Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены обновленные правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооруженных сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября, - В Казахстане утверждены обновленные правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооруженных сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





Документ разработан департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба с учетом поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании. Правила устанавливают единые подходы к организации и преподаванию НВП в школах, колледжах и учреждениях профобразования, уточняют требования к педагогам и расширяют практическую составляющую курса.





Одним из ключевых изменений стало возвращение дисциплине исторического названия "начальная военная подготовка". Программа усиливается за счет увеличения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих", - отметили в министерстве.





Советник министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников.





Мы возвращаем НВП ее настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня - это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее", - сказала она.





По данным Минобороны, существенно меняются требования к преподавателям: вести НВП смогут только граждане, имеющие педагогическое образование по специальности и личный опыт прохождения военной службы. Те педагоги, которые уже работают по дисциплине, сохранят свои должности. Для военнослужащих с выслугой не менее десяти лет вводится возможность бесплатной педагогической переподготовки на базе военных учебных заведений Министерства обороны.





По словам Тулембаевой, это решение укрепит кадровую базу и повысит доверие школьников к предмету.





Ученики должны видеть перед собой человека, который сам служил. Это снимает страхи и недоверие, позволяет объяснить, как армия устроена на самом деле", - отметила она.





Обновленные правила также расширяют роль воинских частей: усиливается практическая составляющая учебно-полевых сборов, командиры подразделений будут участвовать в отдельных занятиях и предоставлять полевую базу. Повышение квалификации преподавателей НВП отныне проводится только на базе военных вузов, кафедр и подведомственных организаций Минобороны, что обеспечивает доступ к актуальному военному опыту.