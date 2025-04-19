Минздрав РК обратился к гражданам после летальных случаев в процедурных кабинетах
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения провели проверки качества предоставления процедурных медицинских услуг. С 2024 года по I квартал 2025 года в комитет поступило семь обращений граждан, касающихся качества услуг. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения: 4 факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии; 3 случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов; 2 факта нарушения условий хранения лекарственных средств", - проинформировали в ведомстве.
По итогам проверок территориальные департаменты комитета составили протоколы об административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге.
В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий. Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность", - подчеркнули в министерстве.
По данным ведомства, в Жамбылской области на сегодняшний день функционируют 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам:
• обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации;
• уточнять наличие лицензии и квалификации персонала;
• не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения.
Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы", - отметили в Минздраве.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах.