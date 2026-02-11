Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в ходе заседания правительства, высказался о налоговой реформе и поручил обеспечить эффективное внедрение нового Налогового кодекса. Он отметил, что новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан.
Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге. Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес", - заявил президент.
По его мнению, "значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании".
Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - сказал глава государства.
Он отметил необходимость наладить взаимодействие государства и бизнеса.
При этом на смену карательному менталитету должны прийти и утвердиться принципы партнерства и взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками. Нужно наладить эффективное взаимодействие государства и бизнеса, такое партнерство должно быть честным, взаимовыгодным и, я бы сказал, ответственным с точки зрения обоюдного понимания его важности для развития экономики. Об этом я говорил в недавнем интервью газете Turkistan. Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании Национального курултая в Кызылорде", - подчеркнул Токаев.
Кроме того, по его словам, банки, агрегаторы, маркетплейсы должны быть полноценно включены в периметр налогового администрирования, выполнять функции налоговых агентов.
Комитету государственных доходов предстоит стать "фабрикой фискальных данных", работающей полностью в цифровом режиме. Это единственно верный путь решения всех проблем. До конца 2027 года необходимо завершить внедрение цифрового налогового и таможенного администрирования. Это задача стратегической важности", - сказал президент.
Также он отметил необходимость в срочном порядке запустить национальный каталог товаров, реестр отечественных товаропроизводителей а также расширить цифровую маркировку товаров.
Но последнее нужно сделать без ущерба запланированному производству. Принимаемые министерствами новые правила и решения не должны падать на иностранные компании, как и на отечественные как снег на голову. Такая практика только ухудшает инвестиционный климат. Тревожные сигналы на этот счет поступают ко мне в виде писем отечественных и зарубежных компаний", - заключил Токаев.