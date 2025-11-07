Казахстан ввел ограничения на экспорт скота

Данные из фискальных чеков планируют использовать для расчета инфляции

Фото: Depositphotos

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены отслеживать цены на продукты через фискальные чеки, сообщил директор департамента статистики цен Нацбюро Куанышбек Жакыпбекулы.





Пробивается чек в любом супермаркете, и по итогам мы видим, сколько население тратит на продукты. То есть фактически это более детализированные данные. Мы будем знать в целом, сколько население тратит на продукты", - цитирует его sputnik.kz.





Отмечается, что в первую очередь это коснется товаров из потребительской корзины.





Также данные из фискальных чеков планируют использовать для расчета инфляции в стране, пишет 24.kz.





В частности, уже со следующего года начнется постепенное включение информации о товарах и услугах в официальную статистику.





В перечень войдут более 400 позиций, и данные из оплаченных чеков будут напрямую использоваться при формировании показателей. Это позволит точнее отслеживать динамику цен и оперативнее реагировать на экономические изменения.





Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания.





Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.



