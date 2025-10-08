07.10.2025, 15:59 27356
Минздрав определил перечень мудуслуг, которые можно оплатить за счет пенсионных излишков
Фото: Pixabay.com
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги, передает корреспондент агентства.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
По информации "Отбасы банка", в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакции на сумму 757 млрд тенге только по цели "стоматологические услуги". Анализ показал, что более 222 млрд тенге были направлены в топ-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана.
Оптимизация других услуг не планируется. Они в полном объеме остаются", - заверила Альназарова.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
15 сентября Министерство здравоохранения опубликовало на портале "Открытые НПА" проект изменений в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат, согласно которым казахстанцы вовсе не смогут использовать единовременные пенсионные выплаты на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация).
Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений", - указано в проекте документа.
Публичные обсуждения приказа длились до 3 октября 2025 года, а дата окончания онлайн-обсуждения - 6 октября 2025 года. На сегодняшний день текст приказа на официальных сайтах не опубликован.
новости по теме
07.10.2025, 22:45
Опрос КТ: 85% респондентов считают, что государство должно сдерживать рост тарифов на ЖКХ Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"
85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".
Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.
В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.
Позже в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.
Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.
В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили, что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.
По итогам совещания президент озвучил свое решение: "С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".
06.10.2025, 18:10
Съемки новой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном пройдут в Казахстане
Фото: Facebook/Jackie Chan
Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Съемки новой части "Доспехов Бога" с легендой мирового кинематографа, актером и режиссером Джеки Чаном пройдут в Казахстане, сообщает медиакомпания Sәlem Entertainment.
Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы - "Доспехи Бога: Ультиматум"! Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан прилетел в Алматы. Тогда визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан. В Казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер.
06.10.2025, 17:05
В Алматы снесли очередную незаконную пристройку
Фото: акимат Алматы
Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли очередную незаконную пристройку к нежилому помещению, расположенному на проспекте Абылай хана, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Решением (...) суда от 3 июня 2025 года собственник привлечен к ответственности с наложением административного штрафа и принудительным сносом незаконно возведенного строения. Демонтаж объекта проведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
06.10.2025, 16:13
План новой кольцевой развязки на Аль-Фараби раскритиковали жители предгорных микрорайонов Алматы
Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - План новой кольцевой развязки на пересечении проспекта Аль-Фараби и улиц Ушкемпирова - Каппарова раскритиковали жители предгорных микрорайонов Бостандыкского района Алматы, сообщает Tengri Auto.
В частности, жители аргументируют свою позицию, рисуя картину идеального транспортного шторма, который власти, по их мнению, проигнорировали:
- в районе расположены три крупные частные школы, одна из которых насчитывает более 3000 учеников. 99 процентов детей приезжают из других районов города, создавая четыре волны пиковой нагрузки ежедневно;
- за последние годы в предгорье было построено и продолжает строиться более 50 жилых комплексов и коттеджных городков. Каждый новый ЖК - это минимум 1000 новых жителей и 250 автомобилей, которые добавляются к нагрузке на узкие, исторически "дачные" дороги;
- в часы пик район превращается в хабы для движения между западной и восточной частями города, что усугубляет внутренние заторы;
- будущий горнолыжный курорт на Кок-Жайлау, все въезды на который, вероятно, будут проходить через этот район, окончательно добьет транспортную систему, если ее не развивать с заделом на 20-30 лет вперед.
Также алматинцы ставят под сомнение саму основу проекта - его расчеты.
Они утверждают, что никогда не видели на улицах Ушкемпирова и Каппарова специальных датчиков движения, которые необходимы для сбора точных данных о трафике", - говорится в публикации.
Сообщается, что местные жители потребовали предоставить все материалы, обосновывающие проект, а также провести встречу с жителями и услышать их аргументы. Кроме того, они требуют отменить текущее решение и разработать новый проект с учетом долгосрочной перспективы, создать комиссию с участием жителей и независимых транспортных экспертов и провести новые публичные слушания.
Ранее в соцсетях появился ролик жителя Алматы, решившего проверить, сколько реально занимает дорога по проспекту Аль-Фараби в вечерний час пик. Мужчина включил камеру, когда подъезжал к развязке ВОАД. На часах было 18.15. Его цель - проехать до пересечения с улицей Жарокова и засечь время в условиях плотного трафика. Финишная точка была достигнута лишь через час и двадцать минут - в 19.36 водитель сообщил, что почти доехал.
