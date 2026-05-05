04.05.2026, 18:30 43626
Россиянка заявила об избиении и удержании сына в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданка России обвинила отца своего трехлетнего ребенка в избиении и заявила о незаконном удержании их сына в Алматы, передает корреспондент агентства.
В социальных сетях распространилось видеообращение россиянки к правоохранительным органам Алматы, в котором она просит помочь вернуть ребенка.
Как рассказала женщина, в начале апреля она прилетела в Алматы вместе с сыном, чтобы он встретился с отцом. По ее утверждению, накануне отъезда мужчина избил ее в присутствии родственников, побрил налысо, угрожал и удерживал против воли.
По словам заявительницы, она находилась в изоляции около десяти дней. Отпустили ее лишь при условии, что ребенок останется с отцом, а она не будет обращаться в полицию.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Все доводы и обстоятельства, изложенные в обращении, тщательно проверяются. Ход расследования находится на контроле", - сообщили в полиции.
Ранее суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области.
04.05.2026, 17:51 48906
Экс-директор ТОО в Жетысу осужден за хищение более 333 млн тенге субсидий
Бюджетные средства на переработку молока использовались не по назначению
Талдыкорган. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший директор ТОО приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением бюджетных субсидий в сфере переработки молока, сообщили в суде области Жетысу.
По информации суда, в 2022-2023 годах руководитель компании предоставлял в управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу фиктивные документы с завышенными данными о стоимости сырого молока, якобы закупленного у частных предпринимателей для переработки.
На основании этих сведений компании были перечислены бюджетные субсидии на сумму более 333,9 млн тенге.
Однако в ходе разбирательства было установлено, что обязательства по переработке молока в заявленных объемах фактически не выполнялись, а полученные средства использовались не по назначению.
Суд признал Ж. виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осужденного причиненный материальный ущерб.
Ранее в Костанае был вынесен приговор по делу о хищении 2,5 млрд тенге субсидий.
04.05.2026, 16:21 56366
Более 12 тонн золотосодержащего сырья изъято у нелегальных старателей в Казахстане
К ответственности привлечены более 1,4 тыс. лиц
Тараз. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - C прошлого года за причастность к хищению золота и незаконному старательству в Казахстане к ответственности привлекли более 1400 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала, сообщает Polisia.kz.
К примеру, завершено расследование по делу о хищении золотосодержащей руды с территории ГОК "Акбакай" в Жамбылской области. Уголовное дело находится в суде.
Кроме того, предотвращена попытка нового преступления на том же предприятии. В результате была задержана группа жителей Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областей, которые планировали наладить канал хищения сырья. У них изъяли оружие, крупную сумму денег, средства связи и автомобили.
В настоящее время продолжается расследование, устанавливается размер ущерба. Также проверяется возможная причастность сотрудников охраны и службы безопасности комбината.
04.05.2026, 12:10 67671
Выдавал себя за сотрудника ДЭР: в Шымкенте задержали подозреваемого в мошенничестве
Досудебное расследование продолжается
Шымкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержан мужчина, который представлялся сотрудником службы экономических расследований для получения крупной суммы денег. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в агентства.
По данным АФМ, в сентябре 2025 года подозреваемый, выдавая себя за сотрудника департамента, обманом получил 25 млн тенге от руководителя местной компании. Деньги были переданы под предлогом помощи в исключении медицинского учреждения из списка предстоящих проверок.
Напомним, в прошлом году в Алматы неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытались похитить мужчину.
04.05.2026, 09:32 76886
Контрабанду наркотиков из Бангкока пресекли в аэропорту Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции совместно с Пограничной службой КНБ задержали в Международном аэропорту Алматы 20-летнего иностранного гражданина, прибывшего из Бангкока, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.
При личном досмотре у него изъято 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом общим весом около 11 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - проинформировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.
По его словам, с начала текущего года предотвращено 57 фактов контрабандного ввоза наркотиков на территорию Казахстана.
Ранее сообщалось, что 18-летнему казахстанцу грозит пожизненное заключение в Грузии за наркопреступление.
02.05.2026, 18:57 165716
Пациент скончался в одной из стоматологических клиник Астаны
Полиция проводит расследование
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 20-летний пациент скончался в одной из стоматологических клиник Астаны. Предположительно ему сделали инъекцию без предварительной пробы.
По факту смерти 20-летнего жителя Астаны в одном из стоматологических центров города проводится досудебное расследование.
Назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении полиции.
Информация о трагическом случае появилась соцсетях. Автор поста рассказал, что предположительно практикант стоматологической клиники ввел пострадавшему препарат без аллергической пробы. После укола состояние пациента резко ухудшилось.
Несмотря на это, ему ввели препарат повторно. После этого пациент скончался", - сказано в публикации.
Напомним, около 400 частных медорганизаций прекратили работу в Казахстане из-за нарушений. В отношении стоматологических клиник проверено 313 объектов, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность.
02.05.2026, 09:47 193861
Старшеклассник упал с высоты на территории гимназии в Таразе
Сообщается, что перед происшествием он написал одноклассникам сообщения прощального характера
Тараз. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Десятиклассник получил тяжелые травмы после падения с пожарной лестницы на территории школы в Таразе. Возбуждено уголовное дело.
Информация о несчастном случае появилась в соцсетях.
По предварительным данным, десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, после чего, потеряв равновесие, падает вниз", - сообщает Telegram-канал Halyqstan.
При этом отмечается, что перед происшествием подросток отправил одноклассникам сообщения прощального характера. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии: у него травма головного мозга, переломы и разрыв внутренних органов.
Известно, что школьник хорошо учился, но находился в группе риска. С ним работали психологи, от сопровождения которых мать впоследствии отказалась.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка.
02.05.2026, 09:09 197241
Переоборудованные авто использовали для вывоза топлива в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
Тараз. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области с начала года пресечено более 300 фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Кордайском районе раскрыта схема, при которой отдельные граждане умышленно переоборудовали автомобили, устанавливая дополнительные топливные баки. Это позволяло искусственно увеличивать объем топлива для последующего вывоза и перепродажи.
Водители привлечены к административной ответственности, государственные номерные знаки изъяты, а транспортные средства помещены на специализированные стоянки до полного устранения нарушений. Незаконно установленные конструкции были демонтированы.
Кроме того, к ответственности привлекли владельцев станций технического обслуживания, которые незаконного переоборудовали транспортные средства.
Напомним, Казахстан продлил запрет на вывоз ГСМ. Запрет продлится с 21 мая по 21 ноября 2026 года.
01.05.2026, 17:39 217876
В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка
Несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной и гибелью двух подростков, сообщает телеканал КТК.
По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. Подростки поссорились и вышли на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. В разгар потасовки один из участников достал нож. Двое несовершеннолетних получили ранения, которые оказались смертельными. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось.
Сообщается, что полиция задержала подозреваемых, по факту убийства завели уголовное дело.
Установлены лица, которые непосредственно наносили телесные повреждения. Они уже взяты под стражу. Действиям остальных участников преступления также будет дана правовая оценка. Уголовная ответственность за тяжкие преступления начинается с 14-летнего возраста", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, по данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре прошлого года несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
05.05.2026, 08:58Подтопление терминала: аэропорт Алматы привлекли к ответственности 05.05.2026, 09:2613546Взрыв произошел на заводе в Усть-Каменогорске 05.05.2026, 09:5511541ЧП на "Казцинке": пожар локализован, есть пострадавшие 05.05.2026, 10:348576В критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане 05.05.2026, 11:154251В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?