это станет возможным при условии, что неисполненные объемы работ будут включены в обязательства последующих периодов", - разъяснили в мажилисе.
Также упрощена процедура аукционов.
В связи с функционированием электронной системы проведения аукциона по предоставлению права недропользования по углеводородам поправками в Кодекс "О недрах и недропользовании" упрощается процедура рассмотрения заявок. Кроме того, отменены комиссии и бумажные протоколы и сокращены сроки признания аукциона несостоявшимся", - сообщили в пресс-службе.
05.11.2025, 12:11 145026
В Казахстане с 1 декабря запускается автолизинг для граждан
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря в Казахстане начнет действовать новый финансовый инструмент - автолизинг для физических лиц, сообщил на своей странице в Instagram мажилисмен Олжас Куспеков.
По словам депутата, именно партия Respublica первой предложила внедрить такую возможность еще в 2023 году.
Финансовые трудности с приобретением автомобиля знакомы многим казахстанцам. Не у всех есть возможность брать дорогие кредиты или годами копить на первоначальный взнос. Эту тему мы впервые подняли еще два года назад, и сегодня она воплотилась в реальность: по поручению президента запускается механизм автолизинга для физических лиц. Это шаг к реальной доступности автомобилей для граждан", - заявил мажилисмен.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил расширить меры по обеспечению доступности автомобилей для граждан. Теперь наряду с программой льготного автокредитования появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.
Механизм разработан Министерством торговли и интеграции и уже включен в проект изменений в правила внутренней торговли. Документ размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".
В Министерстве торговли и интеграции отмечают, что внедрение автолизинга повысит доступность автотранспорта, простимулирует развитие внутреннего рынка и укрепит конкурентную среду.
Наша задача - проследить, чтобы лизинг не превратился в автокредит с другими условиями, а действительно стал удобным, гибким и выгодным инструментом для людей", - добавил депутат.
Введение автолизинга позволит тысячам казахстанских семей и молодых людей приобрести собственный автомобиль, повысить мобильность и качество жизни.
04.11.2025, 18:10 217041
Ремонт на всех нефтеперерабатывающих заводах завершил "КазМунайГаз"
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания Республики Казахстан "КазМунайГаз" завершила ремонт на всех своих нефтеперерабатывающих заводах, сообщил глава КМГ Асхат Хасенов в кулуарах конференции ADIPEC.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Недавно стало известно, что Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС.
04.11.2025, 17:04 224381
Объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20%
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев 2025 года объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках промышленной кооперации к настоящему времени реализовано 12 проектов на сумму 204 млн долларов. В проработке находятся еще 3 проекта", - заявили в пресс-службе.
Приветствуя премьер-министра Беларуси Александра Турчина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Беларуси и твердого настроя на его дальнейшее развитие.
Насколько я знаю, Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. В целом я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к вашей стране, к вашему народу и самобытной культуре. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение", - отметил глава государства.
Александр Турчин заверил Касым-Жомарта Токаева, что и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств.
Мы в Беларуси внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. На протяжении длительного времени страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться тем достижениям, которые вы на сегодняшний день имеете. Как вы правильно сказали, сегодня растет наш взаимный товарооборот", - сказал премьер-министр.
Напомним, в 2024 году товарооборот между Республикой Казахстан и Беларусью достиг $900 млн.
04.11.2025, 15:04 208101
АЛМЭКС планирует продать часть своей доли в Halyk Bank
При этом компания сохранит мажоритарную долю в банке
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" заявило о намерении частичной продажи своей доли в "АО "Народный банк Казахстана".
АО "Народный Банк Казахстана" стало известно, что АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" объявило о том, что, получив обратную связь от инвестиционного сообщества, АЛМЭКС рассматривает ряд альтернативных вариантов с целью повышения ликвидности акций и ГДР Halyk Bank, включая возможную частичную продажу своей доли на рынках капитала. Рассматриваемые варианты зависят от благоприятных рыночных условий", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
При этом отмечается, что "АЛМЭКС" сохранит мажоритарную долю в Halyk Bank.
По данным KASE, на 1 октября 2025 года группе "АЛМЭКС" принадлежит 59,39% банка, The Bank of New York (номинальный держатель) - 22,66%.
