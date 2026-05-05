Россиянка заявила об избиении и удержании сына в Алматы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданка России обвинила отца своего трехлетнего ребенка в избиении и заявила о незаконном удержании их сына в Алматы, передает корреспондент агентства.





В социальных сетях распространилось видеообращение россиянки к правоохранительным органам Алматы, в котором она просит помочь вернуть ребенка.





Как рассказала женщина, в начале апреля она прилетела в Алматы вместе с сыном, чтобы он встретился с отцом. По ее утверждению, накануне отъезда мужчина избил ее в присутствии родственников, побрил налысо, угрожал и удерживал против воли.





По словам заявительницы, она находилась в изоляции около десяти дней. Отпустили ее лишь при условии, что ребенок останется с отцом, а она не будет обращаться в полицию.





В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.





В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Все доводы и обстоятельства, изложенные в обращении, тщательно проверяются. Ход расследования находится на контроле", - сообщили в полиции.



