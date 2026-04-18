Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд совместных проектов между Казахстаном и Ираном временно заморожены на фоне сложной военно-политической ситуации в стране. Об этом в кулуарах сената сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов.





По его словам, казахстанский бизнес занял выжидательную позицию, поскольку текущие условия не позволяют продолжать полноценное сотрудничество. Наиболее заметно это отразилось на поставках зерна и проектах по взаимной торговле пищевой продукцией, которые сейчас фактически приостановлены, сообщает агентство Kazinform





Исетов подчеркнул, что причиной таких мер стало военное положение в Иране, что делает реализацию совместных инициатив затруднительной.





При этом в МИД отмечают, что экономические потери для Казахстана остаются незначительными. Объем сотрудничества между странами не был критически важным для национальной экономики, поэтому его временная остановка не оказывает существенного влияния.





Тем не менее с учетом ранее сложившихся партнерских отношений между Казахстаном и Ираном определенный эффект от приостановки проектов все же присутствует, хотя и не носит масштабного характера.



