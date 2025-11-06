1000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты

Фото: 15 августа 2025 года. Члены экипажа корабля «Шэньчжоу-20» во время выхода в открытый космос. Фото с сайта Программы пилотируемых космических полетов Китая

31 декабря 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин торжественно объявил в новогоднем обращении: "Строительство китайской космической станции полностью завершено".





На сегодняшний день китайская орбитальная станция "Тяньгун" уже более 1000 дней функционирует в стабильном и безопасном режиме. За это время она обеспечила условия для жизни и работы на орбите 7 сменным экипажам тайконавтов и стала площадкой для реализации более 200 проектов в области космических наук и прикладных исследований, наглядно продемонстрировав потенциал китайской науки и техники, основанный на собственных силах и независимых инновациях.





На борту станции часто можно наблюдать такую картину: космонавт "подплывает" к середине модуля, хватается за поручень и делает эффектное подтягивание, затем крутит педали космического велотренажера, а потом бежит на космической беговой дорожке. На станции оборудована специальная зона для тренировок, помогающая космонавтам поддерживать силу и снижать негативное воздействие невесомости.





За более чем 1000 дней условия и оборудование станции постоянно совершенствовались - такие "предметы обихода", как спортивные тренажеры, непрерывным потоком доставляются на "Тяньгун".





Тан И, научный сотрудник наземной группы технического обеспечения китайской космической станции из Пятой академии Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) сообщила, что нынешний "космический дом" оснащен новейшим поколением технологии беспроводной связи коммерческого назначения, гарантирующей стабильную связь внутри и снаружи модулей.





Чтобы космонавты спали крепче и спокойнее, мы заменили двери в спальной зоне, - говорит Тан И. - Новые двери производятся из современных материалов, имеют усовершенствованную конструкцию и модернизированный замковый механизм, что обеспечивает лучшую звуко- и светоизоляцию".





На китайской космической станции можно встретить особых электронных "гостей". Например, большую языковую модель искусственного интеллекта "Укун", робота для проверки трубопроводов, робота "Сяохан" и других помощников с ИИ, которые предоставляют космонавтам интеллектуальную и профессиональную поддержку в работе на орбите.





По словам Тан И, в следующие 1000 дней команда планирует продолжать внедрять более передовые научные технологии, повышая уровень интеллектуализации и автономности станции для лучшей поддержки работы и жизни космонавтов в космосе.





Корабли строятся для станций, а станции - для практического применения. На китайской орбитальной станции ежедневно проводятся научные эксперименты.





К примеру, с помощью ручной видеокамеры тайконавты фиксируют процесс прорастания резуховидки Таля - модельного растения, используемого для изучения механизмов регуляции структуры и функций растительных клеток в условиях микрогравитации. Они аккуратно надевают экспериментальные перчатки и осторожно извлекают чип с мозговым органоидом, чтобы исследовать влияние космической среды на здоровье человеческого мозга.





Го Сяосяо, заместитель директора офиса прикладных исследований Центра прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук, отмечает, что проекты в области космических наук и их практического применения можно условно разделить на три категории: исследования в сфере космической биологии и биотехнологий, космического материаловедения, фундаментальной физики микрогравитации, гидродинамики микрогравитации, науки о горении и новых космических технологий; инновационные исследования в передовых областях; прикладные эксперименты (полезные нагрузки).





В целом все экспериментальные проекты продвигаются очень успешно, а в некоторых областях фундаментальной науки даже превзошли ожидания исследователей, принеся множество неожиданных открытий", - подчеркивает Го Сяосяо.





В космосе находится одна китайская орбитальная станция, а на Земле существуют еще две "китайские космические станции".





Первая - ее точный "электрический аналог" (электрический макет), созданный CASC. Он позволяет всесторонне отрабатывать на Земле технологии проектирования, строительства и эксплуатации орбитальной станции, обеспечивая надежную поддержку работе комплекса на орбите.





Вторая - "цифровая космическая станция", способная предоставлять поддержку в области имитационного моделирования, включая прогнозирование перед миссией, цифровое сопровождение ("цифровой спутник") в ее процессе и оценку состояния по завершении.





Вместе они образуют единую операционную систему, объединяющую орбитальную, наземную и цифровую станции, что служит мощной основой для долгосрочной и стабильной работы китайской орбитальной станции.





Тан И сообщила, что ее команда работает 365 дней в году в режиме "24/7", выполняя такие задачи, как мониторинг данных, анализ тенденций изменения технических показателей, поддержка ключевых миссий и устранение неисправностей.





В преддверии следующих 1000 дней ключевым направлением исследований команды является раскрытие потенциала китайской орбитальной станции в качестве "орбитального хаба-матки".





Тан И отметила, что китайская орбитальная станция обладает уникальными преимуществами, такими как богатство ресурсов, постоянное присутствие экипажа и высокий уровень интеллектуализации, и что за счет внедрения стандартизированных сервисных моделей и интерфейсов, а также оказания орбитального сервиса космическим аппаратам различного назначения, она сулит еще более широкие возможности для развития.









21 сентября 2023 года. Учащиеся одной из средних школ города Чжанцзяган провинции Цзянсу (Восточный Китай) смотрят прямую трансляцию четвертой лекции, которую ведут члены экипажа корабля "Шэньчжоу-16" с борта орбитальной станции. Фото/Жэнь Гуанчжэнь









Школьники осматривают макет китайской орбитальной станции в Аньхойском институте аэрокосмического оборудования (город Чучжоу, провинция Аньхой, Восточный Китай). Фото/Люй Хуа





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Лю Шияо