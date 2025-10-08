Минздрав определил перечень мудуслуг, которые можно оплатить за счет пенсионных излишков

Фото: Pixabay.com

Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги, передает корреспондент агентства.





По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.





На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.





По информации "Отбасы банка", в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакции на сумму 757 млрд тенге только по цели "стоматологические услуги". Анализ показал, что более 222 млрд тенге были направлены в топ-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана.





Оптимизация других услуг не планируется. Они в полном объеме остаются", - заверила Альназарова.





Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.





Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.





11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.





15 сентября Министерство здравоохранения опубликовало на портале "Открытые НПА" проект изменений в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат, согласно которым казахстанцы вовсе не смогут использовать единовременные пенсионные выплаты на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация).





Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений", - указано в проекте документа.





Публичные обсуждения приказа длились до 3 октября 2025 года, а дата окончания онлайн-обсуждения - 6 октября 2025 года. На сегодняшний день текст приказа на официальных сайтах не опубликован.