05.10.2025, 16:40
День учителя отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 5 октября, в Казахстане отмечают День учителя. С профессиональным праздником казахстанских учителей поздравила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.
Наша задача - заложить надежный и качественный фундамент будущего страны, воспитав образованное, честное, конкурентоспособное на мировом уровне, прогрессивно мыслящее поколение", - подчеркнула министр.
По данным ведомства, в Казахстане работают около 600 тысяч педагогов, которые обучают около 6 миллионов школьников в более чем 22 тысячах заведений образования.
Из них более 400 тысяч педагогов преподают в школах, более 42 тысячи - в организациях технического и профессионального образования. В дошкольных организациях работают более 102 тысяч воспитателей.
Обеспечение наших детей качественным образованием и осознанным воспитанием - важнейшая задача, возложенная на педагогическое сообщество", - заявила Сулейменова.
Напомним, дата празднования Дня учителя была утверждена в Казахстан в 2023 году. Празднование этой даты было синхронизировано со Всемирным днем учителей.
03.10.2025, 17:07
ЕАБР поддержал создание международной платформы искусственного интеллекта
Цель проекта - создать открытую и доступную ИИ-инфраструктуру для всего Евразийского региона
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития предоставил грантовое финансирование на разработку международной цифровой платформы AI SuperCloud, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Соглашение о финансировании было подписано между ЕАБР и Автономным кластерным фондом "Парк инновационных технологий" в рамках международного форума Digital Bridge 2025", - говорится в сообщении.
Как пояснили в банке, AI SuperCloud - это экосистема нового поколения для создания, тестирования и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта.
О проекте:
AI SuperCloud - это облачная платформа, которая объединит ключевые инструменты и сервисы для разработки ИИ-решений: от визуальных конструкторов и библиотек моделей до мощных вычислительных ресурсов и систем автоматического развертывания.
Цель проекта - создать открытую и доступную ИИ-инфраструктуру для всего евразийского региона, в которой смогут работать, как стартапы и ИТ-компании, так и государственные и научные организации.
На платформе будут реализованы четыре ключевые задачи:
1. Демократизация доступа к ИИ
Платформа снизит барьеры входа и откроет возможности работы с ИИ для широкого круга специалистов: аналитиков, менеджеров продуктов, стартапов и представителей бизнеса.
Пользовательский интерфейс Low-code/No-code и визуальные конструкторы позволят создавать и тестировать ИИ-агенты без навыков программирования. Это вовлечет в разработку решений широкий круг команд по всему региону.
2. Создание регионального ИИ-маркетплейса
Платформа станет пространством обмена готовыми ИИ-решениями.
Государства, компании и разработчики смогут выбирать проверенные решения, использовать существующие модули, адаптировать их под локальные задачи, делиться собственными наработками и формировать единый рынок ИИ-продуктов.
3. Ускорение пилотирования и масштабирования
Благодаря интеграции с CI/CD пайплайнами и динамическому выделению вычислительных ресурсов (CPU, памяти и GPU-пулов H100/H200) Платформа предоставит возможность быстро запускать пилотные проекты и автоматически масштабировать их до промышленного уровня. Сократить путь от идеи до внедрения от дней до нескольких часов.
4. Развитие региональной экспертизы
Платформа "AI Supercloud" станет базой для обучения, проведения хакатонов и менторских программ. Специализированные "песочницы" позволят сформировать новые ИИ-команды в Центральной Азии. Регулярные обучающие программы, соревнования и менторские сессии не только улучшат навыки участников, но и создадут прочный фундамент для долгосрочного развития человеческого капитала в регионе.
Таким образом, платформа "AISupercloud" предоставит единую цифровую платформу, которую смогут использовать стартапы, технологические парки и компании региона для быстрого создания и запуска ИИ-решений.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
03.10.2025, 16:35
В Алматы снесли очередное незаконное кафе
Объект был возведен без проектно-сметной документации
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли незаконное кафе, расположенное на улице Макатаева, сообщает пресс-служба акимата города.
В ходе внеплановой проверки было установлено, что собственником объект возведен без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров и эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта", - заявили в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
02.10.2025, 17:15
АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщает пресс-служба агентства.
В частности, разыскиваются:
- Аслан Қамбарұлы Дуйсенов, 01.04.1992 года рождения;
- Габбас Иманбаев, 18.05.1998 года рождения;
- Есимхан Баяндиевич Елешев, 11.09.1987 года рождения.
По данным АФМ, они "подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг".
Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых - Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу о выведении более 200 млрд пенсионных накоплений.
